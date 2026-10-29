Fashion 29.10.2026

Πώς να κάνεις το κασκόλ σου το πιο stylish κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου με 4 τρόπους

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Από την balaclava μέχρι τον πλάγιο κόμπο, αυτοί είναι οι 4 fashion τρόποι που θέλω να δοκιμάσω με το κασκόλ μου αυτόν τον χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το κασκόλ μπορεί να αναβαθμίσει ένα απλό ντύσιμο, προσθέτοντας στυλ και ενδιαφέρον.
  • Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι να φορέσεις το κασκόλ σου, όπως balaclava, κλασικός κόμπος, πλάγιος κόμπος και ανάποδο δέσιμο.
  • Η balaclava μπορεί να δημιουργηθεί και με ένα μακρύ κασκόλ, προσφέροντας πρακτικότητα και minimal αισθητική.
  • Ο πλάγιος κόμπος προσφέρει ένα ανεπιτήδευτα chic αποτέλεσμα, δίνοντας κίνηση και ασυμμετρία στο look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα γοητευτικό στις πρώτες κρύες ημέρες του φθινοπώρου. Η θερμοκρασία πέφτει, οι δρόμοι αποκτούν μια πιο μελαγχολική ατμόσφαιρα και η γκαρνταρόμπα μας αρχίζει να γεμίζει με τις πιο cozy υφές της σεζόν. Τα ελαφριά jackets δίνουν σταδιακά τη θέση τους στα παλτό, τα πλεκτά γίνονται η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια και τα κασκόλ επιστρέφουν στο προσκήνιο, όχι μόνο ως μια πρακτική λύση απέναντι στο κρύο, αλλά και ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξεσουάρ του χειμώνα.

kaskol
https://www.instagram.com/sophia_geiss/?hl=el

Τις τελευταίες ημέρες, ο καιρός έχει αλλάξει αισθητά, με το φθινόπωρο να δείχνει επιτέλους το πραγματικό του πρόσωπο. Ακόμη και όταν ο ήλιος κάνει την εμφάνισή του, η θερμοκρασία μάς υπενθυμίζει ότι ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τα πιο ελαφριά πανωφόρια και να επενδύσουμε σε πιο ζεστές επιλογές. Και κάπου εδώ, ανάμεσα σε ένα μάλλινο παλτό και ένα αγαπημένο πλεκτό, το κασκόλ γίνεται ο πρωταγωνιστής των εμφανίσεών μας.

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Άλλωστε, ένα κασκόλ μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να μας κρατήσει ζεστές. Μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα ενός outfit, να προσθέσει όγκο και ενδιαφέρον ή να δώσει έναν πιο ανεπιτήδευτα κομψό χαρακτήρα ακόμη και στον πιο απλό συνδυασμό με jeans και παλτό.

Αναζητώντας λίγη έμπνευση για το πώς μπορούμε να το φορέσουμε διαφορετικά φέτος, ξεχώρισα ένα video της Thanya Wong στο Instagram, στο οποίο παρουσιάζει τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους να δέσεις το κασκόλ σου. Από μια balaclava που θυμίζει τις πιο σύγχρονες street style εμφανίσεις μέχρι έναν χαλαρό κόμπο που δείχνει σαν να έγινε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, αυτές είναι οι ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις τον φετινό χειμώνα.

1. Balaclava με Scandi girl αισθητική

Η balaclava έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξεσουάρ των τελευταίων χειμώνων, χάρη στην πρακτικότητα αλλά και τη minimal αισθητική της. Αν, όμως, δεν θέλεις να επενδύσεις σε ένα ξεχωριστό κομμάτι, μπορείς να δημιουργήσεις ένα παρόμοιο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας το αγαπημένο σου μακρύ κασκόλ.

