Τα ζώδια της εβδομάδας από το «MAD Έχεις Άστρο»: Ποιοι θα δουν επιστροφές από το παρελθόν και ποιοι οικονομικές αλλαγές

Με μια ματιά Η εβδομάδα φέρνει επιστροφές από το παρελθόν, οικονομικές εκκρεμότητες και επαγγελματικές προτάσεις.

Κάποιοι θα βρεθούν μπροστά σε δεύτερη ευκαιρία στα αισθηματικά, άλλοι θα τακτοποιήσουν υποχρεώσεις.

Τα δεδομένα στη δουλειά αλλάζουν προς το καλύτερο για ορισμένους.

Προβλέπονται επιστροφές προσώπων από το παρελθόν και ευκαιρίες που περίμεναν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα φέρνει επιστροφές από το παρελθόν, οικονομικές εκκρεμότητες που ζητούν επιτέλους λύση και επαγγελματικές προτάσεις που επανέρχονται στο προσκήνιο. Κάποιοι θα βρεθούν μπροστά σε μια δεύτερη ευκαιρία στα αισθηματικά, άλλοι θα χρειαστεί να βάλουν σε τάξη τις υποχρεώσεις τους, ενώ για ορισμένους τα δεδομένα στη δουλειά αρχίζουν να αλλάζουν προς το καλύτερο.

Τι επιφυλάσσουν, όμως, τα άστρα για το δικό σου ζώδιο; Ο Jason επιστρέφει με τις νέες προβλέψεις της εβδομάδας μέσα από το «Έχεις Άστρο» του MAD, σχολιάζοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο όσα έρχονται σε έρωτα, οικονομικά και επαγγελματικά. Κράτα σημειώσεις, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ξανά ένα πρόσωπο που θεωρούσες πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν ή να προκύψει μια ευκαιρία που περίμενες καιρό!

Διάβασε επίσης: Red & green flags: Τα κρυφά σημάδια που προδίδουν τον χαρακτήρα κάθε ζωδίου στο πρώτο ραντεβού

Από τον Κριό μέχρι τους Ιχθύες, κάθε ζώδιο έχει τη δική του ιστορία να γράψει τις επόμενες ημέρες. Ο Jason σε βάζει στο κλίμα της εβδομάδας και σου δίνει μια πρώτη εικόνα για τις εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σου.

Κριός

Μια παλιά οικονομική εκκρεμότητα έρχεται επιτέλους προς τακτοποίηση, καθώς ξεκαθαρίζει το ποσό που αναλαμβάνεις να πληρώσεις για ένα χρέος του παρελθόντος. Στα αισθηματικά, όμως, τα πράγματα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ένα πρόσωπο που έχεις ξαναζήσει ερωτικά επιστρέφει στη ζωή σου, αλλά οι φίλοι σου δεν φαίνεται να ενθουσιάζονται ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη. Ξέρουν καλά την ιστορία σας και μάλλον έχουν τους λόγους τους που κρατούν τις επιφυλάξεις τους!

Ταύρος

Μια συνεργασία που είχε μείνει για καιρό στον πάγο αρχίζει επιτέλους να προχωρά, αυτή τη φορά με αλλαγές στους όρους που λειτουργούν περισσότερο υπέρ σου. Παράλληλα, στα επαγγελματικά επανέρχεται η συζήτηση για ένα διαφορετικό ωράριο, το οποίο μπορεί να σου προσφέρει την ανάσα που χρειάζεσαι. Φαίνεται πως κάτι αρχίζει να αλλάζει στην καθημερινότητά σου και αυτό είναι μια εξέλιξη που περίμενες εδώ και καιρό.

Δίδυμοι

Ένα ζήτημα στη δουλειά που χρειαζόταν βελτίωση ξεκαθαρίζει και πλέον έχεις καλύτερη εικόνα για τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις. Δεν χρειάζεται να μαντεύεις την επόμενη κίνησή σου, αφού ο δρόμος μπροστά σου γίνεται πιο συγκεκριμένος. Στα αισθηματικά, ένα παλιό φλερτ περνά από τα λόγια στις πράξεις και σου προτείνει να συναντηθείτε. Το ενδιαφέρον φαίνεται πως δεν έχει χαθεί και η επικοινωνία σας μπορεί να αποκτήσει νέα δυναμική.

Καρκίνος

Ένα παλιό φλερτ επιστρέφει και αυτή τη φορά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες, αφού σου δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Το αν θα δώσεις χώρο σε αυτή την επανασύνδεση είναι φυσικά δική σου απόφαση. Στα οικονομικά, παρουσιάζεται μια ευκαιρία να περιορίσεις τα έξοδά σου και να εξοικονομήσεις χρήματα. Ωστόσο, μια κοινή οικονομική υποχρέωση σε αναγκάζει να κάνεις πιο προσεκτικούς υπολογισμούς πριν αποφασίσεις τις επόμενες κινήσεις σου.

Λέων

Μια λεπτομέρεια που είχε μπλοκάρει μια συμφωνία σχετικά με το σπίτι σου διορθώνεται και η διαδικασία παίρνει ξανά τον δρόμο της. Η εξέλιξη αυτή σου προσφέρει σημαντική ανακούφιση, ειδικά αν περίμενες καιρό να ξεκαθαρίσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Παράλληλα, μια παλιά γνωριμία γίνεται η αφορμή για μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική επαφή. Το πρόσωπο με το οποίο έρχεσαι σε επικοινωνία βλέπει θετικά την πρότασή σου, έχει όμως και τις δικές του απαιτήσεις. Επομένως, θα χρειαστεί να οπλιστείς με υπομονή.

Παρθένος

Μια απάντηση που περίμενες για ένα σημαντικό ζήτημα έρχεται και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά την επόμενη μέρα. Το τοπίο ξεκαθαρίζει και πλέον μπορείς να αποφασίσεις με μεγαλύτερη σιγουριά προς ποια κατεύθυνση θέλεις να κινηθείς. Την ίδια στιγμή, οικονομικές εκκρεμότητες επιστρέφουν στο προσκήνιο και σε βάζουν στη διαδικασία να κάνεις έναν νέο απολογισμό. Μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις τα πράγματα σε σειρά και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου.

Ζυγός

Μια επαγγελματική πρόταση χρειάζεται περισσότερες διευκρινίσεις προτού δώσεις την τελική σου απάντηση. Αυτή την εβδομάδα φροντίζεις να ξεκαθαρίσεις τους όρους, τις απαιτήσεις και φυσικά το αντάλλαγμα, ώστε να γνωρίζεις ακριβώς τι αναλαμβάνεις. Παράλληλα, ένας φίλος σου έχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θέλεις να εξετάσεις, όμως και το ταίρι σου διεκδικεί τον χρόνο και την προσοχή σου. Το πρόγραμμα γεμίζει και το μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρεις να τα χωρέσεις όλα χωρίς γκρίνιες!

Σκορπιός

Μια ιδέα που είχες αφήσει στη μέση επιστρέφει πιο ώριμη και οργανωμένη. Έχοντας διορθώσει όσα είχαν προκαλέσει μπερδέματα στο παρελθόν, είσαι πλέον σε θέση να την παρουσιάσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ταυτόχρονα, μια επαγγελματική ευκαιρία από τα παλιά εμφανίζεται ξανά μπροστά σου. Αυτή τη φορά, όμως, οι απαιτήσεις της σε προβληματίζουν, καθώς οι υποχρεώσεις σου είναι ήδη αρκετές. Πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, σκέψου αν υπάρχει πραγματικά χώρος στην καθημερινότητά σου για κάτι ακόμη.

Τοξότης

Μια πληροφορία που περίμενες για ένα σχέδιο που έχεις στα σκαριά σου έρχεται την κατάλληλη στιγμή και σου δίνει το πράσινο φως για να συνεχίσεις. Μπορείς πλέον να ξαναπιάσεις το νήμα από εκεί που το είχες αφήσει και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Στα προσωπικά σου, η παρέα επαναφέρει στο τραπέζι την ιδέα ενός ταξιδιού, το οποίο αυτή τη φορά μοιάζει πιο δελεαστικό από ποτέ. Το μόνο που μένει είναι να συντονιστείτε όλοι, κάτι που ίσως αποδειχθεί η μεγαλύτερη πρόκληση!

Αιγόκερως

Μια υπόθεση που αφορά περισσότερα άτομα ξεμπλοκάρει και οι ρόλοι αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Οι συνεννοήσεις μπαίνουν επιτέλους σε μια σειρά και βρίσκεις ξανά τη θέση σου μέσα στην ομάδα. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση για την εξέλιξη ενός σχεδίου ανοίγει εκ νέου, αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν όταν η κουβέντα φτάνει στο οικονομικό σκέλος. Οι διαπραγματεύσεις και τα παζάρια ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερη ψυχραιμία από όση υπολόγιζες, γι’ αυτό μην αφήσεις την πίεση να σε παρασύρει.

Υδροχόος

Μια επαγγελματική πρόταση που είχες εξετάσει στο παρελθόν επιστρέφει και αυτή τη φορά οι όροι της γίνονται πιο ξεκάθαροι. Έτσι, μπορείς να αξιολογήσεις καλύτερα αν αξίζει να κάνεις το επόμενο βήμα και τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την πορεία σου. Παράλληλα, μια συνεργασία με το εξωτερικό φαίνεται πως έχει πιθανότητες να προχωρήσει. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες διαφορές που πρέπει πρώτα να λυθούν, προτού μπορέσεις να θεωρήσεις τη συμφωνία δεδομένη.

Ιχθύες

Μια ευκαιρία να εξελίξεις τις γνώσεις σου επιστρέφει στο προσκήνιο και αυτή τη φορά έχεις περισσότερη καθοδήγηση για να την αξιοποιήσεις. Αν υπήρχε κάτι που ήθελες να μάθεις ή να προχωρήσεις σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι συνθήκες φαίνεται πως γίνονται πιο ευνοϊκές. Στα επαγγελματικά, ένα οικονομικό ζήτημα αρχίζει επίσης να ξεκαθαρίζει, καθώς διαπιστώνεις μεγαλύτερη διάθεση για συνεννόηση από την άλλη πλευρά. Μια εξέλιξη που μπορεί να σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω σου μέρος της αβεβαιότητας.

Αυτές ήταν οι εβδομαδιαίες αστρολογικές προβλέψεις του Jason μέσα από το «Έχεις Άστρο» του MAD. Είτε περιμένεις μια επαγγελματική εξέλιξη είτε αναρωτιέσαι αν ένα πρόσωπο από το παρελθόν θα επιστρέψει, τα άστρα έχουν ήδη δώσει το δικό τους στίγμα για τις επόμενες ημέρες. Μείνε συντονισμένος στο MAD.GR για περισσότερο entertainment περιεχόμενο, μουσική και φυσικά τις επόμενες αστρολογικές προβλέψεις!

Διάβασε επίσης: