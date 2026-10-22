Celeb News 22.10.2026

Camping στον Όλυμπο για τον Ηλία Βρεττό και την έγκυο σύζυγό του – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους

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Ο τραγουδιστής και η Αναστασία Δεληγιάννη επέλεξαν την ομορφιά της φύσης για μια ξεχωριστή εμπειρία, λίγους μήνες πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ηλίας Βρεττός και η έγκυος σύζυγός του έκαναν κάμπινγκ στον Όλυμπο.
  • Επέλεξαν τη λίμνη Κατή για την απόδρασή τους, λίγο πριν γίνουν γονείς.
  • Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του.
  • Το ζευγάρι αναμένει το πρώτο του παιδί, όπως είχε ανακοινώσει ο Βρεττός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ηλίας Βρεττός και η έξι μηνών έγκυος σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, πραγματοποίησαν μια πρόσφατη εξόρμηση για κάμπινγκ στον Όλυμπο, επιλέγοντας τη μαγευτική λίμνη Κατή για την απόδρασή τους. Η σπάνια αυτή εμπειρία στη φύση, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά, απαθανατίστηκε και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του τραγουδιστή.

https://www.instagram.com/vrettos_ilias/
https://www.instagram.com/vrettos_ilias/

Ο Ηλίας Βρεττός, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες από την περιπέτειά τους, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του. «Στήνοντας camp σε αλπική λίμνη με 6 μηνών έγκυο γυναίκα! Μεγάλο σεβασμό στην Αναστασία Δεληγιάννη. Μόνο η φύση μας ηρεμεί τελικά», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, τονίζοντας την τόλμη της Αναστασίας Δεληγιάννη να συμμετάσχει σε μια τέτοια δραστηριότητα, παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

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Το ζευγάρι βρίσκεται σε αναμονή του πρώτου του παιδιού, μια χαρμόσυνη είδηση που ο Ηλίας Βρεττός είχε ανακοινώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί την ευτυχία του, γράφοντας: «ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό «Πρόστιμο» της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το «πληρώνουμε» για πάντα».

https://www.instagram.com/vrettos_ilias/
https://www.instagram.com/vrettos_ilias/
https://www.instagram.com/vrettos_ilias
https://www.instagram.com/vrettos_ilias
https://www.instagram.com/vrettos_ilias
https://www.instagram.com/vrettos_ilias

Η απόφαση του ζευγαριού να περάσει χρόνο στη φύση, μακριά από την καθημερινότητα, δείχνει την επιθυμία τους για ηρεμία και σύνδεση, ενόψει της νέας τους ζωής ως γονείς. Ο Όλυμπος, με το επιβλητικό του τοπίο, προσέφερε το ιδανικό σκηνικό για αυτή την ιδιαίτερη στιγμή τους.

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ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ κάμπινγκ
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