Άλμπουμ

2:22 pm Xana-Metras

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Στο Γαλαξείδι
    Ξαναμετράς
    Μοναξιά
    Γάμω Τα Προσέχως
    Μόνο Τον Άνεμο
    Να Μου Λες
    Στο Καιρό Των Ταυρομάχων
    Ό,τι Απομένει
    Περιφάνεια Μου
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