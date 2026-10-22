Μουσική 22.10.2026

Οι Rolling Stones επιστρέφουν με το «Who You Callin’ Crazy» και deluxe έκδοση του «Foreign Tongues»

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Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το «Who You Callin’ Crazy» με τον Courtney Pine, προαναγγέλλοντας την deluxe έκδοση του album «Foreign Tongues»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το νέο single «Who You Callin’ Crazy» με τον Courtney Pine.
  • Η deluxe έκδοση του album «Foreign Tongues Loose Lips» θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου 2026.
  • Η deluxe έκδοση περιλαμβάνει 5 νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων συνεργασίες με Steve Winwood.
  • Το αρχικό album «Foreign Tongues» σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και θετικές κριτικές.
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Οι  Rolling Stones συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν, κυκλοφορώντας το ολοκαίνουργιο single τους «Who You Callin’ Crazy». Το τραγούδι αυτό, στο οποίο συμμετέχει ο διακεκριμένος Βρετανός jazz σαξοφωνίστας Courtney Pine, είναι μια πρώτη γεύση από την επερχόμενη deluxe έκδοση του πρόσφατου album τους, με τίτλο «Foreign Tongues Loose Lips». Η διευρυμένη αυτή έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου 2026, εμπλουτίζοντας το υλικό της τελευταίας δισκογραφικής τους περιόδου.

Ο Mick Jagger τραγουδάει στη σκηνή, ενώ οι Rolling Stones ετοιμάζουν νέα μουσική μετά το άλμπουμ τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή του Courtney Pine στο «Who You Callin’ Crazy» σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική συνεργασία για τους The Rolling Stones, προσθέτοντας έναν ακόμα διακεκριμένο καλλιτέχνη στο μακρύ κατάλογο των μουσικών τους συνεργασιών. Ο Courtney Pine, με την πολυετή παρουσία του στη διεθνή jazz σκηνή, φέρνει μια μοναδική αίσθηση και ήχο σε αυτό το νέο κομμάτι, διευρύνοντας το ηχητικό τοπίο της τελευταίας δισκογραφικής τους δουλειάς.

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Το περιεχόμενο του «Foreign Tongues Loose Lips»

Η deluxe έκδοση «Foreign Tongues Loose Lips» θα περιλαμβάνει συνολικά 5 νέα τραγούδια, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας για το αρχικό album «Foreign Tongues». Εκτός από το «Who You Callin’ Crazy», στο νέο αυτό πακέτο θα βρούμε επίσης τα κομμάτια «Where There’s A Will», στο οποίο συμμετέχει ο Steve Winwood παίζοντας όργανο, καθώς και τα «Human Tide», «Bad Luck Hideaway» και «She Still Comes Around».

Η επιτυχία του «Foreign Tongues»

Το αρχικό album «Foreign Tongues», που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026, είχε σημειώσει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία. Κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των charts σε 14 χώρες, ενώ παράλληλα απέσπασε εξαιρετικά θετικές κριτικές από τον διεθνή μουσικό Τύπο. Οι The Times του απένειμαν πέντε αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας των The Rolling Stones. Παρόμοια, η The Telegraph επαίνεσε τη ζωντάνια, την ενέργεια, το χιούμορ και τη δημιουργική διάθεση που διαπνέουν τα τραγούδια του.

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones που επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Foreign Tongues.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Το «Foreign Tongues», στην αρχική του μορφή με 14 τραγούδια, αποτέλεσε τον διάδοχο του πολυπλατινένιου «Hackney Diamonds», το οποίο είχε βραβευτεί με Grammy. Η νέα deluxe έκδοση υπόσχεται να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της δημιουργικής περιόδου, παρουσιάζοντας επιπλέον υλικό και συνεργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική κυκλοφορία.

Ο Mick Jagger στη σκηνή με τα χέρια ψηλά.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Η κυκλοφορία του «Foreign Tongues Loose Lips» θα είναι διαθέσιμη σε βινύλιο, διπλό CD και ψηφιακή μορφή, προσφέροντας στους θαυμαστές μια πληρέστερη εμπειρία του μουσικού αυτού κεφαλαίου για τους The Rolling Stones.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Courtney Pine Mick Jagger Rolling Stones ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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