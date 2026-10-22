Celeb News 22.10.2026

Η Sydney Sweeney αναβιώνει τις πιο iconic χριστουγεννιάτικες ταινίες στην νέα καμπάνια της Syrn

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Sydney Sweeney παρουσιάζει τη νέα χριστουγεννιάτικη συλλογή της Syrn με lingerie looks εμπνευσμένα από αγαπημένες γιορτινές ταινίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney υποδέχεται την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου με μια καμπάνια που συνδυάζει αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες, νοσταλγία και αισθησιακά lingerie looks για το brand της, Syrn.

https://www.instagram.com/syrn/
https://www.instagram.com/syrn/

Για τη νέα συλλογή, η ηθοποιός αφήνει για λίγο στην άκρη την κλασική εικόνα των γιορτών και μεταφέρει στη μικρή οθόνη μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα παιχνιδιάρικο video με αναφορές σε cult χριστουγεννιάτικες ταινίες, εντυπωσιακά beauty looks και εσώρουχα που κινούνται από το cozy μέχρι το πιο τολμηρό ύφος.

Διάβασε επίσης: Camping στον Όλυμπο για τον Ηλία Βρεττό και την έγκυο σύζυγό του – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους

Το video ξεκινά με τη Sydney Sweeney να κάθεται σε μια κόκκινη δερμάτινη πολυθρόνα, απολαμβάνοντας ένα μπολ παγωτό και ανοίγοντας την τηλεόραση, σε μια σκηνή που θυμίζει την ατμόσφαιρα του «Home Alone». Στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια μεταμορφωμένη σε Cindy Lou Who, τον χαρακτηριστικό χαρακτήρα από την ταινία «How the Grinch Stole Christmas».

https://www.instagram.com/syrn/
https://www.instagram.com/syrn/

Με περίτεχνα πλεγμένα μαλλιά, φιόγκο και ένα outfit με λευκές γούνινες λεπτομέρειες, η ηθοποιός αναπαράγει την παιχνιδιάρικη αισθητική της ηρωίδας. Οι αναφορές συνεχίζονται με καρό πιτζάμες, χριστουγεννιάτικα φωτάκια και μια στοίβα από δώρα, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από το φανταστικό Whoville.

Η διάθεση, ωστόσο, αλλάζει αισθητά στη συνέχεια. Η Sweeney υιοθετεί μια πιο σκοτεινή αισθητική εμπνευσμένη από το «Corpse Bride» του Tim Burton, με ένα σχεδιασμένο χαμόγελο από ραφές στα μάγουλα και δύο lingerie looks σε μαύρη και κόκκινη δαντέλα. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις προσθέτουν μια πιο gothic διάσταση στη γιορτινή καμπάνια, απομακρύνοντάς την από την αναμενόμενη, γλυκιά εικόνα των Χριστουγέννων.

Η ρομαντική πλευρά της γιορτινής συλλογής

Στο τελευταίο μέρος του video, η ηθοποιός αντλεί έμπνευση από το «White Christmas», υιοθετώντας μια πιο ρομαντική και χειμωνιάτικη αισθητική. Ένα lingerie set σε παγωμένη γαλάζια απόχρωση, διαφανή γάντια και λευκά φτερά δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει παλιά χολιγουντιανή παραγωγή. Σε μια δεύτερη εμφάνιση, ένα λευκό σετ με γούνινες μανσέτες ολοκληρώνει την πιο αιθέρια πλευρά της συλλογής.

https://www.instagram.com/syrn/
https://www.instagram.com/syrn/

Οι διαφορετικές μεταμορφώσεις δεν αποτελούν απλώς μια αναδρομή σε αγαπημένες ταινίες, αλλά συνδέονται με τη φιλοσοφία της Syrn και τις 4 διαφορετικές κατηγορίες της συλλογής. Η πρώτη, με την ονομασία «Comfy», αναμένεται να περιλαμβάνει τις πιο άνετες επιλογές, όπως τις καρό πιτζάμες που εμφανίζονται στο video. Θα ακολουθήσουν οι ενότητες «Seductress», «Playful» και «Romantic», καθεμία με τη δική της αισθητική ταυτότητα. Η διάθεση της πρώτης συλλογής έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες θα ακολουθήσουν.

