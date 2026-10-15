Πότε μπορείς να δεις το «Practical Magic 2» από το σπίτι σου; Όσα γνωρίζουμε για το online streaming

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας με τις Nicole Kidman και Sandra Bullock αναμένεται σε streaming υπηρεσία

Με μια ματιά Το «Practical Magic 2» είναι διαθέσιμο για αγορά ή ενοικίαση ψηφιακά από 13 Οκτωβρίου 2026.

Η ενοικίαση κοστίζει 19,99 δολάρια και η αγορά 24,99 δολάρια σε πλατφόρμες VOD.

Φυσικές εκδόσεις σε 4K, Blu-ray, DVD και Steelbook κυκλοφορούν την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Η ταινία αναμένεται στο HBO Max τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2026, με τις Kidman και Bullock. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία επιστρέφει στις οθόνες μας, καθώς το «Practical Magic 2» είναι πλέον διαθέσιμο για ψηφιακή προβολή. Οι λάτρεις της ταινίας μπορούν να απολαύσουν τη συνέχεια της ιστορίας των αδελφών Owens, κάνοντας αγορά ή ενοικίαση μέσω δημοφιλών πλατφορμών VOD.

Από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, το «Practical Magic 2» είναι διαθέσιμο για αγορά ή ενοικίαση σε ψηφιακή μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν σε πλατφόρμες όπως το Amazon Prime Video και το Apple TV. Η τιμή ενοικίασης ορίζεται στα 19,99 δολάρια, ενώ για την αγορά του ψηφιακού αντιγράφου το κόστος ανέρχεται στα 24,99 δολάρια.

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Για όσους προτιμούν την φυσική μορφή, η ταινία είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία σε 4K Ultra HD, Blu-ray και DVD, με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τη 1η Δεκεμβρίου 2026. Μια ειδική συλλεκτική έκδοση Steelbook αναμένεται να προσφέρει στους fans μια μοναδική εμπειρία. Οι φυσικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν επίσης έναν ψηφιακό κωδικό, επιτρέποντας στους κατόχους να κατεβάσουν την ταινία στις συσκευές τους.

Ενώ το «Practical Magic 2» έχει ήδη κυκλοφορήσει σε VOD, η ημερομηνία κυκλοφορίας του στην πλατφόρμα streaming του HBO Max δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από την Warner Bros. Ωστόσο, με βάση τις τυπικές χρονικές ακολουθίες κυκλοφορίας, αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσα στον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2026.

Η ταινία, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, φέρνει ξανά στις οθόνες τις Nicole Kidman και Sandra Bullock, οι οποίες ενσαρκώνουν ξανά τους αγαπημένους ρόλους των αδελφών Owens. Η αρχική ταινία «Practical Magic» είχε κυκλοφορήσει το 1998 και είχε αγαπηθεί για τον συνδυασμό φαντασίας, ρομαντισμού και χιούμορ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συνέχεια.

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