Με μια ματιά Φοράς επαγγελματικά ρούχα μόνο από τη μέση και πάνω για βιντεοκλήσεις.

Το ψυγείο γίνεται συχνός προορισμός για μικρά, δικαιολογημένα διαλείμματα.

Αναβάλλεις εργασίες κάνοντας άλλες δουλειές του σπιτιού, όπως καθάρισμα.

Τα σύντομα διαλείμματα με το κινητό μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν δουλεύεις από το σπίτι, ξέρεις ότι η τηλεργασία έχει δύο πρόσωπα. Από τη μία, απολαμβάνεις την ελευθερία να δουλεύεις με τις πιτζάμες σου, να μην αγχώνεσαι για την κίνηση και να έχεις την κουζίνα λίγα βήματα μακριά. Από την άλλη, υπάρχουν εκείνες οι μικρές καθημερινές συνήθειες που δύσκολα θα αποκάλυπτες σε έναν συνάδελφο ή στον manager σου. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν περνάς και τις οκτώ ώρες της ημέρας με απόλυτη συγκέντρωση μπροστά στον υπολογιστή.

Μπορεί να έχεις ανοίξει το laptop με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά κάπως να έχεις καταλήξει να καθαρίζεις την κουζίνα, να χαζεύεις στο κινητό ή να κάνεις ένα διάλειμμα που κρατάει πολύ περισσότερο από όσο υπολόγιζες. Και φυσικά, υπάρχει πάντα εκείνη η στιγμή που ακούς έναν θόρυβο στο σπίτι και σηκώνεσαι να δεις τι συμβαίνει, παρόλο που έχεις ένα deadline να σε περιμένει.

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Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε όλα αυτά, μην ανησυχείς. Δεν είσαι ο μόνος! Συγκεντρώσαμε επτά από τις πιο χαρακτηριστικές συνήθειες της τηλεργασίας που πιθανότατα κάνεις κι εσύ, αλλά δύσκολα θα παραδεχόσουν σε μια επαγγελματική βιντεοκλήση.

1. Φοράς κανονικά ρούχα μόνο από τη μέση και πάνω

Το Zoom meeting ξεκινά, ανοίγεις την κάμερα και εμφανίζεσαι απολύτως επαγγελματικός. Πουκάμισο, περιποιημένα μαλλιά και το κατάλληλο ύφος για να παρουσιάσεις τις ιδέες σου. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει ότι κάτω από το κάδρο φοράς το αγαπημένο σου σορτσάκι ή τις πιτζάμες σου.

Η τηλεργασία έχει δημιουργήσει το δικό της ανεπίσημο dress code, στο οποίο το πάνω μέρος του σώματος είναι έτοιμο για business και το κάτω για χαλάρωση στον καναπέ. Και μεταξύ μας, όσο δεν χρειάζεται να σηκωθείς απότομα για να πάρεις κάτι, το μυστικό σου παραμένει ασφαλές.

2. Το ψυγείο έχει γίνει ο αγαπημένος σου συνάδελφος

Πηγαίνεις στην κουζίνα για να γεμίσεις το ποτήρι σου με νερό και ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά στο ανοιχτό ψυγείο, αναζητώντας κάτι που ούτε εσύ ξέρεις τι είναι. Λίγο αργότερα επιστρέφεις για έναν καφέ, μετά για ένα σνακ και κάπως έτσι η κουζίνα γίνεται ο πιο δημοφιλής προορισμός της εργάσιμης ημέρας.

Όταν δουλεύεις από το σπίτι, τα μικρά διαλείμματα είναι πολύ εύκολο να πολλαπλασιαστούν. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε επίσκεψη στο ψυγείο μοιάζει απολύτως δικαιολογημένη, ακόμη κι αν μόλις έχεις φάει.

3. Ξεκινάς να δουλεύεις και ξαφνικά θέλεις να καθαρίσεις όλο το σπίτι

Έχεις ένα σημαντικό task να ολοκληρώσεις, αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή παρατηρείς ότι το γραφείο χρειάζεται ξεσκόνισμα, τα πιάτα πρέπει να μπουν στο πλυντήριο και τα ρούχα στο καλάθι περιμένουν από χθες. Όλα μοιάζουν ξαφνικά επείγοντα, εκτός από τη δουλειά που έχεις μπροστά σου.

Η αναβλητικότητα μπορεί να εμφανιστεί με πολλές μορφές και στην τηλεργασία έχει το πλεονέκτημα ότι το σπίτι σου προσφέρει αμέτρητες εναλλακτικές δραστηριότητες. Έτσι, μια μικρή προσπάθεια να τακτοποιήσεις το γραφείο μπορεί να καταλήξει σε γενική καθαριότητα, ενώ το deadline πλησιάζει επικίνδυνα.

4. Λες «θα κάνω ένα διάλειμμα πέντε λεπτών» και εξαφανίζεσαι για μισή ώρα

Ξεκινάς με την πρόθεση να σηκωθείς για λίγο, να ξεκουράσεις τα μάτια σου και να επιστρέψεις αμέσως στη δουλειά. Ένα scroll στο TikTok, ένα βίντεο στο Instagram και μερικά μηνύματα αργότερα, συνειδητοποιείς ότι έχει περάσει πολύ περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζες.

Το κινητό είναι ίσως ο μεγαλύτερος πειρασμός όταν εργάζεσαι από το σπίτι, ειδικά όταν δεν υπάρχει κάποιος γύρω σου για να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα. Και κάπως έτσι, το πεντάλεπτο διάλειμμα αποκτά τη δική του ανεξάρτητη διάρκεια.

5. Μιλάς στον εαυτό σου σαν να έχεις ολόκληρη ομάδα στο γραφείο

«Ωραία, πάμε να τελειώνουμε», «πού το έχω αποθηκεύσει αυτό;», «δεν γίνεται να συμβαίνει πάλι» και άλλες μικρές φράσεις ακούγονται καθημερινά στο προσωπικό σου home office. Μπορεί να σχολιάζεις δυνατά όσα κάνεις, να διαβάζεις τα emails σου φωναχτά ή να κάνεις πρόβα μια παρουσίαση πριν από το meeting.

Όταν περνάς πολλές ώρες μόνος στον χώρο εργασίας σου, είναι πιθανό να χρησιμοποιείς τον λόγο για να οργανώσεις τις σκέψεις σου ή να συγκεντρωθείς. Οπότε, αν σε έχει πετύχει ποτέ κάποιος να συζητάς με τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να ντραπείς. Απλώς βρίσκεσαι σε ένα meeting με τον πιο απαιτητικό συνάδελφο: εσένα.

6. Έχεις γίνει expert στο mute

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας είναι ότι μπορείς να βρίσκεσαι σε ένα meeting χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψεις όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Το κουδούνι χτυπά, ο σκύλος γαβγίζει, κάποιος μιλάει στο διπλανό δωμάτιο ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος. Εσύ, όμως, έχεις ήδη πατήσει mute.

Έχεις μάθει να αναγνωρίζεις το κουμπί πριν καν ξεκινήσει η βιντεοκλήση και ξέρεις ότι μπορεί να σώσει την επαγγελματική σου εικόνα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Βέβαια, το πραγματικό challenge είναι να θυμηθείς να απενεργοποιήσεις το mute όταν έρθει η σειρά σου να μιλήσεις.

7. Μερικές φορές δεν ξέρεις αν δουλεύεις ή αν απλώς βρίσκεσαι στο σπίτι

Ανοίγεις το laptop το πρωί, κάνεις ένα διάλειμμα, απαντάς σε μηνύματα, επιστρέφεις σε μια εκκρεμότητα και ξαφνικά έχει βραδιάσει. Η εργάσιμη ημέρα μοιάζει να μην έχει ξεκάθαρη αρχή και τέλος, αφού ο χώρος όπου ξεκουράζεσαι είναι ο ίδιος με εκείνον όπου εργάζεσαι.

Κάποιες φορές μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις σταματήσει να δουλεύεις, ενώ άλλες να δυσκολεύεσαι να θυμηθείς τι ακριβώς έκανες τις τελευταίες ώρες. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η τηλεργασία χρειάζεται συγκεκριμένα όρια και μια σταθερή ρουτίνα. Το ότι βρίσκεσαι στο σπίτι δεν σημαίνει ότι είσαι διαθέσιμος για δουλειά όλο το 24ωρο.

Τελικά, η τηλεργασία δεν είναι πάντα τόσο οργανωμένη όσο δείχνει στο Instagram

Αν αναγνώρισες τον εαυτό σου σε περισσότερες από μία συνήθειες, μάλλον έχεις καταλάβει ότι η τηλεργασία δεν είναι πάντα η τέλεια εικόνα ενός minimal γραφείου, ενός καφέ και ενός laptop μπροστά σε ένα ηλιόλουστο παράθυρο. Έχει περισπασμούς, απρόοπτα, μικρές αναβολές και αρκετές στιγμές που δεν θα έμπαιναν ποτέ σε ένα επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn.

Το σημαντικό είναι να βρεις μια ισορροπία που σου επιτρέπει να είσαι παραγωγικός χωρίς να μετατρέπεις ολόκληρο το σπίτι σου σε γραφείο. Και, φυσικά, να θυμάσαι ότι ένα μικρό διάλειμμα, μια βόλτα ή λίγα λεπτά μακριά από την οθόνη δεν αποτελούν επαγγελματικό έγκλημα. Αρκεί να μην καταλήξεις να κάνεις ολόκληρη γενική καθαριότητα την ώρα που έχεις ένα report να παραδώσεις!

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