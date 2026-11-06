Celeb News 06.11.2026

Kourtney Kardashian: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker

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Μάθε την αλήθεια για τις φήμες χωρισμού της Kourtney Kardashian από τον Travis Barker και δες τι αποκάλυψε στο «The Kardashians»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kourtney Kardashian διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker.
  • Χαρακτήρισε τις φήμες ως «κατασκευασμένες ιστορίες» και «ανόητο» βίντεο στο TikTok.
  • Η Kourtney Kardashian βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ανακαίνισης του σπιτιού τους.
  • Το ζευγάρι ανυπομονεί να περάσει τις γιορτές στο ανακαινισμένο σπίτι με τα παιδιά τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kourtney Kardashian διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν, θέλοντάς την να ζει χωριστά από τον σύζυγό της,Travis Barker. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, της δημοφιλούς εκπομπής «The Kardashians», η 47χρονη reality star ξεκαθάρισε την κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως «κατασκευασμένες ιστορίες» και «ανόητο» βίντεο στο TikTok που πυροδότησε την παρανόηση.

Ο Travis Barker με κοστούμι και μια γυναίκα με μακριά μαύρη τουαλέτα, σε μια σκηνή που άλλαξε τη ζωή του.
https://www.instagram.com/travisbarker

Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε στο επεισόδιο ότι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών της την ενημέρωσε για τις φήμες που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Travis Barker και να μην μένουν πλέον μαζί. Η απάντησή της ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Πες τους να το δημοσιεύσουν. Να δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια». Η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της για το πώς ο κόσμος τείνει να πιστεύει τέτοιες πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση ως «παράξενη».

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Αντίθετα με όσα διέδιδαν οι φήμες, η Kourtney Kardashian αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης του σπιτιού όπου ζει με τον Travis Barker και τα παιδιά τους. Ο στόχος της, όπως είχε δηλώσει παλαιότερα, είναι να δημιουργήσει έναν χώρο που θα αισθάνεται σαν «καινούργιος» και θα φιλοξενεί ολόκληρη την οικογένεια, προσφέροντας «νέα ενέργεια και νέα διάθεση».

Γυναίκα με μακριά σκούρα μαλλιά και αφέλειες ποζάρει με το στόμα μισάνοιχτο, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα.
https://www.instagram.com/kourtneykardash

Η Kourtney Kardashian εξέφρασε μάλιστα τον ενθουσιασμό της για την επερχόμενη περίοδο των γιορτών, ανυπομονώντας να την περάσει στο ανακαινισμένο σπίτι. «Ανυπομονώ να μαγειρεύω, να βλέπουμε ταινίες όλοι μαζί και να κάνουμε μπάρμπεκιου. Θέλω να κάνω τα πάντα να μοιάζουν μαγικά για όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται με πάθος, με τον άντρα να κρατάει την γυναίκα του, ενώ εκείνη φοράει γυαλιά ηλίου και κοιτάζει τον σύντροφό της.
https://www.instagram.com/travisbarker

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Rocky, ο οποίος είναι 3 ετών. Η Kourtney Kardashian έχει επίσης τρία παιδιά από την προηγούμενη σχέση της με τον Scott Disick: τον Mason Disick, 16 ετών, την Penelope Disick, 14 ετών, και τον Reign Disick, 11 ετών. Από την πλευρά του, ο Travis Barker έχει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Shanna Moakler: τη θετή κόρη του, Atiana De La Hoya, 27 ετών, τον γιο του, Landon Barker, 23 ετών, και την κόρη του, Alabama Barker, 20 ετών.

Μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα κάθεται σε έναν κόκκινο καναπέ, με αφίσες στον τοίχο πίσω της, σε μια σκηνή που θυμίζει κινηματογραφική αίθουσα.
https://www.instagram.com/kourtneykardash

Το ζευγάρι, παρά τις φήμες, δείχνει να απολαμβάνει την κοινή τους ζωή και τις προετοιμασίες για την οικογενειακή του εστία.

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Kourtney Kardashian The Kardashians Travis Barker
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