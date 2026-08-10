Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2003
Esis, I Fili Mou Ki Ego (Live)
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
Χρόνια Πολλά – Λάιβ
Ενοχος – Λάιβ
William George Allum – Live
Έχω Ανάγκη – Λάιβ Φρομ Θέατρο Πέτρας ,
Έφηβα Γεράκια / Φυσάει / Φοβάμαι / Για
Για Τον Παράδεισο – Λάιβ
Κρύψου – Λάιβ
Viktoria – Live
Κι Αν Είμαι Ροκ – Λάιβ
Ο Κουρσάρος – Live From Θέατρο Πέτρας , Greece /
Δεν Μ’ Αρέσουν Τα Τραγούδια – Live
Άσε Με Να Κάνω Λάθος / Μπαλάντα Για Τον
Χαμένες Αγάπες – Live
Σ’ Ακολουθώ – Λάιβ
Ήτανε Μια Φορά – Λάιβ
Θεσσαλονίκη – Λάιβ
Tritos Pagosmios – Live
Stella – Live
Kodrol – Live
Πρώτη Μαΐου – Λάιβ
Preveza – Live
Δεν Χρωστάω Σε Κανένα – Live From Θέατρο Πέτρα
Άνοιξε Μου Να Κρυφτώ – Live
Πριν Το Τέλος – Live
Δεν Υπάρχω – Λάιβ
Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί – Λάιβ
Ένα Καράβι / Ευτυχώς / Πες Του Να Πάει /
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