Μια γυναίκα με ροζ σκούφο και γκρι παλτό υιοθετεί τη girly τάση του TikTok στη χειμερινή της εμφάνιση.
https://www.instagram.com/lanaleroy/

Τοποθέτησε το κέντρο του κασκόλ στον λαιμό σου, φέρνοντας τις δύο άκρες προς τα πίσω και στη συνέχεια ξανά μπροστά. Πέρασε κάθε άκρη μέσα από τη θηλιά που έχει σχηματιστεί και τράβηξέ τες ελαφρά, ώστε το ύφασμα να εφαρμόσει άνετα. Στη συνέχεια, σήκωσε το πίσω μέρος του κασκόλ και πέρασέ το πάνω από το κεφάλι σου, δημιουργώντας μια κουκούλα.

2. Ο κλασικός κόμπος, αλλιώς

Μερικές φορές, οι πιο απλές λεπτομέρειες είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά. Ο κλασικός κόμπος είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να φορέσεις το κασκόλ σου, αλλά με μια μικρή αλλαγή μπορεί να αποκτήσει μια πολύ πιο προσεγμένη και fashion-forward αισθητική.

gouna_kaskol
https://www.instagram.com/rikkekrefting/

Δίπλωσε το κασκόλ στη μέση και τοποθέτησέ το γύρω από τον λαιμό σου, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να σχηματίζεται μια θηλιά και από την άλλη να βρίσκονται οι δύο ελεύθερες άκρες. Πέρασε τις άκρες μέσα από τη θηλιά και τράβηξέ τες απαλά, μέχρι να δημιουργηθεί ένας χαλαρός κόμπος.

3. Ο πλάγιος κόμπος για ένα ανεπιτήδευτα chic αποτέλεσμα

Αν αγαπάς τις μικρές στιλιστικές λεπτομέρειες που κάνουν ένα look να ξεχωρίζει χωρίς να μοιάζει υπερβολικά επιτηδευμένο, τότε ο πλάγιος κόμπος είναι η επιλογή σου. Πρόκειται για μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που φοράς το κασκόλ σου, η οποία αρκεί για να δώσει περισσότερη κίνηση και ενδιαφέρον στο τελικό αποτέλεσμα.

kaskol
https://www.instagram.com/angelinaplsh/?hl=el

Ξεκίνα τοποθετώντας το κασκόλ γύρω από τον λαιμό σου, αφήνοντας τις δύο άκρες να πέφτουν μπροστά. Στη συνέχεια, πέρασε τη μία άκρη μέσα από τη θηλιά που σχηματίζεται στο πλάι και προσαρμόσε τον κόμπο έτσι ώστε να παραμένει χαλαρός. Μετακίνησέ τον ελαφρά προς τη μία πλευρά, δημιουργώντας ένα ασύμμετρο αποτέλεσμα.

4. Ανάποδα, για ένα πιο σύγχρονο street style look

Ο τελευταίος τρόπος είναι ιδανικός αν θέλεις να ξεφύγεις από το συνηθισμένο δέσιμο και να δώσεις στο κασκόλ σου έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα. Η λογική θυμίζει την τεχνική της balaclava, μόνο που αυτή τη φορά δεν δημιουργείς κουκούλα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον τρόπο που πέφτουν οι άκρες του αξεσουάρ.

kaskol
https://www.instagram.com/pretemoitaveste/

Τοποθέτησε το κασκόλ γύρω από τον λαιμό σου, αφήνοντας τις 2 άκρες να βρίσκονται πίσω από τους ώμους σου. Στη συνέχεια, φέρ’ τες προς τα μπροστά, περνώντας τες μέσα από τη θηλιά που έχει σχηματιστεί γύρω από τον λαιμό. Προσάρμοσε το ύφασμα ώστε να κάθεται άνετα, χωρίς να δημιουργείται υπερβολική πίεση.

Τελικά, το κασκόλ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα χειμερινό απαραίτητο. Είναι εκείνη η μικρή στιλιστική λεπτομέρεια που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό outfit, δίνοντάς του χαρακτήρα και προσωπικότητα. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να αγοράσεις κάτι καινούργιο για να ανανεώσεις τις εμφανίσεις σου. Αρκεί να πειραματιστείς λίγο με τον τρόπο που φοράς αυτό που ήδη έχεις στην ντουλάπα σου.

Κεντρική Εικόνα: @msmadeleine_

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Fashion fashion tips κασκόλ
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