Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Με μια ματιά Το μέλι μπορεί να καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό και να μειώσει τον ξηρό βήχα.

Ζεστά ροφήματα, όπως χαμομήλι ή τσάι με μέλι, προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση.

Η καλή ενυδάτωση με νερό βοηθά τους βλεννογόνους και αραιώνει τις εκκρίσεις.

Αποφυγή ερεθιστικών παραγόντων όπως καπνός, σκόνη και έντονα αρώματα για την ανακούφιση του βήχα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό από το να προσπαθείς να κοιμηθείς και να σε πιάνει βήχας κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια σου; Ή να βρίσκεσαι στη μέση μιας συζήτησης και ξαφνικά να μετατρέπεσαι σε άνθρωπο που δεν μπορεί να ολοκληρώσει ούτε μία πρόταση χωρίς να βήξει; Αν έχεις περάσει κάτι τέτοιο, ξέρεις καλά ότι ο βήχας μπορεί να γίνει ο πιο ανεπιθύμητος επισκέπτης της καθημερινότητάς σου. Και το χειρότερο; Συνήθως, αποφασίζει να εμφανιστεί την ώρα που θέλεις να χαλαρώσεις, να κοιμηθείς ή να απολαύσεις λίγη ησυχία.

Πριν, λοιπόν, αρχίσεις να ψάχνεις κάθε πιθανό σιρόπι ή να δοκιμάζεις γιατροσόφια που σου πρότεινε η θεία σου, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι για να ανακουφίσεις τον ερεθισμένο λαιμό σου. Από το κλασικό μέλι που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα μέχρι τα ζεστά ροφήματα και μερικές μικρές αλλαγές στο υπνοδωμάτιό σου, οι λύσεις είναι πιο απλές απ’ όσο φαντάζεσαι. Δεν υπόσχονται ότι θα εξαφανίσουν τον βήχα ως διά μαγείας, μπορούν όμως να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο άνετα όσο ο οργανισμός σου αναρρώνει.

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1. Μέλι: Το γλυκό γιατροσόφι που αξίζει μια ευκαιρία

Αν υπάρχει ένα υλικό που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τον ερεθισμένο λαιμό, αυτό είναι το μέλι. Και όχι άδικα! Η παχύρρευστη υφή του μπορεί να καταπραΰνει προσωρινά τον λαιμό και να μειώσει την ενόχληση που προκαλεί ένας ξηρός, επίμονος βήχας. Δοκίμασε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σκέτο ή πρόσθεσέ το σε ένα χλιαρό ρόφημα. Ειδικά πριν από τον ύπνο, μπορεί να σου προσφέρει λίγη ανακούφιση όταν ο βήχας επιμένει να σου χαλάει τη βραδιά. Μόνο μία σημαντική λεπτομέρεια: το μέλι δεν πρέπει να δίνεται ποτέ σε μωρά κάτω των 12 μηνών.

2. Φτιάξε ένα ζεστό ρόφημα και πάρε μια ανάσα

Μερικές φορές, αυτό που χρειάζεσαι είναι απλώς μια κούπα με κάτι ζεστό και λίγα λεπτά ηρεμίας. Το χαμομήλι, το τίλιο ή ένα ζεστό νερό με μέλι μπορούν να προσφέρουν μια ευχάριστη αίσθηση στον ερεθισμένο λαιμό και να σε βοηθήσουν να καταναλώσεις περισσότερα υγρά. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις κάποιο μαγικό μείγμα με δέκα διαφορετικά βότανα. Ένα απλό ρόφημα αρκεί για να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από την ταλαιπωρία. Πρόσεξε μόνο να μην είναι καυτό, γιατί η υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να ερεθίσει περισσότερο τον λαιμό σου.

3. Πιες νερό, ακόμη κι αν δεν το σκέφτεσαι

Όταν έχεις βήχα, το νερό μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου φίλος. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά να διατηρούνται υγροί οι βλεννογόνοι και μπορεί να κάνει τις εκκρίσεις λιγότερο παχύρρευστες, ώστε να απομακρύνονται ευκολότερα. Αν ξεχνάς να πίνεις νερό, κράτησε ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι κοντά σου. Μικρές γουλιές μέσα στην ημέρα είναι μια καλή αρχή. Μπορείς επίσης να επιλέξεις έναν ζεστό ζωμό, ειδικά αν δεν έχεις ιδιαίτερη όρεξη για φαγητό. Μην περιμένεις, βέβαια, ότι το νερό θα σταματήσει αμέσως τον βήχα – ο στόχος είναι να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται.

