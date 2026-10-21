Η Ella Langley γράφει ιστορία στο Billboard και ισοφαρίζει τη Mariah Carey

Με μια ματιά Η Ella Langley ισοφαρίζει το ρεκόρ της Mariah Carey στο Billboard Streaming Songs chart με 26 εβδομάδες στην κορυφή.

Το τραγούδι «Choosin’ Texas» της Langley συμπλήρωσε 26 εβδομάδες στην πρώτη θέση του chart.

Η Langley, μαζί με Carey και Lil Nas X, είναι στις λίγες που ξεπέρασαν τις 20 εβδομάδες στην κορυφή του chart.

Το «Choosin’ Texas» κατέγραψε λιγότερα από 20 εκατομμύρια streams, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley με το τραγούδι της «Choosin’ Texas» γράφει ιστορία στο chart Streaming Songs του Billboard, ισοφαρίζοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ της Mariah Carey με το «All i want for Christmas is you». Το κομμάτι της Ella Langley συμπλήρωσε 26 εβδομάδες παραμονής στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου chart, για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου.

Το «Choosin’ Texas», σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, συγκέντρωσε 19.8 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 15 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας μια μικρή πτώση 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το τραγούδι είχε βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή του chart στις 31 Ιανουαρίου και έκτοτε έχει σημειώσει πολλαπλές παραμονές στην πρώτη θέση, με την πιο εκτεταμένη του να διαρκεί οκτώ εβδομάδες, από τις 15 Αυγούστου έως τις 3 Οκτωβρίου.

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Το επίτευγμα της Ella Langley την τοποθετεί σε μια πολύ εκλεκτή παρέα. Το «Choosin’ Texas» και το «All i want for Christmas is you» είναι πλέον δύο από τα μόλις τρία τραγούδια που έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην κορυφή του Streaming Songs chart για 20 ή περισσότερες εβδομάδες, από την έναρξη του chart το 2013. Το τρίτο τραγούδι που ανήκει σε αυτή την ελίτ ομάδα είναι το «Old Town Road» του Lil Nas X, στο οποίο συμμετέχει ο Billy Ray Cyrus, με 20 εβδομάδες στην κορυφή.

Ενώ η Ella Langley έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στο ρεκόρ μακροβιότητας μέχρι το τέλος του μήνα, εφόσον δεν υπάρξουν άλλοι ισχυροί ανταγωνιστές, η επίτευξη αυτή δεν είναι οριστική. Η Mariah Carey, ως γνωστόν, προσθέτει συχνά στην «συγκομιδή» της κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, όπως συνέβη και με τέσσερις εβδομάδες στην πρώτη θέση κατά την περίοδο του 2025.

Σημαντική πτώση στα streams

Η επίδοση των 19.8 εκατομμυρίων streams για το «Choosin’ Texas» για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το πιο δημοφιλές τραγούδι σε streaming στις ΗΠΑ καταγράφει λιγότερα από 20 εκατομμύρια ακροάσεις σε μία εβδομάδα, από τις 7 Φεβρουαρίου. Τότε, το τραγούδι «Aperture» του Harry Styles είχε κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση με 18.2 εκατομμύρια streams.

Η Ella Langley συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την πορεία της, αποδεικνύοντας την απήχηση της country μουσικής και στην ψηφιακή εποχή. Η επιτυχία του «Choosin’ Texas» αναδεικνύει την ικανότητά της να δημιουργεί τραγούδια που αγγίζουν το ευρύ κοινό και κατακτούν τις κορυφές των charts.

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