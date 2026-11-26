Με μια ματιά Νέα ταινία με Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Fincher και σενάριο Quentin Tarantino.

Επιστροφή της οικογένειας Focker με την Ariana Grande σε νέα κωμωδία.

Γοτθικό θρίλερ "Victorian Psycho" με μυστήριο και εξαφανίσεις.

Νέες πρεμιέρες περιλαμβάνουν δράμα, ντοκιμαντέρ και ελληνική sci-fi. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο, η Πέμπτη 26 Νοεμβρίου φέρνει στις αίθουσες μια εβδομάδα με αρκετές και πολύ διαφορετικές επιλογές. Από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Brad Pitt στον ρόλο του Cliff Booth, αυτή τη φορά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του David Fincher, μέχρι το νέο οικογενειακό χάος των Focker με τον Ben Stiller, τον Robert De Niro και την Ariana Grande, οι πρεμιέρες έχουν δυνατά ονόματα και ιστορίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Αν πάλι προτιμάς τον τρόμο, το «Victorian Psycho» υπόσχεται μια σκοτεινή γοτθική ατμόσφαιρα, ενώ η Disney σε προσκαλεί σε έναν αλλόκοτο μαγικό κόσμο με το «Hexed».

Στις νέες αφίξεις της εβδομάδας θα βρεις επίσης ένα κοινωνικό και πολιτικό δράμα από τον Andrey Zvyagintsev, μια συγκινητική ιστορία με επίκεντρο ένα παιδί, ένα ντοκιμαντέρ για τον αμφιλεγόμενο κόσμο των ταυρομαχιών, αλλά και μια ανεξάρτητη ελληνική παραγωγή επιστημονικής φαντασίας. Με λίγα λόγια, είτε θέλεις περιπέτεια, γέλιο, μυστήριο ή κάτι πιο απαιτητικό κινηματογραφικά, αυτή την Πέμπτη έχεις αρκετούς λόγους να κλείσεις θέση στην αίθουσα.

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1. Οι Νέες Περιπέτειες του Cliff Booth (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) – Η επιστροφή του Brad Pitt

8 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Once Upon a Time… in Hollywood», ο Cliff Booth επιστρέφει σε μια νέα κινηματογραφική περιπέτεια, αυτή τη φορά με τον David Fincher στη σκηνοθετική καρέκλα και τον Quentin Tarantino στο σενάριο. Η ιστορία μάς μεταφέρει στο 1977, όπου ο Cliff εξακολουθεί να κινείται στους κύκλους του Hollywood, αναλαμβάνοντας να ξεμπλέκει δύσκολες υποθέσεις για ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα από την ατζέντισσα Karen Crosby, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια περίπλοκη υπόθεση που συνδέει έναν τηλεοπτικό σταρ, τη σύζυγό του, έναν πρώην αθλητή που έγινε ηθοποιός και δύο μυστηριώδεις γκάνγκστερ. Σύντομα, η κατάσταση εξελίσσεται σε μια ιστορία εγκλήματος, βίας και φιλοδοξίας στους δρόμους του Los Angeles. Η επιστροφή του Brad Pitt στον ρόλο του Cliff Booth είναι από μόνη της ένας καλός λόγος για να βάλεις την ταινία στη λίστα σου, ενώ η συνεργασία του David Fincher με τον Quentin Tarantino προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

2. Το Σόι της Συμφοράς (Focker-In-Law) – Η οικογένεια Focker αποκτά νέο μέλος και η Ariana Grande φέρνει αναστάτωση

Η οικογένεια Focker επιστρέφει και, όπως φαίνεται, η ηρεμία παραμένει άγνωστη λέξη. Χρόνια μετά τις οικογενειακές καταστροφές που σημάδεψαν τη σχέση του Greg Focker με τον πεθερό του, Jack Byrnes, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Αυτή τη φορά, ο Greg βρίσκεται στη θέση εκείνου που πρέπει να διαχειριστεί τη σχέση του γιου του με τη νέα του σύντροφο. Τη μέλλουσα νύφη υποδύεται η Ariana Grande, η οποία καλείται να κερδίσει μια θέση στον περίφημο «κύκλο εμπιστοσύνης» της οικογένειας. Ωστόσο, το παρελθόν της φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον του Jack, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες παρεξηγήσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις. Ο Greg, από την πλευρά του, μοιάζει να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που κάποτε τον έφεραν σε δύσκολη θέση. Ο Ben Stiller και ο Robert De Niro ξανασυναντιούνται σε μια νέα κωμωδία που συνεχίζει την αγαπημένη οικογενειακή ιστορία, με την Ariana Grande να προσθέτει τη δική της παρουσία στο γνώριμο χάος των Focker.