4. Κάνε ένα μικρό ξεκαθάρισμα στον αέρα του σπιτιού

Αν ο λαιμός σου είναι ήδη ερεθισμένος, το τελευταίο που χρειάζεται είναι να τον βομβαρδίζεις με καπνό, σκόνη και έντονα αρώματα. Το τσιγάρο, τα αποσμητικά χώρου, τα δυνατά καθαριστικά και ο πολύ ξηρός αέρας μπορούν να κάνουν τον βήχα ακόμη πιο ενοχλητικό. Άνοιξε για λίγο τα παράθυρα για να ανανεώσεις τον αέρα και προσπάθησε να κρατήσεις το υπνοδωμάτιό σου καθαρό από σκόνη. Αν χρησιμοποιείς υγραντήρα, φρόντισε να τον καθαρίζεις συχνά. Η υπερβολική υγρασία, άλλωστε, μπορεί να ευνοήσει τη μούχλα, οπότε δεν χρειάζεται να μετατρέψεις το δωμάτιό σου σε τροπικό δάσος!

5. Ένα χλιαρό ντους μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση

Ένα χλιαρό ντους είναι πάντα μια καλή ιδέα όταν αισθάνεσαι καταπονημένη. Ο υγρός αέρας στο μπάνιο μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, ειδικά αν έχεις και βουλωμένη μύτη, ενώ η χαλάρωση που ακολουθεί είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη. Μην επιχειρήσεις, όμως, να εισπνεύσεις ατμούς σκύβοντας πάνω από κατσαρόλες με βραστό νερό. Εκτός από το ότι δεν αποτελεί αποδεδειγμένη θεραπεία για τον βήχα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Δεν αξίζει να προσθέσεις έναν ακόμη μπελά στην ήδη δύσκολη ημέρα σου!

6. Βάλε ένα έξτρα μαξιλάρι και δώσε τέλος στη νυχτερινή ταλαιπωρία

Είναι σχεδόν νόμος: όσο περισσότερο θέλεις να κοιμηθείς, τόσο πιο επίμονος μπορεί να γίνει ο βήχας! Αν παρατηρείς ότι χειροτερεύει μόλις ξαπλώσεις, δοκίμασε να ανασηκώσεις λίγο το πάνω μέρος του σώματός σου με ένα επιπλέον μαξιλάρι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να περιορίσει την ενόχληση που προκαλείται από τις εκκρίσεις που κατεβαίνουν προς τον λαιμό ή από τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Παράλληλα, προσπάθησε να ξεκουράζεσαι και να μην πιέζεις τον εαυτό σου να συνεχίσει κανονικά τους εξαντλητικούς ρυθμούς του. Το σώμα σου χρειάζεται λίγο χρόνο για να επανέλθει.

7. Μην κάνεις αυτά τα λάθη όταν έχεις βήχα

Όταν θέλεις απεγνωσμένα να σταματήσεις να βήχεις, είναι εύκολο να δοκιμάσεις οτιδήποτε ακούγεται αποτελεσματικό. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι συμβουλές που κυκλοφορούν καλή ιδέα. Καλό είναι να αποφεύγεις:

Το κάπνισμα και το άτμισμα, καθώς μπορούν να ερεθίσουν περισσότερο τους αεραγωγούς. Τα έντονα αρώματα και τα αποσμητικά χώρου, ειδικά αν παρατηρείς ότι σου προκαλούν βήχα. Την εισπνοή ατμών πάνω από βραστό νερό, λόγω του κινδύνου εγκαυμάτων. Την υπερβολική υγρασία στο σπίτι, που μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση μούχλας. Την εξαντλητική γυμναστική, αν παρατηρείς ότι επιδεινώνει τον βήχα ή σου προκαλεί δύσπνοια.

Πότε ο βήχας δεν είναι απλώς ένας ενοχλητικός επισκέπτης;

Μπορεί να θέλεις να τον αντιμετωπίσεις με ένα ζεστό ρόφημα και λίγη ξεκούραση, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ο βήχας χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Αν επιμένει για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, χειροτερεύει ή επανέρχεται συχνά, επικοινώνησε με γιατρό για να διερευνηθεί η αιτία του. Αν εμφανίσεις δύσπνοια, πόνο στο στήθος, αίμα στα πτύελα ή υψηλό πυρετό που επιμένει, χρειάζεσαι άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σε περίπτωση σοβαρής δυσκολίας στην αναπνοή, αναζήτησε επείγουσα βοήθεια. Μην ξεχνάς ότι ο βήχας δεν έχει πάντα την ίδια αιτία. Μπορεί να σχετίζεται με ένα απλό κρυολόγημα, αλλεργίες, άσθμα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Επομένως, οι φυσικές λύσεις μπορούν να σε ανακουφίσουν προσωρινά, αλλά δεν αντικαθιστούν την ιατρική συμβουλή ούτε θεραπεύουν απαραίτητα αυτό που προκαλεί το σύμπτωμα.

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