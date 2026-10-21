Latin Grammys 2027: Ανακοινώθηκε το εντυπωσιακό line-up των καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή

Με μια ματιά Τα Latin Grammys 2027 θα διεξαχθούν στο Λας Βέγκας στις 12 Νοεμβρίου, με παρουσία καλλιτεχνών όπως Rosalía, Daddy Yankee και Silvana Estrada.

Η Rosalía, με 7 υποψηφιότητες, θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο της άλμπουμ, ενώ η Silvana Estrada είναι υποψήφια σε σημαντικές κατηγορίες.

Ο Daddy Yankee θα τιμηθεί ως «2026 Person of the Year» από την Latin Recording Academy για τη συνεισφορά του στη reggaeton.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι Jorge Drexler, Mon Laferte, Anitta, Juanes, Kany García, Xavi και άλλοι, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η Roselyn Sánchez. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Latin Grammys 2027 έχει ξεκινήσει, και η Latin Recording Academy έκανε γνωστές τις πρώτες σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την επερχόμενη τελετή. Στη φετινή διοργάνωση, που θα λάβει χώρα στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας στις 12 Νοεμβρίου, θα απολαύσουμε επί σκηνής μερικά από τα πιο λαμπρά ονόματα της λατινοαμερικανικής μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα μοιραστούν τη σκηνή με το κοινό, ξεχωρίζουν η Rosalía, ο Daddy Yankee και η Silvana Estrada. Η Rosalía, μία από τις πιο πολυβραβευμένες της χρονιάς με 7 υποψηφιότητες, θα παρουσιάσει κομμάτια από το τέταρτο άλμπουμ της, «Lux». Οι υποψηφιότητές της περιλαμβάνουν σημαντικές κατηγορίες όπως «Album of the Year», «Song of the Year», και «Best Pop Song», επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

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Στο πλευρό της Rosalía, θα εμφανιστεί και η Silvana Estrada, της οποίας το άλμπουμ «Vendrán Suaves Lluvias» έχει επίσης συγκεντρώσει σημαντικές υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των «Album of the Year», «Record of the Year», και «Song of the Year». Η παρουσία της Silvana Estrada στη σκηνή των Latin Grammys αποτελεί αναγνώριση της καλλιτεχνικής της αξίας και της αναγνώρισης που κερδίζει.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Daddy Yankee, ο οποίος φέτος θα τιμηθεί ως «2026 Person of the Year» από την Latin Recording Academy. Ο θρυλικός καλλιτέχνης, γνωστός για την τεράστια συνεισφορά του στη διάδοση της reggaeton παγκοσμίως, αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική ερμηνεία, τιμώντας την καριέρα και την επιρροή του.

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Ένα πλούσιο line-up με κορυφαίους καλλιτέχνες

Η λίστα των καλλιτεχνών που θα ερμηνεύσουν ζωντανά στην τελετή των Latin Grammys 2027 δεν σταματά εδώ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι επίσης υποψήφιοι για σημαντικά βραβεία. Μεταξύ αυτών είναι ο Jorge Drexler, ο οποίος διεκδικεί επτά βραβεία για το άλμπουμ του «Taracá», και η Mon Laferte, με έξι υποψηφιότητες για το «Femme Fatale».

Η Anitta, ο Carín León, οι Rawayana και η Elena Rose είναι επίσης ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή. Όλοι τους είναι υποψήφιοι στην κατηγορία «Album of the Year», γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή ποιότητα και την ποικιλομορφία της μουσικής παραγωγής της χρονιάς.

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Επιπλέον, οι υποψήφιοι για το «Song of the Year», Juanes και Vivir Quintana, θα μοιραστούν τις ερμηνείες τους, ενώ το κοινό θα απολαύσει και την Kany García, υποψήφια στην κατηγορία «Best Traditional Pop Album». Από την πλευρά του «Best Contemporary Mexican Music Album», θα εμφανιστεί ο Xavi, μαζί με το συγκρότημα Banda Los Recoditos, υποψήφιο για το «Best Banda Album».

Η Roselyn Sánchez για 10η φορά στο τιμόνι της παρουσίασης

Στην παρουσίαση της λαμπερής βραδιάς θα βρίσκεται για 10η φορά η Roselyn Sánchez, η οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η τελετή των 2026 Latin Grammys θα μεταδοθεί ζωντανά από το Univision, ξεκινώντας στις 8 μ.μ. ET (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Η ανακοίνωση του line-up των καλλιτεχνών για τα 2027 Latin Grammys προμηνύει μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκινήσεις και αναγνώριση για την ποικιλομορφία και την ποιότητα της λατινοαμερικανικής μουσικής.

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