Life 21.10.2026

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

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Ανακάλυψε 5 εύκολες ασκήσεις yoga για αρχάριους που βοηθούν στην ευλυγισία την ισορροπία και τη χαλάρωση και μάθε πώς να ξεκινήσεις τη δική σου ρουτίνα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η yoga συνδυάζει κίνηση, αναπνοή και χαλάρωση, βελτιώνοντας την ευλυγισία και μειώνοντας το άγχος.
  • Πέντε απλές στάσεις (Child's Pose, Cat-Cow, Downward-Facing Dog, Low Lunge, Legs Up the Wall) προτείνονται για αρχάριους.
  • Η συστηματική εξάσκηση, ακόμη και 10-15 λεπτά, μπορεί να βελτιώσει σωματική λειτουργικότητα και ισορροπία.
  • Η yoga πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χρόνος για τον εαυτό, όχι ως υποχρέωση, αποφεύγοντας την πίεση και τον πόνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νιώθεις ότι η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις, άγχος και ελάχιστο χρόνο για τον εαυτό σου, ίσως ήρθε η στιγμή να δοκιμάσεις τη yoga. Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα γυμνασμένη, να έχεις μεγάλη εμπειρία ή να μπορείς να εκτελείς εντυπωσιακές στάσεις.

Γυναίκα εκτελεί τη στάση του δέντρου στη yoga για ενδυνάμωση γλουτών και συγκέντρωση.
www.pinterest.com

Με λίγα λεπτά εξάσκησης, μπορείς να δημιουργήσεις μια μικρή ρουτίνα που συνδυάζει κίνηση, αναπνοή και χαλάρωση. Η yoga είναι μια πρακτική που συνδέει τις σωματικές στάσεις με τον έλεγχο της αναπνοής και τη συγκέντρωση. Ανάλογα με το είδος της, μπορεί να είναι ήπια και χαλαρωτική ή να περιλαμβάνει πιο απαιτητικές κινήσεις.

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1. Child’s Pose: Η στάση που σε βοηθά να χαλαρώσεις

Η στάση του παιδιού είναι μια καλή επιλογή αν θέλεις να ξεκινήσεις ήπια. Γονάτισε στο στρώμα, κάθισε προς τις φτέρνες σου και τέντωσε τα χέρια μπροστά, αφήνοντας τον κορμό να χαμηλώσει όσο σου επιτρέπει η άνεσή σου. Μείνε στη θέση για μερικές αργές αναπνοές, χωρίς να πιέζεις το σώμα σου. Μπορείς να τη χρησιμοποιείς ως διάλειμμα ανάμεσα σε άλλες ασκήσεις.

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2. Cat-Cow: Για περισσότερη κινητικότητα στη σπονδυλική στήλη

Στηρίξου στα τέσσερα, με τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς. Καθώς εισπνέεις, άνοιξε απαλά το στήθος και ανασήκωσε ελαφρά το κεφάλι. Καθώς εκπνέεις, στρογγύλεψε την πλάτη και κατέβασε το κεφάλι. Επανάλαβε αργά για 6-8 κύκλους, ακολουθώντας τον ρυθμό της αναπνοής σου. Η άσκηση βοηθά στην κινητικότητα της πλάτης, χωρίς να χρειάζεται μεγάλη ένταση.

yoga
Unsplash

3. Downward-Facing Dog: Η κλασική στάση της yoga

Από τη θέση στα τέσσερα, πίεσε τις παλάμες στο στρώμα και ανασήκωσε τη λεκάνη προς τα πάνω, σχηματίζοντας ένα ανεστραμμένο V με το σώμα σου. Μπορείς να κρατήσεις τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα, αντί να προσπαθήσεις να ακουμπήσεις τις φτέρνες στο έδαφος. Στόχος δεν είναι να πετύχεις την τέλεια εικόνα, αλλά να βρεις μια θέση που σου επιτρέπει να αναπνέεις άνετα.

Γυναίκα που κάνει διατάσεις για τη μέση πάνω σε στρώμα γυμναστικής.
Πηγή: Pexels

4. Low Lunge: Για τους γοφούς και τα πόδια

Φέρε το ένα πόδι μπροστά, με το πέλμα να πατά σταθερά στο στρώμα, και άφησε το πίσω γόνατο να ακουμπήσει στο έδαφος. Κράτησε τον κορμό όρθιο και μετακίνησε απαλά τη λεκάνη προς τα εμπρός, χωρίς να πιέζεις τη μέση σου. Μείνε για μερικές αναπνοές και άλλαξε πλευρά. Η στάση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ευλυγισίας γύρω από τους γοφούς.

5. Legs Up the Wall: Για ένα ήρεμο τέλος

Ξάπλωσε ανάσκελα κοντά σε έναν τοίχο και σήκωσε τα πόδια σου, ακουμπώντας τα πάνω του. Χαλάρωσε τους ώμους και τα χέρια σου και πάρε αργές, φυσικές αναπνοές. Μείνε στη θέση για 2-5 λεπτά, εφόσον αισθάνεσαι άνετα. Αν νιώσεις ενόχληση, άλλαξε θέση ή σταμάτησε.

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Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνεις yoga

Αν είσαι αρχάρια, μπορείς να ξεκινήσεις με 10-15 λεπτά, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Σταδιακά, μπορείς να αυξήσεις τον χρόνο ή να δοκιμάσεις διαφορετικά είδη yoga, ανάλογα με το τι σου αρέσει. Η συστηματική εξάσκηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ευλυγισίας, της ισορροπίας και της σωματικής λειτουργικότητας. Ορισμένες μορφές yoga μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη διαχείριση του στρες, αν και τα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Μην πιέζεις το σώμα σου να φτάσει πιο μακριά απ’ όσο μπορεί και μην αντιμετωπίζεις τον πόνο ως ένδειξη ότι η άσκηση λειτουργεί. Αν έχεις τραυματισμό ή κάποιο πρόβλημα υγείας, συμβουλεύσου κατάλληλο επαγγελματία πριν ξεκινήσεις. Το σημαντικότερο είναι να μην αντιμετωπίζεις τη yoga ως ακόμη μία υποχρέωση στη λίστα σου. Δες τη σαν μια ευκαιρία να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου, να κινηθείς με τον δικό σου ρυθμό και να δημιουργήσεις μια συνήθεια που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά.

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