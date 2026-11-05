Celeb World 05.11.2026

Η άγνωστη πλευρά της μητρότητας για τη Hailey Bieber – Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία

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Η Hailey Bieber μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη γέννηση του γιου της, αποκαλύπτοντας τη μάχη της με την PMDD
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber αποκάλυψε τις δυσκολίες της μετά τον τοκετό, διαγνώστηκε με Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική Διαταραχή (PMDD).
  • Η PMDD επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία, προκαλώντας έντονα ψυχολογικά συμπτώματα πριν την περίοδο.
  • Τόνισε την έλλειψη συζήτησης και έρευνας για την PMDD, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση.
  • Η Bieber πιστεύει ότι η ανταλλαγή εμπειριών με άλλες γυναίκες βοηθά στη διαχείριση των δυσκολιών.
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Η Hailey Bieber επέλεξε να μοιραστεί μια πιο προσωπική πτυχή της ζωής της, αποκαλύπτοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε αμέσως μετά τον ερχομό του πρώτου της παιδιού. Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας, σύζυγος του Justin Bieber, μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της με Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική Διαταραχή (PMDD), μια κατάσταση που επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία.

hailey_bieber_makeup
https://www.instagram.com/haileybieber/

Σε συνέντευξή της στο Women’s Wear Daily, η 29χρονη Bieber περιέγραψε την περίοδο μετά τον τοκετό ως ιδιαίτερα απαιτητική, πολύ περισσότερο από ό,τι είχε φανταστεί. Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, Jack Blues, τον Αύγουστο του 2024, και η Hailey παραδέχτηκε ότι η μητρότητα συνοδεύτηκε από δυσκολίες που χρειάστηκε να διαχειριστεί.

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«Μετά τη γέννηση του γιου μου, δυσκολεύτηκα αρκετά με αυτή τη διαταραχή. Δυστυχώς, δεν γίνεται αρκετή συζήτηση ούτε υπάρχει επαρκής έρευνα γύρω από αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Hailey Bieber τόνισε τη σημασία της δημόσιας συζήτησης γύρω από τέτοια θέματα, υπογραμμίζοντας ότι η ανταλλαγή εμπειριών με άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά. Μέσα από την κοινοποίηση των δικών της βιωμάτων, αισθάνεται λιγότερο μόνη, πιστεύοντας ότι η αλληλοκατανόηση και η ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών καθιστούν τις δυσκολίες πιο διαχειρίσιμες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Hailey Bieber μιλά δημόσια για την PMDD. Σε προηγούμενη εμφάνισή της στο podcast SHE MD, είχε περιγράψει τα έντονα συμπτώματα που παρουσίαζε πριν από την έμμηνο ρύση, διευκρινίζοντας ότι η εμπειρία της διέφερε σημαντικά από ένα συνηθισμένο προεμμηνορροϊκό σύνδρομο.

Η ψυχολογική της κατάσταση επηρεαζόταν σε τέτοιο βαθμό, που δυσκολευόταν στην εργασία της, στις διαπροσωπικές της σχέσεις, αλλά και στην κοινωνική της ζωή. «Για μένα, η εβδομάδα πριν από την περίοδό μου δεν έμοιαζε απλώς με προεμμηνορροϊκό σύνδρομο. Ήταν κάτι πολύ πιο έντονο σε ψυχολογικό επίπεδο. Αναρωτιόμουν γιατί αισθανόμουν σαν να ερχόταν το τέλος ολόκληρης της ζωής μου», είχε εξομολογηθεί.

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιορτάζουν την οικογένειά τους και την αγάπη τους μετά από οκτώ χρόνια σχέσης.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η ψυχολογική επιβάρυνση υποχωρούσε με την έναρξη της περιόδου της, ενώ με την πάροδο του χρόνου, η ίδια παρατήρησε βελτίωση στα συμπτώματα. Η Bieber θέλησε να αναδείξει τη σοβαρότητα της διαταραχής, τονίζοντας: «Είναι απαίσιο. Είναι επίσης επικίνδυνο και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα».

hailey_bieber_espresso_brown
https://www.instagram.com/haileybieber/

Με τη νέα της εξομολόγηση, η Hailey Bieber στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη να συζητούνται ευρύτερα οι ορμονικές και ψυχολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, χωρίς ντροπή ή προκαταλήψεις, αναδεικνύοντας την αξία της ενημέρωσης και της αλληλοϋποστήριξης. Μέσα από την πορεία της, η Hailey Bieber έχει αναδείξει τη σημασία της φροντίδας της ψυχικής υγείας, κάτι που αποτελεί κεντρικό πυλώνα και για τη δική της ρουτίνα ευεξίας.

Selfie της Hailey Bieber από ψηλή γωνία με γυαλιά ηλίου και ακουστικά
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η Hailey Bieber έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και τις σχέσεις, όπως φαίνεται και σε αναφορές για το δράμα μεταξύ Selena Gomez και Hailey Bieber. Παρά τις όποιες δυσκολίες, η ίδια και ο Justin Bieber συνεχίζουν να μοιράζονται στιγμές ευτυχίας, όπως οι φωτογραφίες τους από τη λίμνη που φώναζαν «summer romance». Το σπάνιο οικογενειακό άλμπουμ της Hailey Bieber από τα γενέθλια του γιου τους, λίγο μετά τη γέννησή του, αποτελεί μια γλυκιά υπενθύμιση της οικογενειακής τους ευτυχίας.

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