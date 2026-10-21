Η αντίστροφη μέτρηση για τo «Sing for Greece 2027» ξεκίνησε – Τι αλλάζει φέτος

Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2027, με την υποβολή των τραγουδιών να ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρίου

Με μια ματιά Η προθεσμία υποβολής τραγουδιών για το «Sing for Greece 2027» λήγει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026.

Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό της διοργάνωσης.

Η επιλογή του τραγουδιού θα γίνει με συνδυασμό ψήφου κοινού και κριτικών επιτροπών.

Το «Sing for Greece 2027» αποτελεί ευκαιρία για νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς να προβληθούν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις 1 τραγούδι που πιστεύεις ότι μπορεί να ταξιδέψει την Ελλάδα μέχρι τη σκηνή της Eurovision, τώρα είναι η στιγμή να κάνεις την κίνησή σου! Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή συμμετοχών στο «Sing for Greece 2027» έχει ξεκινήσει, με την ΕΡΤ να δίνει στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς λίγες ακόμη ημέρες για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59, επομένως, αν θέλεις να διεκδικήσεις μια θέση στον εθνικό τελικό, καλό είναι να μην αφήσεις την τελευταία στιγμή να σε προλάβει.

Το «Sing for Greece» επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας ξανά χώρο σε νέες μουσικές ιδέες και καλλιτέχνες που θέλουν να συστηθούν σε ένα ευρύτερο κοινό. Η διοργάνωση της ΕΡΤ φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική μουσική σκηνή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στα τραγούδια που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027.

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Και υπάρχει μία σημαντική αλλαγή που αξίζει να κρατήσεις: η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece 2027». Οι ακριβείς ημερομηνίες και ο χώρος διεξαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΡΤ το επόμενο διάστημα, ενώ η αγωνία μεγαλώνει για το ποιοι καλλιτέχνες θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν μέσα από τη διαδικασία επιλογής.

Sing for Greece 2027: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή τραγουδιών;

Αν θέλεις να συμμετάσχεις στο «Sing for Greece 2027», σημείωσε την ημερομηνία που δεν πρέπει να χάσεις: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΕΡΤ. Η προκήρυξη, οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της διοργάνωσης, στο ert.gr/singforgreece2027.

Η συμμετοχή στον εθνικό τελικό δεν αφορά μόνο καλλιτέχνες που έχουν ήδη αναγνωριστεί από το ευρύ κοινό. Το «Sing for Greece» αποτελεί μια ευκαιρία και για δημιουργούς που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να διεκδικήσουν μια θέση στον διαγωνισμό και να αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πώς θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2027;

Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό, με το κοινό να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα, 20 τραγούδια θα προκύψουν από την αξιολόγηση επταμελούς επιτροπής και θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας μία θέση στον τελικό.

Από αυτά, 12 τραγούδια θα προκριθούν αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στη συνέχεια, στον Μεγάλο Τελικό, ο νικητής θα αναδειχθεί μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου των τηλεθεατών και των δύο κριτικών επιτροπών, της εγχώριας και της διεθνούς.

Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την απήχηση ενός τραγουδιού στο κοινό, αλλά και από την αξιολόγηση των επιτροπών. Ο συνδυασμός αυτός θα καθορίσει ποιος καλλιτέχνης και ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσουν τελικά την Ελλάδα στη Eurovision 2027.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της ελληνικής επιλογής

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της φετινής διοργάνωσης είναι η μεταφορά των ζωντανών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά, η πόλη θα φιλοξενήσει και τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece», δίνοντας έναν διαφορετικό χαρακτήρα στη διαδικασία ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής.

Οι ημερομηνίες και ο χώρος διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από την ΕΡΤ το προσεχές διάστημα.

Η επιστροφή του «Sing for Greece» έρχεται μετά την ανταπόκριση που είχε η προηγούμενη διοργάνωση, αλλά και την εμπειρία του Ελληνικού Τελικού του 2025. Για πολλούς καλλιτέχνες, η συμμετοχή σε μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για νέες συνεργασίες, μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και επαφή με κοινό που ίσως δεν είχαν προσεγγίσει μέχρι σήμερα.

Eurovision 2027: Το ταξίδι για τη Βουλγαρία ξεκινά από τον εθνικό τελικό

Ο στόχος για τους συμμετέχοντες είναι ξεκάθαρος: να ξεχωρίσουν μέσα από τη διαδικασία του «Sing for Greece 2027» και να κερδίσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Παράλληλα, ο εθνικός τελικός έχει ενδιαφέρον και για τους Eurofans εκτός Ελλάδας, οι οποίοι παρακολουθούν τις εθνικές επιλογές, αναζητούν νέα μουσικά ονόματα και θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση από τις τάσεις που διαμορφώνουν τον επόμενο διαγωνισμό.

Μέχρι να μάθουμε ποιοι καλλιτέχνες και ποια τραγούδια θα διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση, το πρώτο βήμα είναι η ολοκλήρωση των υποβολών. Αν, λοιπόν, έχεις ένα τραγούδι που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, η προθεσμία της 1ης Νοεμβρίου 2026 είναι η ημερομηνία που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου.

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