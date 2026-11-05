Celeb News 05.11.2026

Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!

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Η Cardi B γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Grey, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το πρόσωπο και το πλήρες όνομά του στο Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Cardi B γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Grey, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του προσώπου του για πρώτη φορά.
  • Ο μικρός Grey είναι γιος της Cardi B και του αθλητή του NFL, Stefon Diggs.
  • Η Cardi B εξέφρασε την αγάπη της για τον γιο της και τη δύναμη που της έδινε κατά την εγκυμοσύνη.
  • Ο Grey είναι το πρώτο παιδί της Cardi B με τον Stefon Diggs, ενώ έχει άλλα τρία με τον Offset.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα για την Cardi B ήταν τα πρώτα γενέθλια του μικρότερου γιου της, Grey, τα οποία επέλεξε να γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο. Η διάσημη ράπερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του μικρού αγοριού, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τόσο το πρόσωπό του όσο και το πλήρες όνομά του.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Ο γιος της Cardi B και του Αμερικανού αστέρα του NFL Stefon Diggs έκλεισε έναν χρόνο ζωής και η μητέρα του φρόντισε να τιμήσει την περίσταση με μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα. Στις φωτογραφίες, ο μικρός Grey εμφανίζεται με διαφορετικά στιλάτα σύνολα, αποδεικνύοντας πως έχει ήδη αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή παρουσία. Σε μία από τις εμφανίσεις του φορά πράσινο καπέλο και εντυπωσιακά κοσμήματα, ενώ σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει με σκουφάκι και χαριτωμένη ριγέ σαλοπέτα.

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Η τραγουδίστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα τρυφερό μήνυμα, μέσα από το οποίο εξέφρασε την αγάπη της για τον γιο της και μίλησε για τη σημασία που είχε η παρουσία του στη ζωή της.

Όπως εξομολογήθηκε, παρότι έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τότε που τον γνώρισε, αισθάνεται σαν να βρίσκεται στο πλευρό της για πολύ περισσότερο. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην απαιτητική και γεμάτη αβεβαιότητα περίοδο της εγκυμοσύνης της, τονίζοντας πως η παρουσία του μωρού της τής έδινε δύναμη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η οικογένεια της Cardi B

Ο Grey είναι το τέταρτο παιδί της Cardi B και το πρώτο που απέκτησε με τον Stefon Diggs. Η ράπερ έχει ακόμη 3 παιδιά από τον γάμο της με τον Offset: τις κόρες Kulture και Blossom και τον γιο Wave.

Η σχέση της με τον Diggs έγινε γνωστή την άνοιξη του 2025, ενώ το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στα social media τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Λίγους μήνες αργότερα, η Cardi B ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, με τον Grey να έρχεται στον κόσμο στις 13 Νοεμβρίου 2025.

Γυναίκα με αλογοουρά και ροζ γούνα, ποζάρει με σέξι φόρεμα, αναμένοντας το νέο της banger «Cosita».
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η προσωπική τους σχέση πέρασε από διάφορες διακυμάνσεις, με την τραγουδίστρια να αφήνει να εννοηθεί τον Φεβρουάριο ότι τα πράγματα μεταξύ τους δεν ήταν εύκολα. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει δημόσια πως οι διαφωνίες της με τον πατέρα του παιδιού της δεν αποτελούν λόγο για να δέχεται εκείνος αρνητικά σχόλια.

Το τελευταίο διάστημα, όλα δείχνουν πως οι 2 τους διατηρούν κυρίως μια σχέση συνεννόησης με επίκεντρο την από κοινού ανατροφή του γιου τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποκάλυψη του ονόματος του μικρού δεν ήταν εντελώς απρόσμενη για τους πιο παρατηρητικούς θαυμαστές τους. Λίγους μήνες νωρίτερα, τόσο η Cardi B όσο και ο Stefon Diggs είχαν εμφανιστεί φορώντας κοσμήματα με το όνομα «Grey», δίνοντας ουσιαστικά ένα πρώτο στοιχείο για την ταυτότητα του γιου τους.

Γυναίκα με λεοπάρ φόρεμα κάθεται σε ροζ καναπέ κάτω από πίνακα με λιοντάρι, ενόψει της κυκλοφορίας του νέου banger.
https://www.instagram.com/iamcardib/

Με αφορμή τα πρώτα του γενέθλια, η τραγουδίστρια μοιράστηκε πλέον ανοιχτά τη χαρά της μητρότητας, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια σπάνια ματιά σε μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της οικογενειακής της ζωής.

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Cardi B ΠΑΙΔΙ
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