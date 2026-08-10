Κι Αν Είμαι Ροκ – Λάιβ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ Esis, I Fili Mou Ki Ego (Live) που κυκλοφόρησε το 2003
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

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