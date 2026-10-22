Cinema 22.10.2026

Έρχεται η μεγάλη επιστροφή του «Glee» – Σε ποιες πλατφόρμες θα προβληθεί το reboot

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Ryan Murphy επιβεβαίωσε ότι το σενάριο για την επανεκκίνηση της σειράς έχει ολοκληρωθεί, με τους αρχικούς ηθοποιούς να δείχνουν ενθουσιασμό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το musical drama "Glee" επιστρέφει με reboot, επιβεβαιωμένο από τον co-creator Ryan Murphy.
  • Το reboot θα προβληθεί στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu, οι οποίες έχουν εγκρίνει τη δημιουργία νέων επεισοδίων.
  • Ο Ryan Murphy έχει ολοκληρώσει το σενάριο μαζί με τους Brad Falchuk και Ian Brennan και έχει έρθει σε επαφή με μέλη του αρχικού καστ.
  • Η αρχική σειρά "Glee" είχε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας βραβεία και επηρεάζοντας τον μουσικό κλάδο, με το καστ να κατέχει πολλές θέσεις στο Billboard Hot 100.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το δημοφιλές musical drama Glee, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας. Ο co-creator και σεναριογράφος Ryan Murphy επιβεβαίωσε ότι το reboot της σειράς βρίσκεται επίσημα υπό ανάπτυξη, με τις πλατφόρμες Disney+ και Hulu να έχουν ήδη δώσει την έγκρισή τους για τη δημιουργία νέων επεισοδίων. Η αρχική σειρά, η οποία προβλήθηκε για έξι σεζόν στο Fox από το 2009 έως το 2015, είχε αφήσει το δικό της στίγμα στην τηλεόραση, προσφέροντας αξέχαστες μουσικές στιγμές και συγκινητικές ιστορίες.

Η Lea Michele και ο Cory Monteith από το «Glee» σε μια σκηνή με μπάλα bowling, καθώς η μεγάλη επιστροφή της σειράς βρίσκεται στα σκαριά.
https://www.instagram.com/gleeofficial/

Η είδηση της επιστροφής του Glee έγινε γνωστή μέσω του επίσημου λογαριασμού της σειράς στα social media, ο οποίος ανήρτησε μια φωτογραφία με το χαρακτηριστικό χειρονομικό «L» των New Directions, συνοδευόμενη από το σχόλιο «Currently gleeking out!». Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους αφοσιωμένους fans, τους «Gleeks», που περίμεναν με ανυπομονησία μια τέτοια εξέλιξη.

Διάβασε επίσης: Η μεγάλη επιστροφή του «Glee» βρίσκεται στα σκαριά – Τι αποκάλυψε ο Ryan Murphy

Ο Ryan Murphy είχε αφήσει να εννοηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ότι εξέταζε σοβαρά την πιθανότητα αναβίωσης της επιτυχημένης σειράς του. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο, αποκάλυψε ότι είχε κάνει σημαντικά βήματα για να δρομολογήσει το εγχείρημα. «Μόλις τελείωσα το σενάριο πριν από μία ώρα», είχε δηλώσει ο Ryan Murphy σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, κατά την πρεμιέρα του «American Horror Story», μιας άλλης επιτυχημένης παραγωγής του. «Εγώ, ο Brad Falchuk και ο Ian Brennan, που γράψαμε τις δύο πρώτες σεζόν, έχουμε γράψει κάτι νέο», διευκρίνισε.

Τρεις γυναίκες με μαύρα φορέματα χορεύουν στη σκηνή, με την επιστροφή του «Glee» να βρίσκεται στα σκαριά.
https://www.instagram.com/gleeofficial/

Ο δημιουργός αποκάλυψε επίσης ότι είχε έρθει σε επαφή με περίπου δέκα μέλη του αρχικού καστ. «Είναι πολύ γλυκό, και όλοι είχαν πολλές ερωτήσεις, αλλά όλοι ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με την ιδέα», ανέφερε ο Ryan Murphy, υποδηλώνοντας μια θετική ανταπόκριση από τους ηθοποιούς.

Διάβασε επίσης: Disney+ και Hulu γίνονται «1» – Το νέο app για όλες τις σειρές σου

Η αρχική σειρά Glee έφερε στην οθόνη ταλαντούχους ηθοποιούς, όπως η Lea Michele στον ρόλο της Rachel Berry, ο Cory Monteith ως Finn Hudson, η Naya Rivera ως Santana Lopez, ο Chris Colfer ως Kurt Hummel και η Dianna Agron ως Quinn Fabray. Επίσης, ο Matthew Morrison υποδύθηκε τον καθηγητή χορωδίας Mr. Schuester, ενώ η Jane Lynch ενσάρκωσε την ανταγωνιστική προπονήτρια των cheerleaders, Sue Sylvester. Η σειρά δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τραγικά γεγονότα, με τον Cory Monteith να φεύγει από τη ζωή το 2013 λόγω υπερβολικής δόσης και την Naya Rivera να χάνεται επτά χρόνια αργότερα σε ατύχημα πνιγμού.

