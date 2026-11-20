Με μια ματιά Το «Gilmore Girls» και το «Gilmore Girls: A Year In The Life» μετακομίζουν στο Hulu.

Η σειρά ήταν διαθέσιμη στο Netflix για 12 χρόνια, με τη συμφωνία να λήγει το 2024.

Η μίνι-σειρά «A Year In The Life» θα είναι διαθέσιμη στο Hulu από 25 Νοεμβρίου 2026.

Η μετακίνηση ολοκληρώνει τη συλλογή «Gilmore Girls» στο Hulu, προσφέροντας το τέλος που οραματίστηκε η δημιουργός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια δεκαετή παρουσία στο Netflix, η αγαπημένη σειρά «Gilmore Girls» και η μίνι-σειρά-συνέχεια «Gilmore Girls: A Year In The Life» αλλάζουν streaming «σπίτι». Συγκεκριμένα, το «Gilmore Girls: A Year In The Life», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Νοεμβρίου 2016, θα είναι διαθέσιμο από τις 25 Νοεμβρίου 2026 στο Hulu, ενώ για τους συνδρομητές του πακέτου Hulu + Disney+ θα είναι προσβάσιμο και μέσω του Disney+.

Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της αποκλειστικής παρουσίας του franchise «Gilmore Girls» στο Netflix, η οποία διήρκεσε 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Netflix φιλοξένησε και τις 7 σεζόν της αρχικής σειράς, συστήνοντας τους χαρακτήρες Rory, Lorelai, Emily και Luke σε μια νέα γενιά θεατών, καθιστώντας τη σειρά ιδανική επιλογή για την φθινοπωρινή περίοδο.

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Η συμφωνία του Netflix με την Warner Bros. Television, την εταιρεία παραγωγής της σειράς, έληξε το 2024, καθιστώντας την πλέον διαθέσιμη και στο Hulu. Λίγο αργότερα, η αρχική σειρά αποχώρησε από το Netflix στις 30 Ιουνίου, για να ενταχθεί στο Prime Video την επόμενη ημέρα, ενώ παράλληλα παρέμενε διαθέσιμη και στο Hulu.

Η δημιουργός Amy Sherman-Palladino είχε εκφράσει από καιρό την επιθυμία της να δώσει ένα οριστικό τέλος στην ιστορία της σειράς, κάτι που δεν κατέστη δυνατό λόγω της ξαφνικής αποχώρησής της από τη σειρά πριν την 7η σεζόν, εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με τις συμβάσεις. Έτσι, δημιούργησε τις 4 ταινίες των 90 λεπτών που αποτέλεσαν το «Gilmore Girls: A Year In The Life». Παρά το υψηλό κόστος παραγωγής τους, το Netflix, εκτιμώντας την επιτυχία της αρχικής σειράς, προχώρησε στην απόκτηση της μίνι-σειράς από την WBTV.

Καθώς η δεκαετής άδεια χρήσης έφτασε στο τέλος της, το Netflix αποφάσισε να μην την ανανεώσει. Αυτή η απόφαση ήταν αναμενόμενη, δεδομένης της προηγούμενης αποχώρησης των 7 σεζόν από την πλατφόρμα 5 μήνες νωρίτερα. Τέτοιες αποφάσεις από τους αγοραστές συνήθως καθοδηγούνται από οικονομικούς παράγοντες, καθώς οι πλατφόρμες καλούνται να διαχειριστούν τους περιορισμένους προϋπολογισμούς τους.

Από την άλλη πλευρά, οι πωλητές, έχουν την υποχρέωση να αναζητούν την καλύτερη δυνατή αξία για τις παραγωγές τους, ενώ η μετακίνηση σειρών σε διαφορετικές πλατφόρμες μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέου κοινού. Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ το Netflix αποκόμισε αξία από το «Gilmore Girls» για 12 χρόνια, η μη ανανέωση μιας δημοφιλούς πρωτότυπης σειράς από τρίτο πάροχο, όπως το «Gilmore Girls: A Year In The Life», είναι σχετικά σπάνια για τον streamer.

Ωστόσο, η απόκτηση του «A Year In The Life» συμπληρώνει τη συλλογή «Gilmore Girls» για το Hulu, προσφέροντας στους θαυμαστές την πλήρη σειρά με το τέλος που είχε οραματιστεί η Amy Sherman-Palladino. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Gilmore Girls» και το «A Year In The Life» δεν έχουν προβληθεί στην πλατφόρμα HBO Max, η οποία ανήκει στην ίδια εταιρεία και ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τη σειρά. Η πορεία των «Gilmore Girls» από το Netflix στο Hulu είναι μια εξέλιξη που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους αφοσιωμένους fans της σειράς.

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