Πες Μου Πάλι

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Από το Άλμπουμ Ta Feggaria Tou Himona Ine Ligo Palava που κυκλοφόρησε το 1993
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify