Celeb World 09.11.2026

«Χρόνια πολλά γιε μου»: Η τρυφερή φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον 13χρονο γιο του

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Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε στον 13χρονο γιο του Μιχάλη για την ονομαστική του γιορτή δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης ευχήθηκε στον 13χρονο γιο του, Μιχάλη, για την ονομαστική του γιορτή.
  • Δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, αγκαλιασμένοι και οι δύο.
  • Ο ηθοποιός κάλυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του γιου του για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του.
  • Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λιτή ευχή «Χρόνια πολλά γιε μου».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες προσωπικές στιγμές που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να δείξουν όσα αισθάνεσαι και ο Βασίλης Μπισμπίκης φαίνεται πως επέλεξε ακριβώς αυτόν τον τρόπο για να ευχηθεί στον γιο του. Ο γνωστός ηθοποιός έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του 13χρονου Μιχάλη, μοιράζοντας μια κοινή τους φωτογραφία. Σε αυτήν, οι 2 τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, σε ένα στιγμιότυπο που ξεχωρίζει για την απλότητα και την οικειότητά του. Άλλωστε, όταν πρόκειται για την οικογένεια, ακόμη και μια σύντομη ευχή μπορεί να κρύβει πολλά περισσότερα από όσα αποτυπώνονται σε μια λεζάντα.

Βασίλης Μπισμπίκης
https://www.instagram.com/bisbikis.vasilis/

Ο ηθοποιός δημοσίευσε τη φωτογραφία το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στον γιο του, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη. Στο στιγμιότυπο, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Μιχάλης εμφανίζονται να φορούν μαύρα πουκάμισα και να ποζάρουν μαζί στον φακό.

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Ωστόσο, ο ηθοποιός φρόντισε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού του, καθώς έχει καλύψει χαρακτηριστικά του προσώπου του 13χρονου, επιλέγοντας να μοιραστεί τη στιγμή χωρίς να εκθέσει πλήρως την εικόνα του. Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα λιτή, αλλά γεμάτη αγάπη αφιέρωση. «Χρόνια πολλά γιε μου», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης, στέλνοντας τις ευχές του στον Μιχάλη για την ονομαστική του εορτή.

Παρότι ο Βασίλης Μπισμπίκης απασχολεί συχνά τη δημοσιότητα μέσα από την επαγγελματική του πορεία, τις θεατρικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις του, αλλά και την προσωπική του ζωή, επιλέγει να κρατά αρκετές πτυχές της οικογενειακής του καθημερινότητας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Βασίλης Μπισμπίκης
https://www.instagram.com/bisbikis.vasilis/

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε μια από τις στιγμές που αποφάσισε να μοιραστεί με τους ακολούθους του, δίνοντας μια μικρή εικόνα από τη σχέση του με τον γιο του. Και μπορεί το μήνυμά του να ήταν μόλις λίγες λέξεις, όμως η φωτογραφία και η αφορμή της δημοσίευσης ήταν αρκετές για να κάνουν την ανάρτηση να ξεχωρίσει.

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Βασίλης Μπισμπίκης
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