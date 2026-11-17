Με μια ματιά Η φήμη για παγκόσμιο blackout στις 17 Νοεμβρίου 2026 βασίζεται σε παραπλανητική σύνδεση επεισοδίου των Simpsons.

Το επεισόδιο των Simpsons αφορά τοπικό blackout στο Σπρίνγκφιλντ, όχι παγκόσμιο.

Η 17η Νοεμβρίου συνδέεται με δοκιμές συστημάτων έκτακτης ανάγκης και προληπτικές δράσεις πολιτικής προστασίας, όχι με blackout.

Οι "προβλέψεις" των Simpsons είναι συχνό φαινόμενο παραπληροφόρησης στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι δρόμοι της παραπληροφόρησης είναι συχνά στρωμένοι με «προβλέψεις» που, αν και φαινομενικά αθώες, μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία και σύγχυση. Τις τελευταίες ημέρες, ένα κύμα φημών έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους χαρακτήρες των «The Simpsons». Σύμφωνα με διάφορες αναρτήσεις, η δημοφιλής σειρά κινουμένων σχεδίων φέρεται να είχε προβλέψει ένα παγκόσμιο blackout που θα συνέβαινε στις 17 Νοεμβρίου 2026. Αυτός ο ισχυρισμός, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και βασίζεται σε παραπλανητική σύνδεση ενός επεισοδίου της σειράς με πραγματικές, αλλά άσχετες, πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας.

Η φημολογία αυτή έχει τις ρίζες της σε ένα επεισόδιο της 35ης σεζόν των «The Simpsons», το οποίο προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Στην πλοκή αυτού του επεισοδίου, η φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ βυθίζεται στο σκοτάδι εξαιτίας μιας διακοπής ηλεκτροδότησης που διαρκεί έξι ημέρες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σε μία από τις σκηνές, εμφανίζεται ένα ημερολόγιο στο οποίο η 17η Νοεμβρίου σημειώνεται ως η ημερομηνία έναρξης του blackout.

Διάβασε επίσης: Νέος ηθοποιός αναλαμβάνει τη φωνή του «Apu» στο The Simsons – Όσα αλλάζουν στη σειρά

Ωστόσο, οι αναρτήσεις που διαδίδουν αυτή την «πρόβλεψη» παραλείπουν μια κρίσιμη λεπτομέρεια: στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η διακοπή ρεύματος ολοκληρώνεται την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, μια γιορτή που το 2026 συμπίπτει με τις 26 Νοεμβρίου. Επιπλέον, το περιστατικό που απεικονίζεται στην οθόνη αφορά αποκλειστικά το Σπρίνγκφιλντ και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε παγκόσμια διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η αλήθεια είναι ότι η 17η Νοεμβρίου έχει πράγματι συνδεθεί με δράσεις σχετικές με την ετοιμότητα, αλλά όχι με έναν τρόπο που να δικαιολογεί τους φόβους για παγκόσμιο blackout. Μία από τις βασικές αιτίες που ενίσχυσαν τη συγκεκριμένη θεωρία είναι η προγραμματισμένη δοκιμή των συστημάτων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, η οποία είχε ανακοινωθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) τον Σεπτέμβριο. Αυτή η δοκιμή, που περιλαμβάνει την αποστολή ενός δοκιμαστικού μηνύματος σε συμβατές ηλεκτρονικές συσκευές, αποτελεί μια τυπική διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας των συστημάτων προειδοποίησης και δεν έχει καμία σχέση με διακοπή ηλεκτροδότησης ή άλλη έκτακτη παρέμβαση στην καθημερινότητα των πολιτών.

The Simpsons Predicted the FAA situation. How does the Simpsons always seem to be ahead always? https://t.co/L7jM7Tionc — twicethejoy (@Runitupdeji) November 13, 2026

Παρόμοια, αναρτήσεις από τη Βραζιλία, οι οποίες αφορούσαν τη δημιουργία κιτ έκτακτης ανάγκης, παρουσιάστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένδειξη επικείμενου κινδύνου. Οι βραζιλιάνικες Αρχές, ωστόσο, διευκρίνισαν ότι οι συστάσεις είχαν αμιγώς προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην καλύτερη προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες κρίσεις. Στο ίδιο πνεύμα, οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις εντάσσονται σε μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας και δεν αποτελούν αντίδραση σε κάποια συγκεκριμένη ή άμεση απειλή.

Οι «προφητείες» των Simpsons: Ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνές από τη δημοφιλή σειρά «The Simpsons» χρησιμοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δήθεν αποδείξεις ότι οι δημιουργοί της είχαν προβλέψει πραγματικά γεγονότα. Το 2020, εικόνες από διάφορα επεισόδια κυκλοφόρησαν ευρέως, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η σειρά είχε προβλέψει την πανδημία της Covid-19. Λίγο αργότερα, το 2025, ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσίαζε σκηνές από ένα ανύπαρκτο επεισόδιο, στο οποίο υποτίθεται ότι απεικονιζόταν ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου.

Η τελευταία αυτή φημολογία για το παγκόσμιο blackout απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, καθώς στις 9 Νοεμβρίου προτάθηκε ως ιδέα περιεχομένου για δημιουργούς του TikTok, εντασσόμενη στις δέκα δημοφιλέστερες προτάσεις του TikTok Studio.

Συνεπώς, η 17η Νοεμβρίου 2026 δεν συνδέεται με κάποια επιβεβαιωμένη πρόβλεψη για παγκόσμιο blackout. Η ιστορία αυτή αποτελεί, τελικά, προϊόν παραπλανητικής σύνδεσης ενός τηλεοπτικού επεισοδίου με πραγματικές, αλλά εντελώς άσχετες μεταξύ τους, πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας.

Διάβασε επίσης: