Έτσι Είναι Ο Έλληνας

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ Proseho Distihos που κυκλοφόρησε το 2002
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