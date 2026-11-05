Celeb World 05.11.2026

Ατύχημα για τον σκηνοθέτη Michael Mann – Τι συνέβη σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες

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Ο σκηνοθέτης Michael Mann τραυματίστηκε στο πόδι από ακούσια εκπυρσοκρότηση σε σκοπευτήριο του Λος Άντζελες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο σκηνοθέτης Michael Mann τραυματίστηκε σε ατύχημα σε σκοπευτήριο στο Λος Άντζελες.
  • Το ατύχημα οφείλεται σε ακούσια εκπυρσοκρότηση όπλου ενώ τοποθετούνταν στη θήκη του.
  • Ο σκηνοθέτης τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο τραυματισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός και αναμένεται σύντομα εξιτήριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο διάσημος σκηνοθέτης Michael Mann βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από ένα απρόσμενο ατύχημα που συνέβη σε σκοπευτήριο του Λος Άντζελες. Το περιστατικό, που χαρακτηρίστηκε ως ακούσια εκπυρσοκρότηση, οδήγησε στην άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας στον Michael Mann.

https://www.instagram.com/michaelmannofficial
https://www.instagram.com/michaelmannofficial

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα, ενώ ο σκηνοθέτης βρισκόταν στο σκοπευτήριο. Το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο Michael Mann προσπαθούσε να τοποθετήσει το όπλο του πίσω στη θήκη του. Κάτω από συνθήκες ατυχήματος, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός στο πόδι του.

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Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Η αστυνομία, μετά τις πρώτες έρευνες, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ακούσια εκπυρσοκρότηση και όχι για σκόπιμη ενέργεια. Η επίσημη αναφορά του περιστατικού περιέγραψε ότι ο σκηνοθέτης «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ατυχήματος σε εκπαίδευση, όταν κατά λάθος εκπυρσοκρότησε το όπλο και τον τραυμάτισε στο πόδι».

https://www.instagram.com/michaelmannofficial
https://www.instagram.com/michaelmannofficial

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του Michael Mann μίλησε στην Daily Mail, παρέχοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, το όπλο εκπυρσοκρότησε «κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του», προκαλώντας στον σκηνοθέτη έναν «επιφανειακό τραυματισμό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Michael Mann έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σύντομα.

Ο Michael Mann, γνωστός για τη σκηνοθεσία εμβληματικών ταινιών όπως το «Heat», το «The Insider» και το «Collateral», έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον κινηματογράφο, κερδίζοντας πολυάριθμα βραβεία και αναγνώριση από κριτικούς και κοινό. Το περιστατικό αυτό αποτελεί μια δυσάρεστη υπενθύμιση των κινδύνων που μπορεί να εγκυμονούν ακόμη και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που απαιτούν προσοχή.

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Michael Mann
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