Η Sydney Sweeney αναβιώνει τις πιο iconic χριστουγεννιάτικες ταινίες στην νέα καμπάνια της Syrn

Η Sydney Sweeney υποδέχεται την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου με μια καμπάνια που συνδυάζει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες, νοσταλγία και αισθησιακά lingerie looks για το brand της, Syrn.

Για τη νέα συλλογή, η ηθοποιός αφήνει για λίγο στην άκρη την κλασική εικόνα των γιορτών και μεταφέρει στη μικρή οθόνη μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα παιχνιδιάρικο video με αναφορές σε cult χριστουγεννιάτικες ταινίες, εντυπωσιακά beauty looks και εσώρουχα που κινούνται από το cozy μέχρι το πιο τολμηρό ύφος.

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Το video ξεκινά με τη Sydney Sweeney να κάθεται σε μια κόκκινη δερμάτινη πολυθρόνα, απολαμβάνοντας ένα μπολ παγωτό και ανοίγοντας την τηλεόραση, σε μια σκηνή που θυμίζει την ατμόσφαιρα του «Home Alone». Στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια μεταμορφωμένη σε Cindy Lou Who, τον χαρακτηριστικό χαρακτήρα από την ταινία «How the Grinch Stole Christmas».

Με περίτεχνα πλεγμένα μαλλιά, φιόγκο και ένα outfit με λευκές γούνινες λεπτομέρειες, η ηθοποιός αναπαράγει την παιχνιδιάρικη αισθητική της ηρωίδας. Οι αναφορές συνεχίζονται με καρό πιτζάμες, χριστουγεννιάτικα φωτάκια και μια στοίβα από δώρα, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από το φανταστικό Whoville.

Η διάθεση, ωστόσο, αλλάζει αισθητά στη συνέχεια. Η Sweeney υιοθετεί μια πιο σκοτεινή αισθητική εμπνευσμένη από το «Corpse Bride» του Tim Burton, με ένα σχεδιασμένο χαμόγελο από ραφές στα μάγουλα και δύο lingerie looks σε μαύρη και κόκκινη δαντέλα. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις προσθέτουν μια πιο gothic διάσταση στη γιορτινή καμπάνια, απομακρύνοντάς την από την αναμενόμενη, γλυκιά εικόνα των Χριστουγέννων.

Η ρομαντική πλευρά της γιορτινής συλλογής

Στο τελευταίο μέρος του video, η ηθοποιός αντλεί έμπνευση από το «White Christmas», υιοθετώντας μια πιο ρομαντική και χειμωνιάτικη αισθητική. Ένα lingerie set σε παγωμένη γαλάζια απόχρωση, διαφανή γάντια και λευκά φτερά δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει παλιά χολιγουντιανή παραγωγή. Σε μια δεύτερη εμφάνιση, ένα λευκό σετ με γούνινες μανσέτες ολοκληρώνει την πιο αιθέρια πλευρά της συλλογής.

Οι διαφορετικές μεταμορφώσεις δεν αποτελούν απλώς μια αναδρομή σε αγαπημένες ταινίες, αλλά συνδέονται με τη φιλοσοφία της Syrn και τις 4 διαφορετικές κατηγορίες της συλλογής. Η πρώτη, με την ονομασία «Comfy», αναμένεται να περιλαμβάνει τις πιο άνετες επιλογές, όπως τις καρό πιτζάμες που εμφανίζονται στο video. Θα ακολουθήσουν οι ενότητες «Seductress», «Playful» και «Romantic», καθεμία με τη δική της αισθητική ταυτότητα. Η διάθεση της πρώτης συλλογής έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες θα ακολουθήσουν.

Με αυτή την καμπάνια, η Sydney Sweeney συνδυάζει τη νοσταλγία των χριστουγεννιάτικων ταινιών με τη διαφορετική αισθητική του lingerie brand της, αποδεικνύοντας ότι οι γιορτινές εμφανίσεις δεν χρειάζεται να περιορίζονται στα κλασικά κόκκινα και πράσινα σύνολα. Άλλωστε, μερικές φορές τα Χριστούγεννα χρειάζονται λίγο περισσότερο gothic ρομαντισμό και αρκετή δαντέλα.

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