Cinema 30.10.2026

Billie Eilish & Phoebe Bridgers: «Δανείζουν» τις φωνές τους στους «My Chemical Romance»

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Οι «My Chemical Romance» παρουσιάζουν το «Prelude to the End» με τη Lauren Tsai και φωνητικές συμμετοχές από Billie Eilish, Phoebe Bridgers και Hideo Kojima
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Billie Eilish και η Phoebe Bridgers δανείζουν τις φωνές τους σε ταινία μικρού μήκους των My Chemical Romance.
  • Η ταινία «Prelude to the End» συμπίπτει με την επανακυκλοφορία του άλμπουμ «The Black Parade» για την 20η επέτειό του.
  • Η πλοκή ακολουθεί την Astrid σε έναν ονειρικό κόσμο, με συμμετοχή Hideo Kojima και John C. McGinley.
  • Η ταινία θα προβληθεί στο Hollywood Bowl στις 30 και 31 Οκτωβρίου, κλείνοντας τις συναυλίες για την επέτειο του άλμπουμ.
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Το συγκρότημα My Chemical Romance εγκαινίασε μια νέα δημιουργική συνεργασία με την visual artist Lauren Tsai, παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Prelude to the End». Η ταινία αυτή ξεχωρίζει για τη συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών στο voice cast, συμπεριλαμβανομένων των Phoebe Bridgers και Billie Eilish, καθώς και του γνωστού σκηνοθέτη Hideo Kojima και του ηθοποιού John C. McGinley. Η κυκλοφορία του «Prelude to the End» συμπίπτει χρονικά με την επανακυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ του συγκροτήματος, «The Black Parade», για την 20η επέτειό του.

Το συγκρότημα My Chemical Romance σε ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
https://www.instagram.com/mychemicalromance/

Η πλοκή της ταινίας μικρού μήκους επικεντρώνεται στην Astrid, μια νεαρή κοπέλα που φοιτά σε οικοτροφείο της Νέας Αγγλίας, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα περιβάλλον γεμάτο σκουπίδια. Κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης για το αγαπημένο της σκίτσο, η Astrid πέφτει μέσα σε έναν αγωγό απορριμμάτων, οδηγούμενη σε έναν παράξενο, ονειρικό κόσμο όπου παλιές ιδέες παίρνουν ζωή. Στην αφήγηση, η Phoebe Bridgers δανείζει τη φωνή της στην αδερφή της Astrid, ενώ η Billie Eilish ερμηνεύει το ρόλο μιας στενής φίλης της πρωταγωνίστριας. Ο Hideo Kojima αναλαμβάνει το ρόλο του «Teacher», ενώ ο John C. McGinley δίνει τη φωνή του στον επιβλητικό Dean. Η μουσική επένδυση της ταινίας περιλαμβάνει μια ζωντανή εκτέλεση του έργου «Flying River, Violin Concerto» του Pascal Dusapin, υπό τη διεύθυνση του Giuseppe Mengoli και την ερμηνεία της Utopia Orchestra.

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Το «Prelude to the End» θα προβληθεί σε δύο προγραμματισμένες βραδιές στο Hollywood Bowl, στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Αυτές οι εμφανίσεις σηματοδοτούν το κλείσιμο της πενταήμερης σειράς συναυλιών των My Chemical Romance στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδείας τους για τον εορτασμό των 20 ετών από την κυκλοφορία του «The Black Parade». Η περιοδεία αυτή ξεκίνησε πέρυσι, ενώ το συγκρότημα είχε ήδη παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ στο φεστιβάλ When We Were Young το 2024.

Νεαρή γυναίκα με καπέλο και μαντήλι στο κεφάλι τρώει πατάτες τηγανητές, εντείνοντας τις ελπίδες για νέο άλμπουμ.
https://www.instagram.com/billieeilish/

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη συνεχή δημιουργική πορεία των My Chemical Romance, οι οποίοι, παρά τη διακοπή της δισκογραφικής τους παρουσίας για αρκετά χρόνια, παραμένουν ενεργοί με ιδιαίτερες δράσεις και συνεργασίες. Η συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Phoebe Bridgers, γνωστή για την indie folk σκηνή, και η Billie Eilish, μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης pop, προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο εγχείρημα.

Η ταινία, πέρα από τη φωνητική συμμετοχή των γνωστών καλλιτεχνών, εστιάζει στην οπτική αφήγηση και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η Lauren Tsai, η οποία έχει γίνει γνωστή για το μοναδικό της καλλιτεχνικό στυλ. Η σύνδεση της μουσικής, της οπτικής τέχνης και της αφήγησης σε αυτό το project, δείχνει την πρόθεση του συγκροτήματος να εξερευνήσει νέες μορφές έκφρασης.

Οι φανς των My Chemical Romance, που περίμεναν με ανυπομονησία νέες δράσεις από το αγαπημένο τους συγκρότημα, έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν ένα έργο που συνδυάζει στοιχεία φαντασίας, μουσικής και συνεργασίας μεταξύ καταξιωμένων καλλιτεχνών. Η προβολή στο Hollywood Bowl αναμένεται να είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός, καθώς οι δύο αυτές βραδιές θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που τιμά την κληρονομιά του «The Black Parade» και την τρέχουσα καλλιτεχνική δραστηριότητα του συγκροτήματος.

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Billie Eilish My Chemical Romance Phoebe Bridgers ΤΑΙΝΙΑ
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