Cinema 15.10.2026

Πότε μπορείς να δεις το «Practical Magic 2» από το σπίτι σου; Όσα γνωρίζουμε για το online streaming

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Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας με τις Nicole Kidman και Sandra Bullock αναμένεται σε streaming υπηρεσία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Practical Magic 2» είναι διαθέσιμο για αγορά ή ενοικίαση ψηφιακά από 13 Οκτωβρίου 2026.
  • Η ενοικίαση κοστίζει 19,99 δολάρια και η αγορά 24,99 δολάρια σε πλατφόρμες VOD.
  • Φυσικές εκδόσεις σε 4K, Blu-ray, DVD και Steelbook κυκλοφορούν την 1η Δεκεμβρίου 2026.
  • Η ταινία αναμένεται στο HBO Max τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2026, με τις Kidman και Bullock.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία επιστρέφει στις οθόνες μας, καθώς το «Practical Magic 2» είναι πλέον διαθέσιμο για ψηφιακή προβολή. Οι λάτρεις της ταινίας μπορούν να απολαύσουν τη συνέχεια της ιστορίας των αδελφών Owens, κάνοντας αγορά ή ενοικίαση μέσω δημοφιλών πλατφορμών VOD.

Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman ποζάρουν μαζί, με την Sandra Bullock να φοράει κόκκινο σακάκι και την Nicole Kidman μαύρο φόρεμα, σε εκδήλωση του CinemaCon.
https://www.instagram.com/nicolekidman/

Από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, το «Practical Magic 2» είναι διαθέσιμο για αγορά ή ενοικίαση σε ψηφιακή μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν σε πλατφόρμες όπως το Amazon Prime Video και το Apple TV. Η τιμή ενοικίασης ορίζεται στα 19,99 δολάρια, ενώ για την αγορά του ψηφιακού αντιγράφου το κόστος ανέρχεται στα 24,99 δολάρια.

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Για όσους προτιμούν την φυσική μορφή, η ταινία είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία σε 4K Ultra HD, Blu-ray και DVD, με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τη 1η Δεκεμβρίου 2026. Μια ειδική συλλεκτική έκδοση Steelbook αναμένεται να προσφέρει στους fans μια μοναδική εμπειρία. Οι φυσικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν επίσης έναν ψηφιακό κωδικό, επιτρέποντας στους κατόχους να κατεβάσουν την ταινία στις συσκευές τους.

Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman ποζάρουν μπροστά στην πινακίδα του «Practical Magic 2» σε εκδήλωση.
https://www.instagram.com/practicalmagicmovie/

Ενώ το «Practical Magic 2» έχει ήδη κυκλοφορήσει σε VOD, η ημερομηνία κυκλοφορίας του στην πλατφόρμα streaming του HBO Max δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από την Warner Bros. Ωστόσο, με βάση τις τυπικές χρονικές ακολουθίες κυκλοφορίας, αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσα στον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2026. 

Οι μάγισσες Owens επιστρέφουν στην οθόνη στο «Practical Magic 2» με τέσσερις γυναίκες να κρατούν ομπρέλες.
Στιγμιότυπο από την ταινία Practical Magic με πρωταγωνίστριες να κρατούν μαύρες ομπρέλες.
Η γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά ετοιμάζει κάτι στο θερμοκήπιο, προετοιμάζοντας την επιστροφή των μαγισσών Owens στο Practical Magic 2.
Σκηνή με τη Nicole Kidman σε βοτανικό περιβάλλον με φυτά και κεριά.

Η ταινία, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, φέρνει ξανά στις οθόνες τις Nicole Kidman και Sandra Bullock, οι οποίες ενσαρκώνουν ξανά τους αγαπημένους ρόλους των αδελφών Owens. Η αρχική ταινία «Practical Magic» είχε κυκλοφορήσει το 1998 και είχε αγαπηθεί για τον συνδυασμό φαντασίας, ρομαντισμού και χιούμορ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συνέχεια.

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Nicole Kidman Practical Magic 2 Sandra Bullock streaming ΤΑΙΝΙΑ
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