Kourtney Kardashian: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker

Μάθε την αλήθεια για τις φήμες χωρισμού της Kourtney Kardashian από τον Travis Barker και δες τι αποκάλυψε στο «The Kardashians»

Με μια ματιά Η Kourtney Kardashian διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker.

Χαρακτήρισε τις φήμες ως «κατασκευασμένες ιστορίες» και «ανόητο» βίντεο στο TikTok.

Η Kourtney Kardashian βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ανακαίνισης του σπιτιού τους.

Το ζευγάρι ανυπομονεί να περάσει τις γιορτές στο ανακαινισμένο σπίτι με τα παιδιά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kourtney Kardashian διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν, θέλοντάς την να ζει χωριστά από τον σύζυγό της,Travis Barker. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, της δημοφιλούς εκπομπής «The Kardashians», η 47χρονη reality star ξεκαθάρισε την κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως «κατασκευασμένες ιστορίες» και «ανόητο» βίντεο στο TikTok που πυροδότησε την παρανόηση.

Η Kourtney Kardashian αποκάλυψε στο επεισόδιο ότι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών της την ενημέρωσε για τις φήμες που τη θέλουν να έχει χωρίσει από τον Travis Barker και να μην μένουν πλέον μαζί. Η απάντησή της ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Πες τους να το δημοσιεύσουν. Να δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια». Η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της για το πώς ο κόσμος τείνει να πιστεύει τέτοιες πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση ως «παράξενη».

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Αντίθετα με όσα διέδιδαν οι φήμες, η Kourtney Kardashian αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης του σπιτιού όπου ζει με τον Travis Barker και τα παιδιά τους. Ο στόχος της, όπως είχε δηλώσει παλαιότερα, είναι να δημιουργήσει έναν χώρο που θα αισθάνεται σαν «καινούργιος» και θα φιλοξενεί ολόκληρη την οικογένεια, προσφέροντας «νέα ενέργεια και νέα διάθεση».

Η Kourtney Kardashian εξέφρασε μάλιστα τον ενθουσιασμό της για την επερχόμενη περίοδο των γιορτών, ανυπομονώντας να την περάσει στο ανακαινισμένο σπίτι. «Ανυπομονώ να μαγειρεύω, να βλέπουμε ταινίες όλοι μαζί και να κάνουμε μπάρμπεκιου. Θέλω να κάνω τα πάντα να μοιάζουν μαγικά για όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Η Kourtney Kardashian και ο Travis Barker έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Rocky, ο οποίος είναι 3 ετών. Η Kourtney Kardashian έχει επίσης τρία παιδιά από την προηγούμενη σχέση της με τον Scott Disick: τον Mason Disick, 16 ετών, την Penelope Disick, 14 ετών, και τον Reign Disick, 11 ετών. Από την πλευρά του, ο Travis Barker έχει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Shanna Moakler: τη θετή κόρη του, Atiana De La Hoya, 27 ετών, τον γιο του, Landon Barker, 23 ετών, και την κόρη του, Alabama Barker, 20 ετών.

Το ζευγάρι, παρά τις φήμες, δείχνει να απολαμβάνει την κοινή τους ζωή και τις προετοιμασίες για την οικογενειακή του εστία.

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