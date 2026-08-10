Άλμπουμ

Proseho Distihos

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2002
Λίστα Τραγουδιών
    Ένοχος Χωρίς Αιτία
    Δεν Μ’ Αρέσουν Τα Τραγούδια
    Προσέχω Δυστυχώς
    Η Ντούλα
    Ξεκουρδισμένο Πιάνο
    Έτσι Είναι Ο Έλληνας
    Γαρίφαλλα Των Βράχων
    Ιφιγένεια Εν Ταύρω
    Πώς Να Στο Πω
    Φαούλ
    Pada Thane Arga
    Χρειάζομαι Αγάπη
    Πιο Ψηλά
    Στο Λιμάνι Του Άμστερνταμ
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