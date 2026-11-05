Life 05.11.2026

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

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Με λίγα υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου, μπορείς να ετοιμάσεις μια λαχταριστή μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη είναι μια εύκολη σπιτική συνταγή με βασικά υλικά.
  • Χρησιμοποιεί ώριμα μήλα για φυσική γλυκύτητα, κανέλα και προαιρετικά καρύδια.
  • Τα υλικά περιλαμβάνουν μήλα, αυγά, αλεύρι ολικής, γιαούρτι, ελαιόλαδο, μπέικιν πάουντερ, βανίλια και λεμόνι.
  • Ψήνεται στους 180°C για 35-45 λεπτά και σερβίρεται σκέτη ή με γιαούρτι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα σπιτικά γλυκά αλλά θέλεις να περιορίσεις την πρόσθετη ζάχαρη στη διατροφή σου, η μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη είναι μια ιδανική επιλογή. Με βασικά υλικά, όπως μήλα, κανέλα, αλεύρι και γιαούρτι, μπορείς να ετοιμάσεις ένα αφράτο και αρωματικό γλυκό, αξιοποιώντας τη φυσική γλυκύτητα των ώριμων μήλων. Είναι μια εύκολη συνταγή που ταιριάζει υπέροχα με τον πρωινό ή τον απογευματινό καφέ σου.

Unsplash
Unsplash

Το μυστικό για να πετύχεις μια νόστιμη μηλόπιτα βρίσκεται στην επιλογή γλυκών και ώριμων μήλων, που χαρίζουν πλούσια γεύση χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις ζάχαρη. Λίγη κανέλα, μερικά καρύδια και το σωστό ψήσιμο αρκούν για να δημιουργήσεις ένα σπιτικό γλυκό με υπέροχο άρωμα και απολαυστική υφή.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

  • 3 μεγάλα ώριμα μήλα
  • 2 αυγά
  • 150 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
  • 100 γρ. γιαούρτι
  • 60 ml ελαιόλαδο ή λιωμένο λάδι καρύδας
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • Χυμό από μισό λεμόνι
  • Λίγα καρύδια (προαιρετικά)
Unsplash
Unsplash

Πώς θα την ετοιμάσεις βήμα βήμα

  1. Ετοίμασε τα μήλα: Καθάρισε τα δύο μήλα και κόψ’ τα σε μικρά κυβάκια. Ράντισέ τα με λίγο χυμό λεμονιού και πρόσθεσε την κανέλα. Το τρίτο μήλο κόψ’ το σε λεπτές φέτες για να διακοσμήσεις την επιφάνεια.
  2. Φτιάξε το μείγμα: Σε ένα μπολ χτύπησε τα αυγά και πρόσθεσε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και τη βανίλια. Ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
  3. Πρόσθεσε τα στερεά υλικά: Ρίξε σταδιακά το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.
  4. Ενσωμάτωσε τα μήλα: Πρόσθεσε τα κομμένα μήλα και, αν θέλεις, λίγα ψιλοκομμένα καρύδια. Ανακάτεψε απαλά ώστε να μοιραστούν σε όλο το μείγμα.
  5. Ψήσε τη μηλόπιτα: Μετέφερε το μείγμα σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και τοποθέτησε από πάνω τις φέτες μήλου. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 35-45 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα από το κέντρο.
Unsplash
Unsplash

Το μικρό μυστικό για περισσότερη γεύση

Επίλεξε ώριμα και γλυκά μήλα, καθώς αυτά θα δώσουν στη μηλόπιτα περισσότερη φυσική γλυκύτητα. Μπορείς επίσης να προσθέσεις λίγη επιπλέον κανέλα ή ψιλοκομμένα καρύδια για πιο πλούσιο άρωμα και υφή.

Unsplash
Unsplash

Άφησε τη μηλόπιτα να κρυώσει πριν την κόψεις και απόλαυσέ την σκέτη ή με λίγο γιαούρτι. Ένα σπιτικό γλυκό χωρίς προσθήκη ζάχαρης, που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να στερηθείς τη γεύση για να κάνεις πιο προσεκτικές διατροφικές επιλογές.

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διατροφή μηλόπιτα συνταγή
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