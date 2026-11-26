Αν λατρεύεις τα μελομακάρονα αλλά θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, αυτή η συνταγή για αρωματικά μπισκότα είναι ό,τι πρέπει

Με μια ματιά Υγιεινά μπισκότα με γεύση μελομακάρονο, ιδανικά για χριστουγεννιάτικη λιχουδιά.

Βασικά υλικά: βρώμη, μέλι, ελαιόλαδο, κανέλα, πορτοκάλι, χωρίς λευκή ζάχαρη.

Απλή εκτέλεση σε έξι βήματα, από την προετοιμασία της ζύμης έως το ψήσιμο.

Για έντονη γεύση, χρησιμοποιήστε ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα, γαρύφαλλο και καρύδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι καλύτερο από τη μυρωδιά της κανέλας, του μελιού και του πορτοκαλιού που γεμίζει το σπίτι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα; Αν αγαπάς τα μελομακάρονα, αλλά θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, τα υγιεινά μπισκότα με γεύση μελομακάρονο είναι η ιδανική ιδέα για τις ημέρες που έρχονται. Έχουν όλα εκείνα τα αρώματα που κάνουν το αγαπημένο ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό τόσο ξεχωριστό, σε μια πιο απλή και καθημερινή εκδοχή που μπορείς να απολαμβάνεις με τον καφέ σου ή ως ένα γλυκό σνακ μέσα στην ημέρα.

Με βρώμη, μέλι, ελαιόλαδο, κανέλα και φρέσκο πορτοκάλι, μπορείς να δημιουργήσεις μπισκότα με υπέροχη γεύση, χωρίς να χρειάζεσαι λευκή ζάχαρη ή περίπλοκες τεχνικές. Και το καλύτερο; Το σπίτι θα μοσχομυρίσει Χριστούγεννα από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα μπουν στον φούρνο!

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για να φτιάξεις αυτά τα αρωματικά μπισκότα, θα χρειαστείς απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου.

Υλικά για περίπου 12-15 μπισκότα:

200 γρ. νιφάδες βρώμης (αλεσμένες σε αλεύρι)

2 κουταλιές της σούπας μέλι

50 ml ελαιόλαδο

1 αυγό

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1/2 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο

1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα καρύδια

Για το σερβίρισμα μπορείς να κρατήσεις λίγα επιπλέον καρύδια και λίγη κανέλα.

Η εκτέλεση βήμα προς βήμα

1. Ετοιμάζεις τη βάση. Αν χρησιμοποιείς ολόκληρες νιφάδες βρώμης, τις αλέθεις στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσεις μια υφή που θυμίζει αλεύρι.

2. Ανακατεύεις τα υγρά υλικά. Σε ένα μπολ προσθέτεις το αυγό, το μέλι, το ελαιόλαδο και τον χυμό πορτοκαλιού. Ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Προσθέτεις τα αρώματα. Ρίχνεις το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα, το γαρύφαλλο και τα ψιλοκομμένα καρύδια. Το άρωμα θα αρχίσει ήδη να θυμίζει τα αγαπημένα σου μελομακάρονα.

4. Δημιουργείς τη ζύμη. Προσθέτεις σταδιακά τη βρώμη και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύεις μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη που πλάθεται εύκολα. Αν είναι πολύ υγρή, μπορείς να προσθέσεις λίγη ακόμη αλεσμένη βρώμη.

5. Δίνεις σχήμα στα μπισκότα. Πλάθεις μικρές μπαλίτσες, τις πιέζεις ελαφρά και τις τοποθετείς σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

6. Ψήνεις μέχρι να πάρουν χρώμα. Τοποθετείς το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C και ψήνεις για περίπου 12-15 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν ένα ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα. Τα αφήνεις να κρυώσουν πριν τα μετακινήσεις, καθώς θα σταθεροποιηθούν όσο πέφτει η θερμοκρασία τους.

Το μικρό μυστικό για ακόμη πιο έντονη γεύση μελομακάρονου

Αν θέλεις τα μπισκότα σου να θυμίζουν ακόμη περισσότερο τα παραδοσιακά μελομακάρονα, μην παραλείψεις το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα και το γαρύφαλλο. Αυτά είναι τα αρώματα που κάνουν τη διαφορά. Μπορείς επίσης να προσθέσεις λίγο επιπλέον τριμμένο καρύδι στην επιφάνειά τους ή να τα περιχύσεις με ελάχιστο μέλι αφού κρυώσουν. Αν θέλεις να παραμείνουν σε μια πιο ελαφριά εκδοχή, μπορείς απλώς να τα αφήσεις όπως είναι.

Το αποτέλεσμα είναι μικρά, αρωματικά μπισκότα με γεύση που θυμίζει Χριστούγεννα, ιδανικά για το πρωινό σου, το απογευματινό σου διάλειμμα ή εκείνη τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς να μπεις στη διαδικασία να φτιάξεις ολόκληρο ταψί μελομακάρονα.

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