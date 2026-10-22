Cinema 22.10.2026

Ο Tom Cruise στο «πάνθεον» του Hollywood – Η σημαντική βράβευση που θα λάβει το 2027

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Ο θρυλικός ηθοποιός και παραγωγός αναγνωρίζεται από το American Film Institute για την ανεκτίμητη προσφορά του στον κινηματογράφο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tom Cruise θα λάβει το 52ο AFI Life Achievement Award για την προσφορά του στον κινηματογράφο.
  • Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες στις 24 Απριλίου 2027.
  • Ο Cruise έχει 45ετή καριέρα με παγκόσμιες εισπράξεις σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Το βραβείο αναγνωρίζει την αφοσίωσή του και την ικανότητά του να φέρνει κοντά τους ανθρώπους.
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Το American Film Institute (AFI) ανακοίνωσε ότι ο Tom Cruise, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς και δημοφιλείς κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών, θα λάβει το 52ο AFI Life Achievement Award. Η διάκριση αυτή αποτελεί μία από τις υψηλότερες τιμές για μια καριέρα στον χώρο του κινηματογράφου, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά και τον αντίκτυπο του Tom Cruise στη βιομηχανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, το Σάββατο 24 Απριλίου 2027. Στη διάρκεια της βραδιάς, θα προβληθούν αποσπάσματα από τις εμβληματικές του ταινίες, ενώ φίλοι και συνεργάτες θα τιμήσουν τον 64χρονο σταρ, ο οποίος θα απευθύνει και ομιλία αποδοχής.

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«Ο Tom Cruise είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο», δήλωσε η Kathleen Kennedy, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του AFI. «Ως ηθοποιός και παραγωγός, επιδεικνύει εξαιρετική αφοσίωση σε ό,τι αναλαμβάνει. Αυτό που θαυμάζω ιδιαίτερα είναι η βαθιά του πίστη στον κινηματογράφο και την ικανότητά του να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Αυτό το πάθος τον έχει καταστήσει έναν εξαιρετικό πρεσβευτή του αμερικανικού κινηματογράφου παγκοσμίως. Είναι τιμή για το AFI να του απονείμει το 52ο AFI Life Achievement Award».

Ο Tom Cruise χαιρετάει το πλήθος των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί, σε μια εικόνα που θολώνει τα όρια της πραγματικότητας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε 45 χρόνια, ο Tom Cruise έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες που έχουν αποφέρει παγκόσμιες εισπράξεις σχεδόν 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει εμβληματικούς τίτλους όπως τα «Top Gun», «Jerry Maguire», «Risky Business», καθώς και πολλαπλές δόσεις των επιτυχημένων σειρών «Mission: Impossible» και «Top Gun». Πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Digger» του Alejandro González Iñárritu και αναμένεται να εμφανιστεί στο Days of Thunder 2.

Ο Tom Cruise έχει ήδη λάβει αναγνώριση για την καριέρα του από το Φεστιβάλ Καννών και το Producers Guild of America. Έχει επίσης τιμηθεί με τον γαλλικό τίτλο Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, με το Βραβείο Ανθρωπισμού του Simon Wiesenthal Center και με το Pioneer Award του Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation.

Η Αξία του AFI Life Achievement Award

Το American Film Institute είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή την προώθηση της κινούμενης εικόνας ως μορφής τέχνης. Όλα τα έσοδα από την τελετή απονομής του 52ου AFI Life Achievement Award θα υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες του AFI.

Ο Tom Cruise και η Ana de Armas σε κοινή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους στο Βερμόντ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ιστορία του θεσμού, έχουν βραβευτεί με το AFI Life Achievement Award εμβληματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως οι John Ford, Bette Davis, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Steven Spielberg, Meryl Streep, Tom Hanks, Robert De Niro, Nicole Kidman και Francis Ford Coppola. Η προσθήκη του Tom Cruise σε αυτή τη λίστα επιβεβαιώνει την εξαιρετική του θέση στον αμερικανικό και παγκόσμιο κινηματογράφο.

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