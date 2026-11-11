Ο AstroJason αποκαλύπτει τα θετικά και τα αρνητικά των ζωδίων – Μείνε συντονισμένος για το Part 2

Ο AstroJason παρουσιάζει τα θετικά και τα αρνητικά των 6 πρώτων ζωδίων στο «MAD Έχεις Άστρο» με το Part 2 να έρχεται σύντομα

Με μια ματιά Ο AstroJason παρουσιάζει ένα θετικό και ένα αρνητικό χαρακτηριστικό για έξι ζώδια.

Αναλύει καθημερινές συμπεριφορές, από τον Κριό έως την Παρθένο, με χιούμορ.

Ο Κριός είναι θαρραλέος αλλά νευρικός, ο Ταύρος αφοσιωμένος αλλά πεισματάρης.

Οι Δίδυμοι επικοινωνιακοί αλλά ασταθείς, ο Καρκίνος ευαίσθητος αλλά μελαγχολικός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα του ζωδίου σου και ποια συνήθειά σου μπορεί να βγάζει τους άλλους εκτός εαυτού; Ο AstroJason επιστρέφει μέσα από το «MAD Έχεις Άστρο» και βάζει στο μικροσκόπιο έξι από τα δώδεκα ζώδια, μοιράζοντας μία θετική και μία λιγότερο κολακευτική παρατήρηση για το καθένα. Από τον αυθορμητισμό του Κριού και την αφοσίωση του Ταύρου μέχρι την κοινωνικότητα των Διδύμων και την ευαισθησία του Καρκίνου, κάθε ζώδιο έχει τα δικά του δυνατά σημεία, αλλά και εκείνες τις μικρές αδυναμίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Με το γνώριμο χιούμορ του, ο αστρολόγος καρδιάς σου δεν χαρίζεται σε κανέναν και σε προκαλεί να αναρωτηθείς αν όσα λέει για το ζώδιό σου ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα; Μια αστρολογική συζήτηση που μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να συμφωνήσεις ή να θελήσεις να υπερασπιστείς το ζώδιό σου!

Στο νέο βίντεο του «MAD Έχεις Άστρο», ο AstroJason επιλέγει να παρουσιάσει μία δυνατή και μία πιο δύσκολη πλευρά κάθε ζωδίου, ξεκινώντας από τον Κριό και φτάνοντας μέχρι την Παρθένο. Χωρίς περίπλοκες αστρολογικές αναλύσεις, περιγράφει καθημερινές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που ίσως αναγνωρίζεις στον εαυτό σου ή στους ανθρώπους γύρω σου.

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Πρώτος στη σειρά είναι ο Κριός, το ζώδιο που ξεχωρίζει για το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την ικανότητά του να παίρνει πρωτοβουλίες. Δεν φοβάσαι να ξεκινήσεις κάτι από την αρχή, ακόμη κι αν όλα μοιάζουν δύσκολα. Ωστόσο, όταν σε κυριεύσουν τα νεύρα σου, μπορεί να καταστρέψεις μέσα σε λίγα λεπτά κάτι που χρειάστηκες μήνες για να δημιουργήσεις.

Ακολουθεί ο Ταύρος, που όταν αγαπά, μένει και στηρίζει τους ανθρώπους του με πραγματική αφοσίωση. Μπορείς να γίνεις ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όσους έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. Από την άλλη, όταν αποφασίσεις κάτι, δύσκολα αλλάζεις γνώμη, ακόμη κι αν όλοι γύρω σου προσπαθούν να σου εξηγήσουν ότι ίσως κάνεις λάθος.

Για τους Διδύμους, το δυνατό τους χαρτί είναι αναμφίβολα η επικοινωνία. Μπορείς να βρεθείς σε έναν χώρο όπου δεν γνωρίζεις κανέναν και μέσα σε μία ώρα να έχεις ήδη πιάσει κουβέντα με τους πάντες. Το μειονέκτημά σου; Αλλάζεις γνώμη τόσο γρήγορα, που μερικές φορές δυσκολεύεσαι ακόμη και εσύ να ακολουθήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό.

Από την ευαισθησία του Καρκίνου μέχρι την αυτοπεποίθηση του Λέοντα

Στη συνέχεια, ο AstroJason περνά στον Καρκίνο, 1 ζώδιο που ξεχωρίζει για την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα και την προσοχή του στις λεπτομέρειες. Είσαι από τους ανθρώπους που θυμούνται όσα οι άλλοι ξεχνούν και αντιλαμβάνονται ακόμη κι εκείνα που δεν λέγονται με λόγια. Όταν, όμως, πληγωθείς, μπορεί να κρατήσεις μέσα σου μια στενοχώρια για πολύ περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται.

Ο Λέων ξέρει να κάνει τους ανθρώπους του να αισθάνονται ξεχωριστοί. Όταν αγαπάς, δεν κρύβεις τα συναισθήματά σου και φροντίζεις να το δείχνεις με κάθε τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο που μπορεί να σε δυσκολέψει: η κριτική. Ειδικά όταν αισθανθείς ότι κάποιος σε εκθέτει μπροστά σε άλλους, δεν είναι πάντα εύκολο να την αντιμετωπίσεις ψύχραιμα.

Τελευταίο ζώδιο του πρώτου μέρους είναι ο Παρθένος. Η παρατηρητικότητά σου είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου, καθώς εντοπίζεις τα λάθη πριν ακόμη τα προσέξουν οι υπόλοιποι και συνήθως γνωρίζεις πώς μπορούν να διορθωθούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αρκεί να έχεις εντοπίσει κάτι. Θέλεις οπωσδήποτε να το επισημάνεις στους γύρω σου, μερικές φορές χωρίς να υπολογίζεις ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο θα το πεις.

Ποια ζώδια ακολουθούν στο Part 2;

Ο AstroJason ολοκληρώνει το πρώτο μέρος με την υπογραφή του ως «ο αστρολόγος καρδιάς σου», αφήνοντας, όμως, αρκετούς σε αναμονή. Τα υπόλοιπα 6 ζώδια δεν έχουν ακόμη πάρει τη σειρά τους, καθώς το δεύτερο μέρος του βίντεο έρχεται σύντομα.

Μέχρι τότε, έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς αν συμφωνείς με όσα άκουσες για το ζώδιό σου. Σε πέτυχε ο AstroJason ή θεωρείς ότι αδίκησε λίγο την αστρολογική σου ταυτότητα; Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, ειδικά για όσους περιμένουν να ακούσουν τι έχει να πει για το δικό τους ζώδιο!

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