Άλμπουμ

Ta Feggaria Tou Himona Ine Ligo Palava

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 1993
Λίστα Τραγουδιών
    Πες Μου Πάλι
    Ένα Καράβι
    Θέλω Να Πω
    Σαν Άδιο
    Σκληρές Ιστορίες
    Εγώ Για Δρόμους
    Η γάτα
    Κατι Διαφανες Ψυχες
    Περπάτω
    Γιαλινή Νύχτα
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