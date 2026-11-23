Αν αγαπάς το «10 Things I Hate About You», αυτές οι ταινίες έχουν όλη τη νοσταλγία, τον έρωτα και το cool vibe των '90

Με μια ματιά Το "10 Things I Hate About You" (1999) είναι ένα αγαπημένο εφηβικό rom-com με αξέχαστες ατάκες και μουσική.

Άλλες ταινίες με παρόμοια ατμόσφαιρα περιλαμβάνουν σχολικούς έρωτες, απρόσμενες συμφωνίες και αντισυμβατικούς χαρακτήρες.

Η λίστα περιλαμβάνει ταινίες όπως "Say Anything", "Clueless", "She's All That" και "A Knight's Tale".

Προτείνονται επίσης οι "Easy A", "Never Been Kissed", "How to Lose a Guy in 10 Days", "Pretty in Pink", "Drop Dead Gorgeous" και "Empire Records". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ρομαντικές κομεντί που καταφέρνουν να γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από μια ευχάριστη κινηματογραφική βραδιά. Οι ατάκες τους μένουν αξέχαστες, τα soundtrack τους επιστρέφουν ξανά και ξανά στις playlists μας και οι έρωτες των πρωταγωνιστών μάς κάνουν να πιστεύουμε, έστω για λίγο, ότι πίσω από κάθε καβγά μπορεί να κρύβεται μια ιστορία αγάπης. Το «10 Things I Hate About You» είναι αναμφίβολα μία από αυτές τις ταινίες. Κυκλοφόρησε το 1999, με πρωταγωνιστές την Julia Stiles και τον Heath Ledger, και κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα teen rom-coms της εποχής του.

Από την Kat Stratford και τον Patrick Verona μέχρι την εμβληματική σκηνή στην οποία ο Heath Ledger τραγουδά το «Can’t Take My Eyes Off You», η ταινία συνδύασε το εφηβικό δράμα, το χιούμορ και τον έρωτα με έναν τρόπο που εξακολουθεί να λειτουργεί δεκαετίες αργότερα. Η επιτυχία της δεν βρίσκεται μόνο στη ρομαντική ιστορία της, αλλά και στους αντισυμβατικούς χαρακτήρες, στις μουσικές επιλογές και στην ατμόσφαιρα των late ’90s που εξακολουθεί να μας εμπνέει.

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Αν έχεις δει το «10 Things I Hate About You» περισσότερες φορές απ’ όσες παραδέχεσαι, υπάρχουν κι άλλες ταινίες που μπορούν να σου προσφέρουν την ίδια νοσταλγική διάθεση. Από σχολικούς έρωτες και απρόσμενες συμφωνίες μέχρι χαρακτήρες που αρνούνται να χωρέσουν στα στερεότυπα, αυτές οι δέκα επιλογές αξίζουν μια θέση στην επόμενη κινηματογραφική σου βραδιά.

1. Say Anything (1989)

Αν υπάρχει μία κινηματογραφική σκηνή που μπορεί να συναγωνιστεί τον Heath Ledger να τραγουδά κάτω από το παράθυρο της Kat, είναι εκείνη στην οποία ο Lloyd Dobler, τον οποίο υποδύεται ο John Cusack, στέκεται έξω από το σπίτι της Diane κρατώντας ένα boombox πάνω από το κεφάλι του. Με το «In Your Eyes» του Peter Gabriel να ακούγεται από τα ηχεία, η ταινία του Cameron Crowe παραδίδει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ρομαντικές στιγμές του κινηματογράφου.

Το «Say Anything» ακολουθεί τον Lloyd, έναν αισιόδοξο νεαρό που ερωτεύεται την Diane, μια αριστούχο μαθήτρια με αυστηρό πατέρα και διαφορετικά σχέδια για το μέλλον της. Η σχέση τους δοκιμάζεται από τις προσδοκίες των άλλων και την αβεβαιότητα της ενηλικίωσης, χωρίς να χάνει τον αυθορμητισμό της. Είναι η ιδανική επιλογή αν αγαπάς τους έρωτες που δεν χρειάζονται μεγάλες δηλώσεις για να γίνουν αξέχαστοι.

2. Clueless (1995)

Η Cher Horowitz είναι πλούσια, δημοφιλής και πεπεισμένη ότι μπορεί να οργανώσει τη ζωή όλων γύρω της. Στο «Clueless», η Alicia Silverstone υποδύεται μια έφηβη που αποφασίζει να αναλάβει ρόλο προξενήτρας και να βοηθήσει τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της να βρουν τον έρωτα, ενώ η ίδια αρχίζει σταδιακά να αναθεωρεί όσα πίστευε για τις σχέσεις.

Όπως και το «10 Things I Hate About You», η ταινία μεταφέρει ένα κλασικό λογοτεχνικό έργο σε ένα σύγχρονο για την εποχή του σχολικό περιβάλλον. Αυτή τη φορά, η έμπνευση προέρχεται από το Emma της Jane Austen. Με εμβληματικά outfits, έξυπνες ατάκες και μια ιστορία ενηλικίωσης που δεν παίρνει τον εαυτό της υπερβολικά στα σοβαρά, το Clueless παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες των ’90s.

3. She’s All That (1999)

Τι συμβαίνει όταν ένας δημοφιλής μαθητής βάζει στοίχημα ότι μπορεί να μεταμορφώσει μια καλλιτεχνική, εσωστρεφή συμμαθήτριά του σε βασίλισσα του σχολικού χορού; Το «She’s All That» ξεκινά με μια συμφωνία που μοιάζει με ακόμη ένα παιχνίδι κοινωνικής επιβεβαίωσης, αλλά σύντομα περιπλέκεται όταν τα συναισθήματα μπαίνουν στη μέση.

Ο Freddie Prinze Jr. και η Rachael Leigh Cook πρωταγωνιστούν σε αυτή τη ρομαντική κομεντί του 1999, η οποία εξερευνά τη δημοτικότητα, τις πρώτες εντυπώσεις και την ανάγκη να σε αποδεχτούν για αυτό που πραγματικά είσαι. Αν σου αρέσει η δυναμική ανάμεσα σε 2 ανθρώπους που ξεκινούν με διαφορετικές προσδοκίες, αλλά καταλήγουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον διαφορετικά, τότε αυτή η ταινία είναι για σένα.

4. A Knight’s Tale (2001)

Αν αυτό που αναζητάς είναι λίγη περισσότερη παρουσία του Heath Ledger στην οθόνη, το «A Knight’s Tale» είναι μια εξαιρετική αφορμή για κινηματογραφικό rewatch. Ο Ledger υποδύεται τον William Thatcher, έναν νεαρό ακόλουθο που αποφασίζει να προσποιηθεί τον ευγενή για να συμμετάσχει σε ιπποτικά τουρνουά και να αλλάξει τη μοίρα του.

Η ταινία συνδυάζει τον μεσαιωνικό κόσμο με αναπάντεχες μουσικές επιλογές, όπως τραγούδια των Queen και των Thin Lizzy, δημιουργώντας μια εντελώς δική της αισθητική. Αντί να ακολουθεί πιστά τις συμβάσεις μιας ιστορικής περιπέτειας, τις ανατρέπει με χιούμορ, δράση και ρομαντισμό. Και φυσικά, ο Ledger αποδεικνύει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να συνδυάσει τη γοητεία με την αίσθηση του απρόβλεπτου.

5. Easy A (2010)

Η Olive Penderghast, την οποία υποδύεται η Emma Stone, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο των σχολικών κουτσομπολιών όταν ένα ψέμα για την προσωπική της ζωή παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αντί να προσπαθήσει να εξαφανιστεί από τα βλέμματα των συμμαθητών της, αποφασίζει να αξιοποιήσει τη φήμη που της έχει αποδοθεί, με αποτέλεσμα να μπλέξει ακόμη περισσότερο.

Το «Easy A» έχει την ίδια αγάπη για τις έξυπνες, σαρκαστικές ηρωίδες που συναντάμε στο «10 Things I Hate About You». Η Olive διαθέτει αυτοπεποίθηση, χιούμορ και μια τάση να αμφισβητεί τους κοινωνικούς κανόνες, ενώ η ιστορία της αναδεικνύει την υποκρισία και τα διπλά μέτρα και σταθμά της εφηβικής ζωής. Οι αναφορές στο The Scarlet Letter του Nathaniel Hawthorne προσθέτουν μια λογοτεχνική διάσταση σε μια κατά τα άλλα ανάλαφρη και απολαυστική κομεντί.

6. Never Been Kissed (1999)

Η Josie Geller είναι μια δημοσιογράφος που αναλαμβάνει να επιστρέψει στο σχολείο ως μαθήτρια, προκειμένου να ερευνήσει τη ζωή των εφήβων από πρώτο χέρι. Το πρόβλημα είναι ότι η αποστολή της την αναγκάζει να αντιμετωπίσει ξανά τις ανασφάλειες και τις δυσάρεστες αναμνήσεις που συνδέονται με τα σχολικά της χρόνια.

Η Drew Barrymore δίνει στην ταινία τη χαρακτηριστική της γοητεία, ενώ η ιστορία συνδυάζει την αμηχανία της εφηβείας με την ανάγκη για αποδοχή και μια δεύτερη ευκαιρία. Όπως συμβαίνει και με την Kat Stratford, η Josie δεν ταιριάζει απόλυτα στα στερεότυπα της δημοφιλούς μαθήτριας. Η ταινία αποτυπώνει επίσης την αισθητική των late ’90s, από τα outfits μέχρι τη μουσική και το σχολικό περιβάλλον που έχει πλέον έντονα νοσταλγικό χαρακτήρα.

7. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

Η Andie Anderson θέλει να γράψει ένα άρθρο για το πώς μπορείς να κάνεις έναν άνδρα να σε χωρίσει μέσα σε 10 ημέρες. Ο Benjamin Barry, από την άλλη, έχει βάλει στοίχημα ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί στο ίδιο χρονικό διάστημα. Κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις του άλλου, με αποτέλεσμα ένα ραντεβού να μετατρέπεται σε παιχνίδι στρατηγικής με απρόβλεπτη κατάληξη.

Η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey έχουν εξαιρετική χημεία σε αυτή τη ρομαντική κομεντί που βασίζεται στις παρεξηγήσεις, τις υπερβολές και τις μικρές μάχες εξουσίας μέσα σε μια σχέση. Όπως και στο «10 Things I Hate About You», μια αρχική συμφωνία γίνεται η αφορμή για να αναπτυχθούν αληθινά συναισθήματα. Μόνο που εδώ οι δύο πρωταγωνιστές προσπαθούν ταυτόχρονα να κερδίσουν το δικό τους στοίχημα.

8. Pretty in Pink (1986)

Πριν από την Kat Stratford, υπήρχε η Andie Walsh. Η Molly Ringwald υποδύεται μια μαθήτρια που δεν ανήκει στην ελίτ του σχολείου της και δεν σκοπεύει να αλλάξει τον εαυτό της για να γίνει αποδεκτή. Όταν ερωτεύεται τον Blane, έναν νεαρό από πολύ διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον, η σχέση τους έρχεται αντιμέτωπη με τις ταξικές διαφορές και τις πιέσεις του περίγυρου.

Το «Pretty in Pink» είναι μία από τις χαρακτηριστικές teen ταινίες της δεκαετίας του ’80, με τη μόδα να παίζει σημαντικό ρόλο στην ταυτότητά της. Η Andie έχει προσωπικό στιλ και δεν φοβάται να εκφραστεί μέσα από τα ρούχα της, ενώ η ιστορία της περιστρέφεται γύρω από την αυθεντικότητα και το δικαίωμα να επιλέγεις ποιος θέλεις να είσαι. Αν αγαπάς τις ηρωίδες που δεν προσπαθούν να γίνουν κάτι διαφορετικό για χάρη ενός έρωτα, αξίζει να της δώσεις μια ευκαιρία.

9. Drop Dead Gorgeous (1999)

Εδώ αφήνουμε για λίγο τις κλασικές ρομαντικές κομεντί και περνάμε σε μια μαύρη κωμωδία που σατιρίζει με καυστικό τρόπο τους διαγωνισμούς ομορφιάς και την εμμονή με την τελειότητα. Το «Drop Dead Gorgeous» ακολουθεί μια ομάδα νεαρών διαγωνιζόμενων σε έναν τοπικό διαγωνισμό, όπου η φιλοδοξία, οι οικογενειακές πιέσεις και ο ανταγωνισμός δημιουργούν μια σειρά από παράλογες καταστάσεις.

Με ένα εντυπωσιακό νεανικό καστ που περιλαμβάνει τις Kirsten Dunst και Denise Richards, η ταινία έχει την ίδια late-’90s ενέργεια που κάνει το «10 Things I Hate About You» τόσο χαρακτηριστικό της εποχής του. Η διάθεσή της είναι σαφώς πιο σκοτεινή και σαρκαστική, αλλά αν σου αρέσουν οι ιστορίες που ξεσκεπάζουν την υποκρισία πίσω από την εικόνα της τέλειας σχολικής ζωής, είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική.

10. Empire Records (1995)

Το Empire Records μεταφέρει τη δράση σε ένα ανεξάρτητο δισκοπωλείο, όπου μια ομάδα νεαρών εργαζομένων προσπαθεί να σώσει τον χώρο από το ενδεχόμενο να περάσει σε μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Μέσα σε μία ημέρα, οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με προσωπικές κρίσεις, ερωτικά μπερδέματα και αποφάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Με τις Liv Tyler, Renée Zellweger και έναν ολόκληρο θίασο εκκεντρικών χαρακτήρων, η ταινία αποτυπώνει την ανεξάρτητη, μουσική και αντισυμβατική πλευρά της δεκαετίας του ’90. Το soundtrack αποτελεί βασικό μέρος της ταυτότητάς της, ενώ η ιστορία μιλά για τη φιλία, την ανάγκη να ανήκεις κάπου και την επιθυμία να προστατεύσεις όσα έχουν πραγματική αξία για σένα.

Αν το 10 Things I Hate About You σου θυμίζει γιατί οι εφηβικές ρομαντικές κομεντί μπορούν να είναι ταυτόχρονα αστείες, τρυφερές και γεμάτες χαρακτήρα, το Empire Records προσφέρει μια διαφορετική αλλά εξίσου νοσταλγική επιστροφή στα ’90s.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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