Οι αδημοσίευτες σκηνές που βγαίνουν επιτέλους από το συρτάρι του μοντάζ, η εξομολόγηση της Rosario Dawson και η ημερομηνία που ανοίγει η προπώληση των εισιτηρίων

Με μια ματιά Το "Spider-Man: Brand New Day" επιστρέφει στους κινηματογράφους σε extended εκδοχή στις 4 Δεκεμβρίου.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει κομμένες σκηνές, με την εμφάνιση της Rosario Dawson ως Night Nurse.

Η ταινία έχει ήδη σημειώσει ιστορικά ρεκόρ εισπράξεων, φτάνοντας τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η πλοκή ακολουθεί τον Peter Parker να χτίζει τη ζωή του από την αρχή, πλαισιωμένος από ένα λαμπερό cast. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η κινηματογραφική φρενίτιδα γύρω από τον πιο αγαπημένο υπερήρωα της Marvel είχε κοπάσει μετά το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις και να ετοιμαστείς για μια μεγάλη επιστροφή. Το απόλυτο κινηματογραφικό φαινόμενο της χρονιάς, το Spider-Man: Brand New Day, ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τις σκοτεινές αίθουσες, αυτή τη φορά σε μια ειδική extended εκδοχή που περιλαμβάνει υλικό το οποίο είχε μείνει αρχικά εκτός μοντάζ. Η επανακυκλοφορία της ταινίας έχει οριστεί επίσημα για τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ αν θέλεις να εξασφαλίσεις από νωρίς τη θέση σου, η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου.

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι συζητήσεις γύρω από το τι ακριβώς θα δούμε σε αυτές τις επιπλέον σκηνές έχουν πάρει φωτιά. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Rosario Dawson, η πρωταγωνίστρια του Ahsoka, η οποία αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της ως Claire Temple, γνωστή και ως Night Nurse. Η ίδια είχε αποκαλύψει τον περασμένο Αύγουστο ότι είχε γυρίσει ένα cameo για την ταινία, το οποίο συνδεόταν με ένα καρέ των κόμικς όπου ο νεαρός Spider-Man συνομιλεί με τον Daredevil στο δημοτικό σχολείο PS19 του Lower East Side, αλλά τελικά η σκηνή είχε αφαιρεθεί λίγο πριν την πρεμιέρα.

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Αν αναρωτήθηκες πώς μια ταινία που έγραψε ήδη ιστορία στο παγκόσμιο box office καταφέρνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μήνες μετά την πρώτη της προβολή, η απάντηση κρύβεται τόσο στα ασύλληπτα νούμερα όσο και στο πλούσιο σύμπαν της. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα τρία βασικά στοιχεία που κάνουν αυτή την επανακυκλοφορία το απόλυτο γεγονός του Δεκεμβρίου.

Η επιστροφή της Night Nurse και η σύνδεση με το σύμπαν του Daredevil

Η παρουσία της Rosario Dawson στην extended εκδοχή αποτελεί ένα τεράστιο δώρο για τους πιστούς θεατές του MCU. Η ηθοποιός ενσάρκωσε για πρώτη φορά τη νοσοκόμα που περιθάλπει τραυματισμένους υπερήρωες στην πρώτη σεζόν του Daredevil το 2015, συνεχίζοντας στις σειρές Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist και The Defenders. Όπως είχε εκμυστηρευτεί η ίδια, είχε ήδη έτοιμο το backstage υλικό της με τον εγγονό της ντυμένο με στολή Spider-Man, πριν λάβει το email που της ανακοίνωνε την αφαίρεση της σκηνής, κάτι που τώρα επιτέλους διορθώνεται.

Τα ιστορικά ρεκόρ εισπράξεων που διέλυσαν τον ανταγωνισμό

Από την πρώτη στιγμή που έκανε πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου σε σκηνοθεσία του Destin Daniel Cretton, το Spider-Man: Brand New Day εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο blockbuster του καλοκαιριού. Με άνοιγμα 927 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, η ταινία έχει φτάσει πλέον τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Avatar και το Avengers: Endgame, και ξεπερνώντας το Avatar: The Way of Water και τον Titanic. Παράλληλα, σε λιγότερο από δύο μήνες κατέρριψε το ρεκόρ δεκαετίας του Star Wars: The Force Awakens στη Βόρεια Αμερική, αγγίζοντας τα 936,773 εκατομμύρια δολάρια σε 47 ημέρες.

Η νέα πραγματικότητα του Peter Parker και το λαμπερό cast

Πέρα από τα νούμερα, η ιστορία του Tom Holland συνεχίζει να συγκινεί, καθώς προσπαθεί να χτίσει τη ζωή του από το μηδέν ως ένας εντελώς ανώνυμος ήρωας, μετά το ξόρκι του Doctor Strange του Benedict Cumberbatch που έσβησε τη μνήμη ολόκληρου του πλανήτη. Αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη τηλεπαθητικό εχθρό, ο Peter Parker πλαισιώνεται από ένα εντυπωσιακό cast που περιλαμβάνει τους Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Tramell Tillman και Florence Pugh, προσφέροντας ένα θέαμα που αξίζει να ζήσεις ξανά στη μεγάλη οθόνη.

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