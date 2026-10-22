Έρχεται η μεγάλη επιστροφή του «Glee» – Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθεί το reboot

Ο Ryan Murphy επιβεβαίωσε ότι το σενάριο για την επανεκκίνηση της σειράς έχει ολοκληρωθεί, με τους αρχικούς ηθοποιούς να δείχνουν ενθουσιασμό

Με μια ματιά Το musical drama "Glee" επιστρέφει με reboot, επιβεβαιωμένο από τον co-creator Ryan Murphy.

Το reboot θα προβληθεί στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu, οι οποίες έχουν εγκρίνει τη δημιουργία νέων επεισοδίων.

Ο Ryan Murphy έχει ολοκληρώσει το σενάριο μαζί με τους Brad Falchuk και Ian Brennan και έχει έρθει σε επαφή με μέλη του αρχικού καστ.

Η αρχική σειρά "Glee" είχε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας βραβεία και επηρεάζοντας τον μουσικό κλάδο, με το καστ να κατέχει πολλές θέσεις στο Billboard Hot 100. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το δημοφιλές musical drama Glee, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας. Ο co-creator και σεναριογράφος Ryan Murphy επιβεβαίωσε ότι το reboot της σειράς βρίσκεται επίσημα υπό ανάπτυξη, με τις πλατφόρμες Disney+ και Hulu να έχουν ήδη δώσει την έγκρισή τους για τη δημιουργία νέων επεισοδίων. Η αρχική σειρά, η οποία προβλήθηκε για έξι σεζόν στο Fox από το 2009 έως το 2015, είχε αφήσει το δικό της στίγμα στην τηλεόραση, προσφέροντας αξέχαστες μουσικές στιγμές και συγκινητικές ιστορίες.

Η είδηση της επιστροφής του Glee έγινε γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού της σειράς στα social media, ο οποίος ανήρτησε μια φωτογραφία με το χαρακτηριστικό χειρονομικό «L» των New Directions, συνοδευόμενη από το σχόλιο «Currently gleeking out!». Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους αφοσιωμένους fans, τους «Gleeks», που περίμεναν με ανυπομονησία μια τέτοια εξέλιξη.

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Ο Ryan Murphy είχε αφήσει να εννοηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ότι εξέταζε σοβαρά την πιθανότητα αναβίωσης της επιτυχημένης σειράς του. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο, αποκάλυψε ότι είχε κάνει σημαντικά βήματα για να δρομολογήσει το εγχείρημα. «Μόλις τελείωσα το σενάριο πριν από μία ώρα», είχε δηλώσει ο Ryan Murphy σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, κατά την πρεμιέρα του «American Horror Story», μιας άλλης επιτυχημένης παραγωγής του. «Εγώ, ο Brad Falchuk και ο Ian Brennan, που γράψαμε τις δύο πρώτες σεζόν, έχουμε γράψει κάτι νέο», διευκρίνισε.

Ο δημιουργός αποκάλυψε επίσης ότι είχε έρθει σε επαφή με περίπου δέκα μέλη του αρχικού καστ. «Είναι πολύ γλυκό, και όλοι είχαν πολλές ερωτήσεις, αλλά όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με την ιδέα», ανέφερε ο Ryan Murphy, υποδηλώνοντας μια θετική ανταπόκριση από τους ηθοποιούς.

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Η αρχική σειρά Glee έφερε στην οθόνη ταλαντούχους ηθοποιούς, όπως η Lea Michele στον ρόλο της Rachel Berry, ο Cory Monteith ως Finn Hudson, η Naya Rivera ως Santana Lopez, ο Chris Colfer ως Kurt Hummel και η Dianna Agron ως Quinn Fabray. Επίσης, ο Matthew Morrison υποδύθηκε τον καθηγητή χορωδίας Mr. Schuester, ενώ η Jane Lynch ενσάρκωσε την ανταγωνιστική προπονήτρια των cheerleaders, Sue Sylvester. Η σειρά δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τραγικά γεγονότα, με τον Cory Monteith να φεύγει από τη ζωή το 2013 λόγω υπερβολικής δόσης και την Naya Rivera να χάνεται επτά χρόνια αργότερα σε ατύχημα πνιγμού.

Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι από τους αρχικούς ηθοποιούς θα επιστρέψουν, η Lea Michele είχε αφήσει να εννοηθεί τον Σεπτέμβριο ότι είναι ανοιχτή στην ιδέα. «Θα αγαπώ πάντα το Glee», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε εκδήλωση μόδας στη Νέα Υόρκη. «Αγαπώ τον Ryan Murphy. Κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα ακολουθώ τον Ryan όπου κι αν πάει».

Το Glee δεν ήταν μόνο μια τηλεοπτική επιτυχία, κερδίζοντας 6 βραβεία Emmy και 4 Χρυσές Σφαίρες, αλλά είχε και τεράστια επιρροή στον μουσικό κλάδο. Σε κάποια χρονική στιγμή, το καστ της σειράς κατείχε περισσότερες θέσεις στο Billboard Hot 100 από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη, με πάνω από 200 συμμετοχές. Μέχρι σήμερα, μόνο οι Drake, Taylor Swift και Future έχουν ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Με την επανεκκίνηση της σειράς, οι New Directions και η παρέα τους ενδέχεται να επιστρέψουν δυναμικά στη μουσική σκηνή.

Η επιστροφή του Glee αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι fans ελπίζουν να δουν ξανά τους αγαπημένους τους χαρακτήρες και να απολαύσουν νέες, δυναμικές μουσικές παραγωγές. Η συνεργασία των Disney+ και Hulu υπόσχεται να φέρει τη σειρά σε ένα ευρύτερο κοινό, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον για το franchise.

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