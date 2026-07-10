Xalikaki

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ O Drapetis, Vol. 1 που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

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