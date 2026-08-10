Άλμπουμ

Esis, I Fili Mou Ki Ego (Live)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
    Χρόνια Πολλά – Λάιβ
    Ενοχος – Λάιβ
    William George Allum – Live
    Έχω Ανάγκη – Λάιβ Φρομ Θέατρο Πέτρας ,
    Έφηβα Γεράκια / Φυσάει / Φοβάμαι / Για
    Για Τον Παράδεισο – Λάιβ
    Κρύψου – Λάιβ
    Viktoria – Live
    Κι Αν Είμαι Ροκ – Λάιβ
    Ο Κουρσάρος – Live From Θέατρο Πέτρας , Greece /
    Δεν Μ’ Αρέσουν Τα Τραγούδια – Live
    Άσε Με Να Κάνω Λάθος / Μπαλάντα Για Τον
    Χαμένες Αγάπες – Live
    Σ’ Ακολουθώ – Λάιβ
    Ήτανε Μια Φορά – Λάιβ
    Θεσσαλονίκη – Λάιβ
    Tritos Pagosmios – Live
    Stella – Live
    Kodrol – Live
    Πρώτη Μαΐου – Λάιβ
    Preveza – Live
    Δεν Χρωστάω Σε Κανένα – Live From Θέατρο Πέτρα
    Άνοιξε Μου Να Κρυφτώ – Live
    Πριν Το Τέλος – Live
    Δεν Υπάρχω – Λάιβ
    Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί – Λάιβ
    Ένα Καράβι / Ευτυχώς / Πες Του Να Πάει /
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Tha Milisoun Alloi
2025
Anamesa Sta Kokala
2025
Fovamai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
Mpoum (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
O Stratiotis – Arniemai (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)
2024
Tse (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)