Το HBO ανοίγει ξανά τις πύλες του Hogwarts – Ποιοι είναι οι 3 νέοι ηθοποιοί της σειράς Harry Potter

Με μια ματιά Η σειρά Harry Potter του HBO θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου.

Τρεις νέοι ηθοποιοί, Harry Gilby, Jasper Talbot, Hannah Chinn, εντάσσονται στο καστ.

Η σειρά θα βασίζεται στο πρώτο βιβλίο, "Harry Potter and the Philosopher’s Stone".

Γνωστοί ηθοποιοί όπως ο John Lithgow και η Janet McTeer θα υποδυθούν εμβληματικούς ρόλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μαγικός κόσμος του Harry Potter ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με νέα πρόσωπα, γνώριμους χαρακτήρες και περισσότερες λεπτομέρειες από το σύμπαν που αγάπησαν εκατομμύρια fans. Η πολυαναμενόμενη σειρά του HBO συνεχίζει να εμπλουτίζει το καστ της, με τρεις νέους ηθοποιούς να αναλαμβάνουν ρόλους που συνδέονται άμεσα με την ιστορία του μικρού μάγου και της οικογένειάς του.

Οι Harry Gilby, Jasper Talbot και Hannah Chinn εντάσσονται στην πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς, αναλαμβάνοντας τους ρόλους των Charlie Weasley, James Potter και Lily Potter, αντίστοιχα. Η επιλογή τους φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία, ενώ παράλληλα δημιουργεί προσδοκίες για μια πιο αναλυτική προσέγγιση του αρχικού υλικού.

Διάβασε επίσης: Το HBO ρίχνει «εκατομμύρια» στη νέα σειρά για τον Harry Potter – Πόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο

Η νέα σειρά βασίζεται στο πρώτο βιβλίο της J.K. Rowling, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», και φιλοδοξεί να μεταφέρει ξανά τους θεατές στο Hogwarts, δίνοντας περισσότερο χώρο σε χαρακτήρες και ιστορίες που δεν αναπτύχθηκαν εκτενώς στις κινηματογραφικές ταινίες. Και κάπου εδώ βρίσκεται μία από τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της νέας παραγωγής: ο Charlie Weasley, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ron Weasley, αποκτά παρουσία στη σειρά, παρότι δεν εμφανίστηκε στις ταινίες.

Η συμμετοχή των Harry Gilby, Jasper Talbot και Hannah Chinn ενισχύει το καστ της πρώτης σεζόν και φέρνει στο προσκήνιο τρεις χαρακτήρες με διαφορετική θέση στην ιστορία. Ο Charlie Weasley είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Ron Weasley και έχει σημαντική θέση στην οικογενειακή ιστορία των Weasley. Παρότι στις κινηματογραφικές μεταφορές αναφέρθηκε κυρίως μέσα από την αφήγηση, χωρίς να εμφανιστεί επί της ουσίας, η παρουσία του στη σειρά του HBO δημιουργεί περιθώρια για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικογένειας.

Από την άλλη, οι James Potter και Lily Potter, οι γονείς του Harry, αποτελούν δύο από τις πιο καθοριστικές μορφές στο παρελθόν του πρωταγωνιστή. Η ιστορία τους συνδέεται άμεσα με την πορεία του Harry και το μυστήριο γύρω από τον Lord Voldemort, ενώ η νέα τηλεοπτική μεταφορά μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικά τις αναδρομές και τις αναφορές που υπάρχουν στο βιβλίο.

Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά Harry Potter του HBO

Η πρώτη σεζόν της σειράς Harry Potter έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου, μέσω του HBO Max, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί για την παραγωγή.

Τον κεντρικό ρόλο του Harry Potter αναλαμβάνει ο Dominic McLaughlin, ενώ τον Ron Weasley ενσαρκώνει ο Alastair Stout και την Hermione Granger η Arabella Stanton. Οι τρεις νεαροί ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας προσπάθειας να μεταφερθεί η ιστορία στη μικρή οθόνη για μια νέα γενιά θεατών, αλλά και για όσους μεγάλωσαν με τα βιβλία και τις ταινίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παραγωγή έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει τη δεύτερη σεζόν, η οποία θα βασίζεται στο «Harry Potter and the Chamber of Secrets». Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Leavesden Studios, έξω από το Λονδίνο.

Το εντυπωσιακό καστ και οι ηθοποιοί που αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους

Η νέα σειρά συγκεντρώνει ένα καστ με γνωστά ονόματα της διεθνούς υποκριτικής, τα οποία καλούνται να δώσουν τη δική τους εκδοχή σε χαρακτήρες που έχουν ήδη αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην ποπ κουλτούρα. Ο John Lithgow θα υποδυθεί τον Albus Dumbledore, η Janet McTeer την καθηγήτρια Minerva McGonagall, ο Paapa Essiedu τον Severus Snape και ο Nick Frost τον Rubeus Hagrid. Στους υπόλοιπους ρόλους συναντάμε τον Luke Thallon ως Quirinus Quirrell, τον Paul Whitehouse ως Argus Filch, τον Lox Pratt ως Draco Malfoy και τον Johnny Flynn ως Lucius Malfoy.

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή έχει αναλάβει η Francesca Gardiner, ενώ ο Mark Mylod συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η J.K. Rowling, ο Neil Blair, η Ruth Kenley-Letts, ο David Heyman, η Laura Neal και ο John Brown, σε συνεργασία με τις Brontë Film and TV, Heyday Films και Warner Bros. Television.

Μια νέα εποχή για τον μαγικό κόσμο του Harry Potter

Η τηλεοπτική μεταφορά επιχειρεί να επιστρέψει στην αρχή της ιστορίας, ακολουθώντας τον Harry από τη στιγμή που ανακαλύπτει ότι είναι μάγος και γίνεται δεκτός στο Hogwarts. Εκεί, ανάμεσα σε νέες φιλίες, μαθήματα μαγείας και μυστικά που κρύβονται πίσω από τους τοίχους της σχολής, ξεκινά μια περιπέτεια που θα αλλάξει τη ζωή του.

Με την προσθήκη νέων ηθοποιών και την υπόσχεση μιας πιο εκτενούς αφήγησης, η σειρά του HBO φιλοδοξεί να δώσει νέα διάσταση σε γνώριμες ιστορίες και να φέρει στο προσκήνιο πτυχές των βιβλίων που δεν είχαν αναπτυχθεί στις ταινίες. Για τους fans, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η νέα εκδοχή θα καταφέρει να συνδυάσει τη νοσταλγία με μια φρέσκια ματιά στον κόσμο του Harry Potter.

Διάβασε επίσης: