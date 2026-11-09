Έχει beef ή είναι fan της Zara Larsson ο σκύλος του Ακύλα; Δες το viral βίντεο!

Μπορεί να μην ξέρουμε αν η Pika λατρεύει τη Zara Larsson ή αν έχει μαζί της άλυτους λογαριασμούς, όμως η αντίδρασή της είναι πραγματικά απολαυστική

Με μια ματιά Ο σκύλος του Ακύλα, Pika, αντιδρά έντονα μόνο όταν ο τραγουδιστής τραγουδά Zara Larsson.

Η Pika φωνάζει και συμμετέχει στα τραγούδια της Zara Larsson, δημιουργώντας ντουέτο με τον Ακύλα.

Ο Ακύλας μοιράστηκε ένα viral βίντεο με τη Pika και τη Zara Larsson.

Η Pika φαίνεται να έχει ισχυρή προσωπικότητα και εκφράζει τις μουσικές της προτιμήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λένε πως ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, αλλά στην περίπτωση του Ακύλα φαίνεται πως είναι και ο πιο αυστηρός μουσικός κριτής του! Και μάλιστα, με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια! Ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με την Pika, τον σκύλο του, αποκαλύπτοντας πως στο σπίτι τους υπάρχει ένα μουσικό θέμα που μάλλον δεν πρόκειται να λυθεί εύκολα. Όταν ο Ακύλας τραγουδά διάφορα κομμάτια, η Pika παραμένει ήρεμη, τον ακούει και δεν φαίνεται να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τις ερμηνείες του.

Μόλις, όμως, ξεκινήσει να τραγουδά Zara Larsson, τα πράγματα παίρνουν εντελώς διαφορετική τροπή! Η Pika αρχίζει να φωνάζει, μπαίνει δυναμικά στο τραγούδι και δημιουργεί μαζί του ένα ντουέτο που σίγουρα δεν θα περίμενες να ακούσεις. Το ερώτημα είναι ένα: τι της έκανε η Zara Larsson και έχει τέτοια αντίδραση; Μήπως δεν εγκρίνει το ρεπερτόριο του αφεντικού της ή απλώς θεωρεί πως πρέπει να πάρει εκείνη το μικρόφωνο;

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Η Pika έχει άποψη και δεν φοβάται να την εκφράσει!

Αν έχεις κατοικίδιο, ξέρεις πολύ καλά πως τα ζώα έχουν τις δικές τους μικρές παραξενιές και αντιδράσεις. Η Pika, πάντως, φαίνεται πως έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική και κυρίως με τις επιλογές του Aκύλα. Το αστείο είναι πως ο τραγουδιστής μπορεί να ερμηνεύει διαφορετικά τραγούδια χωρίς να προκαλεί την παραμικρή αναστάτωση. Όλα κυλούν ομαλά, μέχρι να μπει στο πρόγραμμα η Zara Larsson. Εκεί η ηρεμία τελειώνει και η Pika αναλαμβάνει δράση!

Με το που ακούει τον Ακύλα να τραγουδά κομμάτι της Σουηδής pop star, αρχίζει να φωνάζει, σαν να θέλει να του πει πως αυτή η μουσική επιλογή δεν περνάει από την έγκρισή της ή ότι της αρέσει πολύ και θέλει να τραγουδήσει μαζί του.

«Akylas + Pika» και ένα ντουέτο που δεν περίμενε κανείς!

Ο Ακύλας μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τη λεζάντα «Akylas + Pika», προσθέτοντας και το hashtag της Zara Larsson. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε στους followers του μια απολαυστική γεύση από την καθημερινότητά του με την Pika, η οποία φαίνεται πως έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Και μπορεί ο Ακύλας να έχει συνηθίσει να τραγουδά μπροστά σε κοινό, να ανεβαίνει σε σκηνές και να κερδίζει την προσοχή με τις ερμηνείες του, όμως στο σπίτι του υπάρχει μία θεατής που δεν εντυπωσιάζεται τόσο εύκολα. Μάλιστα, όταν το ρεπερτόριο δεν είναι της αρεσκείας της, φροντίζει να το κάνει ξεκάθαρο!

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