Άλμπουμ

Fisai

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1993
Λίστα Τραγουδιών
    Χρωματίζω Πουλιά
    Άλλα Τα Βράδια
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