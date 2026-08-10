Που Είσαι

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ Fisai που κυκλοφόρησε το 1993
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify