Άλμπουμ

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Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Η Φωτιά Μέσα Σου
    Πολύχρωμα Μπαλόνια
    Οι Αμοιβάδες Στην Χώρα Των Εξωγήινων
    Ανατολή
    Αόρατο Λιμάνι
    Ενα Χέρι Αληθινό Πάνω Στον Ώμο
    Στέρια
    Ξεφωτο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με έναν άνδρα και μία γυναίκα σε σκηνικό συναυλίας.
2026
Sei Solo Tu
Δύο άνδρες μουσικοί στη σκηνή, ο ένας κρατά κιθάρα και χαμογελούν
2025
Tha Milisoun Alloi
Εξώφυλλο δίσκου με άνδρα καλλιτέχνη με μακριά μαλλιά και τζιν μπουφάν
2025
Best of Vasilis Papakonstadinou – Telia ke Pavla
2025
2:22 pm Xana-Metras
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με άνδρα καλλιτέχνη και έντονα γραφιστικά στοιχεία.
2025
Anamesa Sta Kokala
Πανοραμική λήψη κατάμεστου σταδίου σε ζωντανή συναυλία με φωτισμό από το κοινό
2025
Fovamai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)