Άλμπουμ

O Drapetis, Vol. 1

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Ena Spirtoksulo
    Margarita
    To Paramuthi Tis Ventalias
    Eimai
    O Kopilatis
    Den Me Afora
    Xalikaki
    Proimoio
    Dutika – Proto
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