https://www.instagram.com/syrn/
https://www.instagram.com/syrn/

Με αυτή την καμπάνια, η Sydney Sweeney συνδυάζει τη νοσταλγία των χριστουγεννιάτικων ταινιών με τη διαφορετική αισθητική του lingerie brand της, αποδεικνύοντας ότι οι γιορτινές εμφανίσεις δεν χρειάζεται να περιορίζονται στα κλασικά κόκκινα και πράσινα σύνολα. Άλλωστε, μερικές φορές τα Χριστούγεννα χρειάζονται λίγο περισσότερο gothic ρομαντισμό και αρκετή δαντέλα.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Sydney Sweeney SYRN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το τρυφερό στιγμιότυπο στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη που συζητούν όλοι στο TikTok

Το τρυφερό στιγμιότυπο στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη που συζητούν όλοι στο TikTok

22.10.2026
Επόμενο
Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα – Η Hilary Duff μάς φέρνει το πιο γιορτινό δώρο!

Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα – Η Hilary Duff μάς φέρνει το πιο γιορτινό δώρο!

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Camping στον Όλυμπο για τον Ηλία Βρεττό και την έγκυο σύζυγό του – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους
Celeb News

Camping στον Όλυμπο για τον Ηλία Βρεττό και την έγκυο σύζυγό του – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους

22.10.2026
«Είσαι μια υπέροχη μαμά»: Η συγκινητική ανάρτηση της Kris Jenner για τα γενέθλια της Kim Kardashian
Celeb News

«Είσαι μια υπέροχη μαμά»: Η συγκινητική ανάρτηση της Kris Jenner για τα γενέθλια της Kim Kardashian

22.10.2026
Το μήνυμα της συζύγου του Διονύση Σαββόπουλου έναν χρόνο μετά τον θάνατό του: «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως»
Celeb News

Το μήνυμα της συζύγου του Διονύση Σαββόπουλου έναν χρόνο μετά τον θάνατό του: «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως»

22.10.2026
Ο Javier Bardem είχε την πιο απρόσμενη αντίδραση στο κοινό – Δες το viral βίντεο
Celeb News

Ο Javier Bardem είχε την πιο απρόσμενη αντίδραση στο κοινό – Δες το viral βίντεο

21.10.2026
Η Sia εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια του γιου της – Τι προβλέπει η συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της
Celeb News

Η Sia εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια του γιου της – Τι προβλέπει η συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της

21.10.2026
Η κόρη της Nicole Kidman κάνει το μεγάλο fashion ντεμπούτο της στο εξώφυλλο της Vogue
Celeb News

Η κόρη της Nicole Kidman κάνει το μεγάλο fashion ντεμπούτο της στο εξώφυλλο της Vogue

21.10.2026
Η εμφάνιση του Justin Timberlake στο Academy Museum Gala που έκλεψε την παράσταση
Celeb News

Η εμφάνιση του Justin Timberlake στο Academy Museum Gala που έκλεψε την παράσταση

21.10.2026
David Beckham: Το ταξίδι με την κόρη του Harper που έκανε το Instagram να «λιώσει»
Celeb News

David Beckham: Το ταξίδι με την κόρη του Harper που έκανε το Instagram να «λιώσει»

21.10.2026
Sunday Rose: Η κόρη της Nicole Kidman απαντά για πρώτη φορά στα σχόλια περί «nepo baby»
Celeb News

Sunday Rose: Η κόρη της Nicole Kidman απαντά για πρώτη φορά στα σχόλια περί «nepo baby»

21.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη