Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «EPiC: Elvis Presley in Concert» έλαβε υποψηφιότητα για Grammy Καλύτερης Μουσικής Ταινίας.

Η ταινία του Baz Luhrmann χρησιμοποιεί σπάνιο, ανέκδοτο υλικό από συναυλίες του Elvis Presley.

Το υλικό προέρχεται από 59 ώρες αρχειακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων 65 μπομπινών από ορυχείο αλατιού.

Το «EPiC» εστιάζει στην καλλιτεχνική παρουσία του Elvis, αφήνοντας τον ίδιο να αφηγηθεί την ιστορία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται συστάσεις και φωνές που, ακόμη κι όταν έχουν σιγήσει εδώ και δεκαετίες, εξακολουθούν να γεμίζουν αίθουσες, να συγκινούν και να θυμίζουν γιατί έγιναν θρύλοι. Ο Elvis Presley ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την ξεχωριστή κατηγορία. Και αν πίστευες ότι η ιστορία του είχε πια ειπωθεί με κάθε δυνατό τρόπο, το «EPiC: Elvis Presley in Concert» έρχεται να σου αποδείξει το αντίθετο.

Το ντοκιμαντέρ του Baz Luhrmann, που επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη τον King of Rock ‘n’ Roll μέσα από σπάνιες και μέχρι πρότινος ανέκδοτες εικόνες από τις συναυλίες του, εξασφάλισε υποψηφιότητα στα 69α βραβεία Grammy, διεκδικώντας το βραβείο Καλύτερης Μουσικής Ταινίας. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία μιας παραγωγής που δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση ενός μουσικού ειδώλου, αλλά σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς ξανά μπροστά στη σκηνική του παρουσία, να παρακολουθήσεις την ενέργειά του και να αισθανθείς, έστω και μέσα από την οθόνη, κάτι από τη μαγεία που έκανε τον Elvis Presley μοναδικό.

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Το «EPiC» του Baz Luhrmann διεκδικεί ένα Grammy

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 69α βραβεία Grammy έγινε στις 16 Νοεμβρίου 2026 και ανάμεσα στις παραγωγές που ξεχώρισαν στην κατηγορία Best Music Film βρίσκεται το «EPiC: Elvis Presley in Concert». Η ταινία του Αυστραλού σκηνοθέτη Baz Luhrmann θα βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές μουσικές παραγωγές, διεκδικώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διακρίσεις στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Η υποψηφιότητα έρχεται μάλιστα σε μια ιδιαίτερα καλή στιγμή για το ντοκιμαντέρ, καθώς στις 8 Νοεμβρίου είχε ήδη κερδίσει το βραβείο Καλύτερου Μουσικού Ντοκιμαντέρ στα Critics Choice Documentary Awards. Με άλλα λόγια, το «EPiC» δεν κερδίζει απλώς την προσοχή του κοινού, αλλά συγκεντρώνει και την αναγνώριση σημαντικών θεσμών.

Ο ίδιος ο Baz Luhrmann δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη. Σε ανάρτησή του στο Instagram, σχολίασε με χαρακτηριστική χαρά ότι ο Elvis όχι μόνο απέκτησε φέτος την περιοδεία που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να πραγματοποιήσει, αλλά προσθέτει πλέον ακόμη μία υποψηφιότητα Grammy στη λίστα των διακρίσεών του. «How EPiC is that!!!», έγραψε, παίζοντας έξυπνα με τον τίτλο της ταινίας.

59 ώρες σπάνιου υλικού φέρνουν ξανά τον Elvis Presley στη σκηνή

Αυτό που κάνει το «EPiC: Elvis Presley in Concert» να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την κληρονομιά του τραγουδιστή. Δεν πρόκειται για μια ακόμη βιογραφική αφήγηση που επιχειρεί να συνοψίσει τη ζωή και την καριέρα του. Αντίθετα, ο Baz Luhrmann επιλέγει να αφήσει σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο τον Elvis να αφηγηθεί την ιστορία του, μέσα από τις εμφανίσεις, τις κινήσεις, τις εκφράσεις και τη σχέση του με το κοινό.

Για τη δημιουργία της ταινίας, ο σκηνοθέτης και ο μοντέρ Jonathan Redmond αξιοποίησαν περίπου 59 ώρες υλικού που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συναυλιακά χρόνια του Elvis, από το 1969 έως το 1977, τη χρονιά του θανάτου του σε ηλικία μόλις 42 ετών. Ιδιαίτερη θέση έχουν οι ιστορικές εμφανίσεις του στο International Hilton του Las Vegas, εκεί όπου ο Presley πραγματοποίησε μια από τις πιο εμβληματικές περιόδους της καριέρας του. Μέσα από τις εικόνες, έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις όχι μόνο έναν σπουδαίο ερμηνευτή, αλλά και έναν performer που ήξερε να μετατρέπει κάθε συναυλία σε ένα ξεχωριστό γεγονός.

Το υλικό που βρέθηκε σε ένα ορυχείο αλατιού

Η ιστορία πίσω από την εύρεση του αρχειακού υλικού μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική. Ένα σημαντικό μέρος των εικόνων που αξιοποιήθηκαν στο «EPiC» εντοπίστηκε σε μια υπόγεια, ελεγχόμενης θερμοκρασίας εγκατάσταση αποθήκευσης της Warner Bros. στο Hutchinson του Kansas, η οποία βρίσκεται σε ένα παλιό ορυχείο αλατιού. Εκεί φυλάσσονταν 65 μπομπίνες με αχρησιμοποίητο υλικό, το οποίο είχε κινηματογραφηθεί για δύο ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 1970: το «Elvis: That’s the Way It Is», που κατέγραφε τις εμφανίσεις του τραγουδιστή στο Las Vegas το 1970, και το «Elvis on Tour», το οποίο ακολουθούσε την περιοδεία του το 1972.

Η αξιοποίηση αυτού του υλικού έδωσε στον Baz Luhrmann τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία, φέρνοντας στο φως στιγμές που παρέμεναν για χρόνια μακριά από τα μάτια των θαυμαστών. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης απέκτησε πρόσβαση σε προσωπικές οικογενειακές ταινίες και ηχητικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της Graceland, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα που παρουσιάζει για τον καλλιτέχνη.

Η συνέχεια της κινηματογραφικής σχέσης του Baz Luhrmann με τον Elvis Presley

Το «EPiC» έρχεται ως μια ουσιαστική συνέχεια της κινηματογραφικής ενασχόλησης του Baz Luhrmann με τον Elvis Presley. Το 2022, ο σκηνοθέτης είχε παρουσιάσει τη βιογραφική ταινία «Elvis», με τον Austin Butler στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Tom Hanks ως τον μάνατζερ του τραγουδιστή, Colonel Tom Parker. Η ταινία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 289 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και αποσπώντας οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ. Εκείνη η παραγωγή προσέγγισε τη ζωή του Elvis μέσα από μια έντονα σκηνοθετημένη και δραματοποιημένη αφήγηση. Το «EPiC», αντίθετα, στρέφει τον φακό απευθείας στον ίδιο τον καλλιτέχνη, αφήνοντας τις αυθεντικές εικόνες και τον ήχο να δημιουργήσουν τη δική τους αφήγηση. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη γοητεία του: δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει γιατί ο Elvis Presley έγινε σύμβολο. Σου επιτρέπει να το δεις.

Ο ανταγωνισμός στα Grammy και η ημερομηνία της απονομής

Η κατηγορία Best Music Film των 69ων Grammy περιλαμβάνει δυνατές υποψηφιότητες, γεγονός που κάνει τη διεκδίκηση του βραβείου ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ανάμεσα στις παραγωγές που θα βρεθούν απέναντι στο «EPiC» είναι το «To Be Celestial vs. That’s the Weight of the World», ένα ντοκιμαντέρ για τους Earth, Wind & Fire, το συγκρότημα που ίδρυσε ο γεννημένος στο Memphis Maurice White. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης το συναυλιακό φιλμ της Billie Eilish «Hit Me Hard and Soft: The Tour Live», το ντοκιμαντέρ του Paul McCartney «Man on the Run», καθώς και το «Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story», που αφηγείται την ιστορία της μουσικής διοργάνωσης της δεκαετίας του 1990, η οποία έδωσε βήμα σε γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Η απονομή των 69ων βραβείων Grammy έχει προγραμματιστεί για τις 7 Φεβρουαρίου 2027, στο Los Angeles. Μέχρι τότε, το «EPiC: Elvis Presley in Concert» έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό: να φέρει ξανά τον Elvis Presley στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας πως ορισμένοι μύθοι δεν ανήκουν ποτέ αποκλειστικά στο παρελθόν.

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