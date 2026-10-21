Μουσικά Νέα 21.10.2026

Η Ella Langley γράφει ιστορία στο Billboard και ισοφαρίζει τη Mariah Carey

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το τραγούδι της Ella Langley συμπλήρωσε 26 εβδομάδες στην κορυφή του chart Streaming Songs, ισοφαρίζοντας το επίτευγμα της Mariah Carey
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ella Langley ισοφαρίζει το ρεκόρ της Mariah Carey στο Billboard Streaming Songs chart με 26 εβδομάδες στην κορυφή.
  • Το τραγούδι «Choosin’ Texas» της Langley συμπλήρωσε 26 εβδομάδες στην πρώτη θέση του chart.
  • Η Langley, μαζί με Carey και Lil Nas X, είναι στις λίγες που ξεπέρασαν τις 20 εβδομάδες στην κορυφή του chart.
  • Το «Choosin’ Texas» κατέγραψε λιγότερα από 20 εκατομμύρια streams, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley με το τραγούδι της «Choosin’ Texas» γράφει ιστορία στο chart Streaming Songs του Billboard, ισοφαρίζοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ της Mariah Carey με το «All i want for Christmas is you». Το κομμάτι της Ella Langley συμπλήρωσε 26 εβδομάδες παραμονής στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου chart, για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου.

https://www.instagram.com/ellalangleymusic/
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Το «Choosin’ Texas», σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, συγκέντρωσε 19.8 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 15 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας μια μικρή πτώση 5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το τραγούδι είχε βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή του chart στις 31 Ιανουαρίου και έκτοτε έχει σημειώσει πολλαπλές παραμονές στην πρώτη θέση, με την πιο εκτεταμένη του να διαρκεί οκτώ εβδομάδες, από τις 15 Αυγούστου έως τις 3 Οκτωβρίου.

Διάβασε επίσης: Ποιοι θρύλοι της μουσικής βρέθηκαν μαζί στο Top 10 του Billboard για πρώτη φορά

Το επίτευγμα της Ella Langley την τοποθετεί σε μια πολύ εκλεκτή παρέα. Το «Choosin’ Texas» και το «All i want for Christmas is you» είναι πλέον δύο από τα μόλις τρία τραγούδια που έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην κορυφή του Streaming Songs chart για 20 ή περισσότερες εβδομάδες, από την έναρξη του chart το 2013. Το τρίτο τραγούδι που ανήκει σε αυτή την ελίτ ομάδα είναι το «Old Town Road» του Lil Nas X, στο οποίο συμμετέχει ο Billy Ray Cyrus, με 20 εβδομάδες στην κορυφή.

https://www.instagram.com/ellalangleymusic/
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Ενώ η Ella Langley έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στο ρεκόρ μακροβιότητας μέχρι το τέλος του μήνα, εφόσον δεν υπάρξουν άλλοι ισχυροί ανταγωνιστές, η επίτευξη αυτή δεν είναι οριστική. Η Mariah Carey, ως γνωστόν, προσθέτει συχνά στην «συγκομιδή» της κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, όπως συνέβη και με τέσσερις εβδομάδες στην πρώτη θέση κατά την περίοδο του 2025.

Σημαντική πτώση στα streams

Η επίδοση των 19.8 εκατομμυρίων streams για το «Choosin’ Texas» για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το πιο δημοφιλές τραγούδι σε streaming στις ΗΠΑ καταγράφει λιγότερα από 20 εκατομμύρια ακροάσεις σε μία εβδομάδα, από τις 7 Φεβρουαρίου. Τότε, το τραγούδι «Aperture» του Harry Styles είχε κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση με 18.2 εκατομμύρια streams.

Η Ella Langley συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την πορεία της, αποδεικνύοντας την απήχηση της country μουσικής και στην ψηφιακή εποχή. Η επιτυχία του «Choosin’ Texas» αναδεικνύει την ικανότητά της να δημιουργεί τραγούδια που αγγίζουν το ευρύ κοινό και κατακτούν τις κορυφές των charts.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Billboard Ella Langley Mariah Carey
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

21.10.2026
Επόμενο
4 ζώδια που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσεις – Ξέρουν περισσότερα απ’ όσα νομίζεις

4 ζώδια που δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσεις – Ξέρουν περισσότερα απ’ όσα νομίζεις

21.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιορτές με τον Γιώργο Περρή: Το ξεχωριστό live που θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά
Μουσικά Νέα

Γιορτές με τον Γιώργο Περρή: Το ξεχωριστό live που θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά

21.10.2026
Οι Bicep επιστρέφουν με το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 5 χρόνια – Όσα γνωρίζουμε για το «Slug»
Μουσικά Νέα

Οι Bicep επιστρέφουν με το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 5 χρόνια – Όσα γνωρίζουμε για το «Slug»

21.10.2026
Το νέο ρεκόρ της Taylor Swift στο Billboard Hot 100 που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της
Μουσικά Νέα

Το νέο ρεκόρ της Taylor Swift στο Billboard Hot 100 που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της

21.10.2026
Lady Gaga: Η απάντησή της στο TikTok που έκανε τους θαυμαστές να ελπίζουν σε νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Η απάντησή της στο TikTok που έκανε τους θαυμαστές να ελπίζουν σε νέο άλμπουμ

21.10.2026
Ο Jay-Z ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Super Bowl; Όσα αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα
Μουσικά Νέα

Ο Jay-Z ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Super Bowl; Όσα αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα

20.10.2026
Ο Swae Lee επιστρέφει στην Αυστραλία το 2027 με μια περιοδεία που θα συζητηθεί
Μουσικά Νέα

Ο Swae Lee επιστρέφει στην Αυστραλία το 2027 με μια περιοδεία που θα συζητηθεί

20.10.2026
Οι Bon Jovi επιστρέφουν στο BST Hyde Park 14 χρόνια μετά την ιστορική τους εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Οι Bon Jovi επιστρέφουν στο BST Hyde Park 14 χρόνια μετά την ιστορική τους εμφάνιση

20.10.2026
NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο

20.10.2026
Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος σε ένα ξεχωριστό music video για τις «Χάρτινες Αγάπες»
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος σε ένα ξεχωριστό music video για τις «Χάρτινες Αγάπες»

20.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

«Cozy cardio»: Το fitness trend που κάνει τη γυμναστική πιο χαλαρή και απολαυστική

«Cozy cardio»: Το fitness trend που κάνει τη γυμναστική πιο χαλαρή και απολαυστική

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη