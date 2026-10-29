Cinema 29.10.2026

Το HBO ανοίγει ξανά τις πύλες του Hogwarts – Ποιοι είναι οι 3 νέοι ηθοποιοί της σειράς Harry Potter

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Οι Harry Gilby, Jasper Talbot και Hannah Chinn εντάσσονται στο Harry Potter, αναλαμβάνοντας τους ρόλους των Charlie, James και Lily Potter
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά Harry Potter του HBO θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου.
  • Τρεις νέοι ηθοποιοί, Harry Gilby, Jasper Talbot, Hannah Chinn, εντάσσονται στο καστ.
  • Η σειρά θα βασίζεται στο πρώτο βιβλίο, "Harry Potter and the Philosopher’s Stone".
  • Γνωστοί ηθοποιοί όπως ο John Lithgow και η Janet McTeer θα υποδυθούν εμβληματικούς ρόλους.
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Ο μαγικός κόσμος του Harry Potter ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με νέα πρόσωπα, γνώριμους χαρακτήρες και περισσότερες λεπτομέρειες από το σύμπαν που αγάπησαν εκατομμύρια fans. Η πολυαναμενόμενη σειρά του HBO συνεχίζει να εμπλουτίζει το καστ της, με τρεις νέους ηθοποιούς να αναλαμβάνουν ρόλους που συνδέονται άμεσα με την ιστορία του μικρού μάγου και της οικογένειάς του.

Ο Alastair Stout στο κέντρο και η οικογένειά του γευματίζουν γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι, σε σκηνή από τη νέα σειρά του HBO.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Οι Harry Gilby, Jasper Talbot και Hannah Chinn εντάσσονται στην πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς, αναλαμβάνοντας τους ρόλους των Charlie Weasley, James Potter και Lily Potter, αντίστοιχα. Η επιλογή τους φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία, ενώ παράλληλα δημιουργεί προσδοκίες για μια πιο αναλυτική προσέγγιση του αρχικού υλικού.

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Η νέα σειρά βασίζεται στο πρώτο βιβλίο της J.K. Rowling, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», και φιλοδοξεί να μεταφέρει ξανά τους θεατές στο Hogwarts, δίνοντας περισσότερο χώρο σε χαρακτήρες και ιστορίες που δεν αναπτύχθηκαν εκτενώς στις κινηματογραφικές ταινίες. Και κάπου εδώ βρίσκεται μία από τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της νέας παραγωγής: ο Charlie Weasley, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ron Weasley, αποκτά παρουσία στη σειρά, παρότι δεν εμφανίστηκε στις ταινίες.

Ο Dumbledore με το χαρακτηριστικό του στυλ στο νέο trailer του Harry Potter, μας ταξιδεύει στον κόσμο του Hogwarts.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Η συμμετοχή των Harry Gilby, Jasper Talbot και Hannah Chinn ενισχύει το καστ της πρώτης σεζόν και φέρνει στο προσκήνιο τρεις χαρακτήρες με διαφορετική θέση στην ιστορία. Ο Charlie Weasley είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Ron Weasley και έχει σημαντική θέση στην οικογενειακή ιστορία των Weasley. Παρότι στις κινηματογραφικές μεταφορές αναφέρθηκε κυρίως μέσα από την αφήγηση, χωρίς να εμφανιστεί επί της ουσίας, η παρουσία του στη σειρά του HBO δημιουργεί περιθώρια για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικογένειας.

Η Dolores Umbridge κρατά ένα βιβλίο και ένα φτερό, καθώς μπαίνουμε στον κόσμο του Hogwarts και στο νέο trailer του Harry Potter.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Από την άλλη, οι James Potter και Lily Potter, οι γονείς του Harry, αποτελούν δύο από τις πιο καθοριστικές μορφές στο παρελθόν του πρωταγωνιστή. Η ιστορία τους συνδέεται άμεσα με την πορεία του Harry και το μυστήριο γύρω από τον Lord Voldemort, ενώ η νέα τηλεοπτική μεταφορά μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικά τις αναδρομές και τις αναφορές που υπάρχουν στο βιβλίο.

Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά Harry Potter του HBO

Η πρώτη σεζόν της σειράς Harry Potter έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου, μέσω του HBO Max, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί για την παραγωγή.

Τον κεντρικό ρόλο του Harry Potter αναλαμβάνει ο Dominic McLaughlin, ενώ τον Ron Weasley ενσαρκώνει ο Alastair Stout και την Hermione Granger η Arabella Stanton. Οι τρεις νεαροί ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας προσπάθειας να μεταφερθεί η ιστορία στη μικρή οθόνη για μια νέα γενιά θεατών, αλλά και για όσους μεγάλωσαν με τα βιβλία και τις ταινίες.

Ο νεαρός ηθοποιός με τα στρογγυλά γυαλιά στο νέο trailer του Harry Potter, έτοιμος να μπει στον κόσμο του Hogwarts.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παραγωγή έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει τη δεύτερη σεζόν, η οποία θα βασίζεται στο «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Leavesden Studios, έξω από το Λονδίνο.

Το εντυπωσιακό καστ και οι ηθοποιοί που αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους

Η νέα σειρά συγκεντρώνει ένα καστ με γνωστά ονόματα της διεθνούς υποκριτικής, τα οποία καλούνται να δώσουν τη δική τους εκδοχή σε χαρακτήρες που έχουν ήδη αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην ποπ κουλτούρα. Ο John Lithgow θα υποδυθεί τον Albus Dumbledore, η Janet McTeer την καθηγήτρια Minerva McGonagall, ο Paapa Essiedu τον Severus Snape και ο Nick Frost τον Rubeus Hagrid. Στους υπόλοιπους ρόλους συναντάμε τον Luke Thallon ως Quirinus Quirrell, τον Paul Whitehouse ως Argus Filch, τον Lox Pratt ως Draco Malfoy και τον Johnny Flynn ως Lucius Malfoy.

Τρεις μαθητές με ρόμπες περπατούν σε διάδρομο του Hogwarts, όπως φαίνεται στο νέο trailer του Harry Potter.
https://www.instagram.com/harrypotter/

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή έχει αναλάβει η Francesca Gardiner, ενώ ο Mark Mylod συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η J.K. Rowling, ο Neil Blair, η Ruth Kenley-Letts, ο David Heyman, η Laura Neal και ο John Brown, σε συνεργασία με τις Brontë Film and TV, Heyday Films και Warner Bros. Television.

Μια νέα εποχή για τον μαγικό κόσμο του Harry Potter

Η τηλεοπτική μεταφορά επιχειρεί να επιστρέψει στην αρχή της ιστορίας, ακολουθώντας τον Harry από τη στιγμή που ανακαλύπτει ότι είναι μάγος και γίνεται δεκτός στο Hogwarts. Εκεί, ανάμεσα σε νέες φιλίες, μαθήματα μαγείας και μυστικά που κρύβονται πίσω από τους τοίχους της σχολής, ξεκινά μια περιπέτεια που θα αλλάξει τη ζωή του.

Ο νέος ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Harry Potter στην επερχόμενη σειρά του HBO.
https://www.instagram.com/harrypotter

Με την προσθήκη νέων ηθοποιών και την υπόσχεση μιας πιο εκτενούς αφήγησης, η σειρά του HBO φιλοδοξεί να δώσει νέα διάσταση σε γνώριμες ιστορίες και να φέρει στο προσκήνιο πτυχές των βιβλίων που δεν είχαν αναπτυχθεί στις ταινίες. Για τους fans, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η νέα εκδοχή θα καταφέρει να συνδυάσει τη νοσταλγία με μια φρέσκια ματιά στον κόσμο του Harry Potter.

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