Με μια ματιά Η Glenn Close θα υποδυθεί την Drusilla Sickle, μια διεφθαρμένη εκπρόσωπο του Καπιτωλίου, στο prequel «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

Ο χαρακτήρας της Drusilla Sickle περιγράφεται ως «απαίσιος», με βαθύ μίσος και περιφρόνηση για τους συμμετέχοντες στους Αγώνες Πείνας.

Η μεταμόρφωση της Glenn Close περιλάμβανε ειδικό μακιγιάζ και προσθετικά για να δημιουργηθεί μια παραμορφωμένη, «γουρουνίσια» μύτη.

Η ταινία διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν την πρώτη, εστιάζοντας στους 50ούς Αγώνες Πείνας και τον νεότερο Haymitch Abernathy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Glenn Close, μια ηθοποιός με αδιαμφισβήτητο ταλέντο και πολυετή καριέρα, ετοιμάζεται να ενσαρκώσει έναν ιδιαίτερα δυσάρεστο χαρακτήρα στο επερχόμενο prequel της δημοφιλούς σειράς ταινιών «The Hunger Games». Στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», η 79χρονη πρωταγωνίστρια θα δώσει ζωή στην Drusilla Sickle, μια εκπρόσωπο του Καπιτωλίου με σκοτεινή ψυχοσύνθεση, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη να συνοδεύσει τους νεαρούς συμμετέχοντες από την Περιφέρεια 12 στους φετινούς Αγώνες Πείνας.

Μια «απαίσια» φιγούρα του Καπιτωλίου

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Today», η Glenn Close δεν δίστασε να περιγράψει τον ρόλο της ως «απαίσιο». Η Drusilla Sickle, σύμφωνα με την ίδια, ενσαρκώνει «οτιδήποτε απεχθές υπάρχει στο Καπιτώλιο». Με 25 χρόνια εμπειρίας σε αυτόν τον ρόλο, η Drusilla έχει αναπτύξει ένα βαθύ μίσος για όλους, αντιμετωπίζοντας τους νεαρούς που επιλέγονται για τους Αγώνες Πείνας με απόλυτη περιφρόνηση. «Για εκείνη είναι μικρά γουρουνάκια. Απλώς υλικό για τις συζητήσεις στα δείπνα της. Και είναι αλκοολική», δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, τονίζοντας την διεφθαρμένη φύση του χαρακτήρα. Η ερμηνεία ενός τόσο αρνητικού χαρακτήρα αποτελεί, όπως παραδέχτηκε η Glenn Close, μια σημαντική υποκριτική πρόκληση, κάτι που η ίδια ελπίζει να έχει επιτύχει.

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Η δύσκολη διαδικασία της μεταμόρφωσης

Η δημιουργία της εμφάνισης της Drusilla Sickle ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η Glenn Close αποκάλυψε ότι η ομάδα μακιγιάζ χρησιμοποίησε ειδικές τεχνικές για να αλλοιώσει τα φυσικά της χαρακτηριστικά και να αναδείξει την εσωτερική δυσαρέσκεια του ρόλου. Η ηθοποιός περιέγραψε πώς τέντωνε το στόμα της «όσο περισσότερο μπορούσε» και πώς κορδόνια, τοποθετημένα κάτω από την περούκα της, τραβούσαν το δέρμα του προσώπου της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μύτη, την οποία η Glenn Close επιθυμούσε να έχει μια παραμορφωμένη, σχεδόν «γουρουνίσια» όψη. «Ήθελα να έχει αυτή την απαίσια, γουρουνίσια μύτη. Έτσι, την τραβούσαμε όσο περισσότερο γινόταν με χειρουργική ταινία και στη συνέχεια κατασκευάστηκε μια προσθετική μύτη για να κρύψει την ταινία. Μετά τεντώναμε τα πάντα», εξήγησε.

«Τους τρόμαζα για να είναι σε εγρήγορση!»

Πέρα από την εξωτερική μεταμόρφωση, η Glenn Close φαίνεται πως ενσωμάτωσε στοιχεία του χαρακτήρα της και στην συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο παρουσιαστής Craig Melvin αποκάλυψε ότι νεότεροι συμπρωταγωνιστές της είχαν εκμυστηρευτεί πως η ηθοποιός έπαιρνε τον ρόλο της κακιάς «πολύ σοβαρά ακόμη και εκτός κάμερας», φτάνοντας στο σημείο να τους τρομάζει. Γελώντας, η Glenn Close επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις, δηλώνοντας με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Ναι, φυσικά! Για να τους κρατάω σε εγρήγορση!». Όταν ρωτήθηκε για τις συγκεκριμένες μεθόδους της, αρκέστηκε να βγάλει έναν ήχο που θύμιζε άγριο αιλουροειδές και να σχηματίσει με τα δάχτυλά της νύχια, αφήνοντας τους πάντες με το ερώτημα του τι ακριβώς συνέβαινε στα διαλείμματα των γυρισμάτων.

Η υπόθεση και το λαμπερό καστ

Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» τοποθετείται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, εστιάζοντας στους 50ούς Αγώνες Πείνας. Η ιστορία θα επικεντρωθεί στον Haymitch Abernathy, τον οποίο θα υποδυθεί ο 21χρονος Joseph Zanta, σε μια νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα που ερμήνευσε ο Woody Harrelson στις προηγούμενες ταινίες. Στο πλευρό της Glenn Close, το καστ κοσμούν επίσης οι Elle Fanning, Kieran Culkin, Maya Hawke, Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Stanley Tucci, Liam Hemsworth, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Jena Malone, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Jeffrey Wright, Sam Claflin, Jena Malone, Willow Shields και Josh Hutcherson. Πολλοί από αυτούς αναλαμβάνουν νεότερες εκδοχές αγαπημένων χαρακτήρων του franchise. Η συμμετοχή της Glenn Close σε έναν τόσο ιδιαίτερο ρόλο αναμένεται να προσδώσει ένα ακόμα επίπεδο έντασης και πολυπλοκότητας σε αυτό το πολυαναμενόμενο κεφάλαιο της ιστορίας των Αγώνων Πείνας.

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