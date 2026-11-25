Με μια ματιά Ο Steven Spielberg πρότεινε στον Christopher Nolan να σκηνοθετήσει την «Ιλιάδα» μετά την «The Odyssey».

Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στο Λος Άντζελες.

Ο Spielberg αστειεύτηκε ότι η «Ιλιάδα» θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη ταινία που δεν έγινε ποτέ συνέχεια.

Ο Nolan είχε προσεγγίσει τη σκηνοθεσία της ταινίας «Τροία» πριν από 22 χρόνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ο Christopher Nolan να ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα σημαντικότερα έπη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όμως ο Steven Spielberg φαίνεται πως έχει ήδη στο μυαλό του το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα. Οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί συναντήθηκαν στο Λος Άντζελες και, κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης, ο Spielberg έκανε μια πρόταση που δεν πέρασε απαρατήρητη: να αναλάβει ο Nolan και την κινηματογραφική μεταφορά της «Ιλιάδας», ως συνέχεια της «The Odyssey».

Μάλιστα, η ατάκα του είχε και μια ενδιαφέρουσα δόση χιούμορ, αφού έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ήθελε να τον πιέσει, πριν του επισημάνει πως μια τέτοια ταινία θα μπορούσε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές συνέχειες που δεν γυρίστηκαν ποτέ. Για εσένα που περιμένεις με ενδιαφέρον την επιστροφή του Nolan με ένα ομηρικό έπος, η συγκεκριμένη πρόταση έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο σκηνοθέτης είχε βρεθεί πριν από περίπου δύο δεκαετίες πολύ κοντά στο να αναλάβει την «Τροία» του 2004. Μια ιστορία που τελικά δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμενε κανείς και η οποία κάνει τη σημερινή συζήτηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

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Η πρόταση του Steven Spielberg που αιφνιδίασε τον Christopher Nolan

Η συνάντηση των δύο δημιουργών πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο DGA Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης και συζήτησης που διοργάνωσε η Universal Pictures. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Steven Spielberg δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την προοπτική να συνεχίσει ο Christopher Nolan την κινηματογραφική εξερεύνηση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. «Το μόνο ακόμη πράγμα που θέλω να πω, όχι για να σε προκαλέσω ή κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχει πάντα η Ιλιάδα… Χωρίς πίεση, χωρίς πίεση. Αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία που δεν απέκτησε ποτέ συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε χαμόγελα, με τον Christopher Nolan να απαντά με χιούμορ: «Νομίζω ότι τώρα επιχειρηματολογείς υπέρ της Universal». Η ατάκα του σκηνοθέτη είχε προφανώς παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, ωστόσο η ιδέα του Spielberg δεν στερείται κινηματογραφικού ενδιαφέροντος. Άλλωστε, η «Ιλιάδα» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και προσφέρει πλούσιο υλικό για μια φιλόδοξη κινηματογραφική παραγωγή.

Από την «The Odyssey» στην «Ιλιάδα»: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα;

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες, καθώς ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer» καταπιάνεται με ένα έργο που συνδυάζει μυθολογία, περιπέτεια, φαντασία και βαθιά ανθρώπινα διλήμματα. Η πρόταση του Steven Spielberg έρχεται να προσθέσει μια ακόμη ενδιαφέρουσα προοπτική στη συζήτηση γύρω από το κινηματογραφικό μέλλον του Nolan. Η «Ιλιάδα» αφηγείται τον Τρωικό Πόλεμο, εστιάζοντας σε γεγονότα που συνδέονται με την οργή του Αχιλλέα, τις συγκρούσεις των Αχαιών και των Τρώων, αλλά και τις ανθρώπινες διαστάσεις ενός πολέμου που έχει σημαδέψει τη συλλογική φαντασία εδώ και αιώνες.

Αντίθετα, η «Οδύσσεια» ακολουθεί την περιπετειώδη επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, μετά την άλωση της Τροίας. Τα δύο ομηρικά έργα συνδέονται άμεσα, αν και διαθέτουν διαφορετική αφηγηματική δομή και θεματική προσέγγιση. Μια ενδεχόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Ιλιάδας» από τον Nolan θα μπορούσε, επομένως, να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέχεια σε επίπεδο μυθολογικού κόσμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη συμφωνία ή επιβεβαιωμένο σχέδιο για μια τέτοια παραγωγή.

Η άγνωστη ιστορία: Ο Christopher Nolan είχε σχεδόν σκηνοθετήσει την «Τροία»

Η πρόταση του Steven Spielberg αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν γυρίσεις τον χρόνο περίπου 22 χρόνια πίσω. Τότε, ο Christopher Nolan είχε βρεθεί πολύ κοντά στο να αναλάβει τη σκηνοθεσία της «Τροίας», της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής του 2004 που βασίστηκε ελεύθερα στην «Ιλιάδα» του Ομήρου. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Brad Pitt, Eric Bana και Orlando Bloom, εξελίχθηκε τελικά σε ένα από τα γνωστά χολιγουντιανά έπη της εποχής. Ωστόσο, η διαδρομή της μέχρι τη μεγάλη οθόνη περιλάμβανε μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στη σκηνοθετική καρέκλα.

Αρχικά, το εγχείρημα βρισκόταν στα χέρια του Wolfgang Petersen, ο οποίος είχε αναλάβει την ανάπτυξή του. Στην πορεία, όμως, ο σκηνοθέτης χρειάστηκε να αποχωρήσει λόγω σχεδίων που συνδέονταν με την ταινία «Batman v Superman», ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ που τελικά δεν υλοποιήθηκε τότε. Σε εκείνη τη φάση, ο Nolan εμφανίστηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της «Τροίας». Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν διαφορετική από εκείνη που αρχικά φαινόταν πιθανή. Ο Wolfgang Petersen απαλλάχθηκε τελικά από τις άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέστρεψε στο εγχείρημα, αναλαμβάνοντας ξανά τη σκηνοθεσία. Έτσι, ο Nolan έμεινε εκτός της παραγωγής.

Θα δούμε τελικά την «Ιλιάδα» μέσα από τη ματιά του Christopher Nolan;

Η ιδέα του Steven Spielberg είναι αναμφίβολα δελεαστική, ειδικά αν σκεφτείς τον τρόπο με τον οποίο ο Christopher Nolan προσεγγίζει τις μεγάλες κινηματογραφικές αφηγήσεις. Από το «Inception» και το «Interstellar» μέχρι το βραβευμένο με Όσκαρ «Oppenheimer», ο Βρετανός σκηνοθέτης έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέπει σύνθετες ιστορίες σε εντυπωσιακές κινηματογραφικές εμπειρίες, συνδυάζοντας την ένταση με τη βαθύτερη εξερεύνηση των χαρακτήρων. Η «Ιλιάδα» θα του προσέφερε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο δημιουργίας, γεμάτο επικές μάχες, μυθικούς ήρωες, θεϊκές παρεμβάσεις, προδοσίες και ανθρώπινες τραγωδίες. Παράλληλα, θα αποτελούσε μια ευκαιρία να προσεγγίσει ένα από τα θεμελιώδη έργα της δυτικής λογοτεχνίας μέσα από τη δική του ξεχωριστή κινηματογραφική γλώσσα.

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