3. Victorian Psycho – Μια γοτθική έπαυλη, μια μυστηριώδης γκουβερνάντα και εξαφανίσεις

Αν αγαπάς τις σκοτεινές ιστορίες μυστηρίου, το «Victorian Psycho» είναι μία από τις πρεμιέρες που αξίζει να προσέξεις. Η ταινία του Zachary Wigon, με πρωταγωνιστές τη Maika Monroe και τον Jason Isaacs, βασίζεται στο ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα της Virginia Feito και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη έναν κόσμο γεμάτο μυστικά και απειλητική ατμόσφαιρα. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1858, όταν η Winifred Notty, μια εκκεντρική νεαρή γκουβερνάντα, φτάνει στην απομονωμένη γοτθική έπαυλη Ensor. Εκεί αναλαμβάνει να διδάξει στα παιδιά καλούς τρόπους και την ιστορία της οικογένειάς τους, προσπαθώντας παράλληλα να κρατήσει κρυφή τη δική της ψυχοπαθητική πλευρά. Όμως, όσο η Winifred προσαρμόζεται στη νέα της ζωή, μέλη του προσωπικού αρχίζουν να εξαφανίζονται χωρίς εξήγηση. Οι ιδιοκτήτες της έπαυλης δεν αργούν να αναρωτηθούν αν η νέα γκουβερνάντα κρύβει κάτι πολύ πιο σκοτεινό από όσα αφήνει να φανούν. Η ταινία συμμετείχε στο πρόγραμμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών, συνδυάζοντας το γοτθικό στοιχείο με το ψυχολογικό θρίλερ και τον τρόμο.

4. Το Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ (Hexed) – Η Disney σε προσκαλεί σε έναν αλλόκοτο μαγικό κόσμο

Για τη δική σου κινηματογραφική έξοδο με την οικογένεια, η Disney φέρνει το «Hexed», την 65η μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων της. Αυτή τη φορά, το στούντιο παρουσιάζει έναν διαφορετικό μαγικό κόσμο, με μια σχεδιαστική προσέγγιση που ξεφεύγει από τα γνώριμα πρότυπά του. Η πρωταγωνίστρια, η Billie, απελευθερώνει κατά λάθος μυστικές μαγικές ικανότητες και βρίσκεται ξαφνικά σε έναν κόσμο που ονομάζεται Hex. Εκεί συναντά την Ka Quill και τον Elias Quill, ενώ το ταξίδι της γεμίζει περιπέτειες και αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά που ενδέχεται να αλλάξουν για πάντα τον κόσμο των μαγισσών. Το «Hexed» υπόσχεται μια περιπέτεια με μαγεία, φαντασία και έναν ιδιαίτερο οπτικό κόσμο, αποτελώντας μία από τις επιλογές της εβδομάδας για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους φίλους του animation.

5. Ένας Γιος (Un Hijo) – Το μυστήριο πίσω από ένα παιδί που μοιάζει πάντα χαρούμενο

Μια πιο συναισθηματική ιστορία έρχεται στις αίθουσες με την ταινία «Un Hijo» του Nacho La Casa, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο εικονογραφημένο μυθιστόρημα του Alejandro Palomas. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας της Ισπανίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νεαρή και άπειρη σχολική ψυχολόγος, η οποία ανησυχεί για ένα οκτάχρονο αγόρι. Παρότι έχει χάσει τη μητέρα του, εκείνο δείχνει μια παράξενα έντονη ευτυχία, κάτι που κάνει την ψυχολόγο να προσπαθήσει να καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει. Οι ζωγραφιές του παιδιού αποτελούν το κλειδί για να προσεγγίσει τον εσωτερικό του κόσμο, όμως η προσπάθειά της συναντά την αντίσταση του πατέρα του, ο οποίος δεν επιθυμεί να συνεργαστεί. Την ίδια στιγμή, το αγόρι αναπτύσσει μια στενή φιλία με μια συμμαθήτριά του και μαζί ετοιμάζουν ένα σκετς από τη «Mary Poppins» για τη σχολική γιορτή. Μια ιστορία που προσεγγίζει τον κόσμο των παιδιών και όσα μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα χαμόγελο.

6. Μινώταυρος (Minotaur) – Ο Andrey Zvyagintsev επιστρέφει με ένα ασφυκτικό πορτρέτο εξουσίας

Ο Andrey Zvyagintsev επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον «Minotaur», μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική διαφθορά με την προσωπική κρίση και την ηθική κατάρρευση. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Ρωσία του 2022 και ακολουθεί τον Gleb, έναν ισχυρό επιχειρηματία και διευθυντή μεταφορικής εταιρείας. Όταν οι τοπικές αρχές τού ζητούν να διαθέσει εργαζομένους της επιχείρησής του για την πολεμική επιστράτευση στο μέτωπο της Ουκρανίας, εκείνος προσπαθεί να προστατεύσει την εταιρεία του και καταστρώνει ένα σχέδιο με σοβαρές συνέπειες. Την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνονται οι υποψίες του ότι η σύζυγός του, Galina, διατηρεί εξωσυζυγική σχέση, γεγονός που τον οδηγεί σε ακραίες αποφάσεις. Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και σκιαγραφεί έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του, σε ένα περιβάλλον όπου η εξουσία και η διαφθορά διαμορφώνουν ασφυκτικές συνθήκες.

7. Μεσημέρια της Μοναξιάς (Afternoons of Solitude) – Ο Albert Serra κοιτάζει κατάματα τον κόσμο των ταυρομαχιών

Ο Albert Serra υπογράφει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ισπανικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων ετών, προσεγγίζοντας έναν κόσμο που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις: εκείνον των ταυρομαχιών. Τα «Afternoons of Solitude» επικεντρώνονται στον Andrés Roca Rey, έναν εν ενεργεία αστέρα των ταυρομαχιών, και επιχειρούν να εμβαθύνουν στην προσωπική εμπειρία του ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με τον ταύρο. Μέσα από το πορτρέτο του ταυρομάχου, η ταινία εξετάζει τη σχέση του με την παράδοση, το ρίσκο και την αισθητική διάσταση μιας πρακτικής που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαρκούς κοινωνικής συζήτησης. Η σύγκρουση ανθρώπου και ζώου παρουσιάζεται ως μια σκληρή και βίαιη αναμέτρηση, στην οποία ο ταυρομάχος αναλαμβάνει το ρίσκο ως προσωπικό χρέος και πρόκληση. Το ντοκιμαντέρ απέσπασε το Χρυσό Κοχύλι Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του San Sebastián και αποτελεί μια ιδιαίτερη κινηματογραφική προσέγγιση σε ένα θέμα που δύσκολα αφήνει τον θεατή αδιάφορο.

8. Η Μελωδία του Διαστήματος – Ελληνική επιστημονική φαντασία με πολιτική σάτιρα και αισθητική των 90s

Ανάμεσα στις διεθνείς παραγωγές της εβδομάδας, ξεχωρίζει και μια ανεξάρτητη ελληνική ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η «Μελωδία του Διαστήματος» του Leonardo Thimo συνδυάζει τη σουρεαλιστική πολιτική σάτιρα με την αισθητική του video art των 90s, προτείνοντας μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία. Η ιστορία συνδέει δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Δύο παιδικοί φίλοι ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, ενώ, 51 χρόνια αργότερα, ο ηλικιωμένος πλέον Manolis ξεκινά ένα ταξίδι μαζί με τα εγγόνια του. Στόχος τους είναι να αναζητήσουν τη «Μελωδία του Διαστήματος», σε μια περιπέτεια που φέρνει κοντά την ιστορική μνήμη, τη μουσική και την επιστημονική φαντασία. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη ελληνική πρόταση που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες κινηματογραφικές φόρμες και προσθέτει μια διαφορετική νότα στις πρεμιέρες της Πέμπτης.

Ποιες ταινίες θα δεις αυτή την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου;

Από την επιστροφή του Brad Pitt και το νέο κεφάλαιο της οικογένειας Focker μέχρι το γοτθικό μυστήριο του «Victorian Psycho» και την ελληνική επιστημονική φαντασία, οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες καλύπτουν αρκετά διαφορετικά γούστα. Αν θέλεις κάτι πιο ανάλαφρο, το «Focker-In-Law» και το «Hexed» είναι δύο επιλογές με διαφορετικό κοινό, ενώ αν προτιμάς ταινίες που αφήνουν περισσότερο χώρο για σκέψη, ο «Minotaur» και τα «Afternoons of Solitude» έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, η κινηματογραφική Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έχει αρκετές ιστορίες για να διαλέξεις την επόμενη προβολή σου.

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