Esis, I Fili Mou Ki Ego (Live)

Χρόνια Πολλά – Λάιβ

Ενοχος – Λάιβ

William George Allum – Live

Έχω Ανάγκη – Λάιβ Φρομ Θέατρο Πέτρας ,

Έφηβα Γεράκια / Φυσάει / Φοβάμαι / Για

Για Τον Παράδεισο – Λάιβ

Κρύψου – Λάιβ

Viktoria – Live

Κι Αν Είμαι Ροκ – Λάιβ

Ο Κουρσάρος – Live From Θέατρο Πέτρας , Greece /

Δεν Μ’ Αρέσουν Τα Τραγούδια – Live

Άσε Με Να Κάνω Λάθος / Μπαλάντα Για Τον

Χαμένες Αγάπες – Live

Σ’ Ακολουθώ – Λάιβ

Ήτανε Μια Φορά – Λάιβ

Θεσσαλονίκη – Λάιβ

Tritos Pagosmios – Live

Stella – Live

Kodrol – Live

Πρώτη Μαΐου – Λάιβ

Preveza – Live

Δεν Χρωστάω Σε Κανένα – Live From Θέατρο Πέτρα

Άνοιξε Μου Να Κρυφτώ – Live

Πριν Το Τέλος – Live

Δεν Υπάρχω – Λάιβ

Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί – Λάιβ

Ένα Καράβι / Ευτυχώς / Πες Του Να Πάει /