Η Dianna Agron και η Kim Kardashian βρίσκονται σε σκηνή από τη σειρά Glee, με την Dianna να κρατάει ένα ποτήρι κρασί.
https://www.instagram.com/gleeofficial/

Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι από τους αρχικούς ηθοποιούς θα επιστρέψουν, η Lea Michele είχε αφήσει να εννοηθεί τον Σεπτέμβριο ότι είναι ανοιχτή στην ιδέα. «Θα αγαπώ πάντα το Glee», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε εκδήλωση μόδας στη Νέα Υόρκη. «Αγαπώ τον Ryan Murphy. Κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα ακολουθώ τον Ryan όπου κι αν πάει».

Γυναίκα με μωβ αθλητική ζακέτα με πράσινες ρίγες κάθεται μπροστά από ράφια γεμάτα τρόπαια, στο πλαίσιο της μεγάλης επιστροφής του «Glee».
https://www.instagram.com/gleeofficial

Το Glee δεν ήταν μόνο μια τηλεοπτική επιτυχία, κερδίζοντας 6 βραβεία Emmy και 4 Χρυσές Σφαίρες, αλλά είχε και τεράστια επιρροή στον μουσικό κλάδο. Σε κάποια χρονική στιγμή, το καστ της σειράς κατείχε περισσότερες θέσεις στο Billboard Hot 100 από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη, με πάνω από 200 συμμετοχές. Μέχρι σήμερα, μόνο οι Drake, Taylor Swift και Future έχουν ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Με την επανεκκίνηση της σειράς, οι New Directions και η παρέα τους ενδέχεται να επιστρέψουν δυναμικά στη μουσική σκηνή.

Η επιστροφή του Glee αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι fans ελπίζουν να δουν ξανά τους αγαπημένους τους χαρακτήρες και να απολαύσουν νέες, δυναμικές μουσικές παραγωγές. Η συνεργασία των Disney+ και Hulu υπόσχεται να φέρει τη σειρά σε ένα ευρύτερο κοινό, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον για το franchise.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Disney Glee HULU
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Camping στον Όλυμπο για τον Ηλία Βρεττό και την έγκυο σύζυγό του – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους

Camping στον Όλυμπο για τον Ηλία Βρεττό και την έγκυο σύζυγό του – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους

22.10.2026
Επόμενο
Έχεις ρευματικό νόσημα; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον εμβολιασμό

Έχεις ρευματικό νόσημα; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον εμβολιασμό

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes
Cinema

«You Can See Everything»: Το ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει την πιο σύνθετη πλευρά της Elizabeth Holmes

22.10.2026
Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027
Cinema

Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027

22.10.2026
«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»
Cinema

«Narnia: The Magician’s Nephew»: Το trailer της Greta Gerwig που ξεπέρασε μέχρι και το «Barbie»

22.10.2026
9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα
Cinema

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να κλείσεις θέση στο σινεμά αυτή την εβδομάδα

22.10.2026
«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+
Cinema

«Night Tales Club»: Η νέα ιαπωνική σειρά τρόμου στο Disney+

21.10.2026
Το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond βγαίνει σε δημοπρασία με 400 σπάνια αντικείμενα
Cinema

Το κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond βγαίνει σε δημοπρασία με 400 σπάνια αντικείμενα

21.10.2026
Ξέχνα τις κλασικές ταινίες υπερηρώων: Το «Clayface» φέρνει τον τρόμο στο σύμπαν της DC
Cinema

Ξέχνα τις κλασικές ταινίες υπερηρώων: Το «Clayface» φέρνει τον τρόμο στο σύμπαν της DC

21.10.2026
Romain Gavras: Γιατί οι AI εκδοχές του «Storm» τον έκαναν να θέλει να τα παρατήσει όλα
Cinema

Romain Gavras: Γιατί οι AI εκδοχές του «Storm» τον έκαναν να θέλει να τα παρατήσει όλα

21.10.2026
«Dune: Part Three»: Το νέο teaser που προμηνύει ένα σκοτεινό φινάλε για τον Timothée Chalamet είναι εδώ
Cinema

«Dune: Part Three»: Το νέο teaser που προμηνύει ένα σκοτεινό φινάλε για τον Timothée Chalamet είναι εδώ

21.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη