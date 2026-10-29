7 nail designs για τον Νοέμβριο που έχω ήδη αποθηκεύσει για το επόμενο ραντεβού μου

Αυτά είναι τα 7 nail designs που ξεχώρισα για τον Νοέμβριο και θέλω να δοκιμάσω στο επόμενο ραντεβού μου για μανικιούρ

Με μια ματιά Aura nails με twist: συνδυασμός βελούδινου γαλάζιου και δαμασκηνί βάσης.

Tonal polka dots: βούλες σε παρόμοιους τόνους για cozy και chic αποτέλεσμα.

Velvet γαλλικό μανικιούρ: συνδυασμός βελούδινου γαλάζιου βάσης και μπορντό άκρης.

Σοκολατί με γαλάζιο: απρόσμενος, κομψός και μοντέρνος χρωματικός συνδυασμός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Οκτώβριος φτάνει σε λίγες ημέρες στο τέλος του και αυτό σημαίνει πώς το επόμενο ραντεβού μου για μανικιούρ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο με απαλά ροζ, έντονα μπλε και φλογερά κόκκινα νύχια, σκέφτηκα πως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να γύρισω πίσω στις αγαπημένες μου αποχρώσεις, τα ονόματα των οποίων μοιάζουν να είναι βγαλμένα από κατάλογο κάποιου cozy καφέ σε rom-com.

Για αυτόν τον μήνα είχα επιλέξει μια κανελί απόχρωση γεμάτη glitter. Αν και τότε δεν είχα ιδέα αν θα έπρεπε για ακόμη μία φορά να πω «ναι» στο κλασικό γαλλικό ή να καλωσορίσω και επίσημα το φθινόπωρο στα νύχια μου, μόλις είδα το συγκεκριμένο βερνίκι στον κατάλογο, κατάλαβα πως ήταν το ιδανικό. Πέρα από το γεγονός ότι θα ήμουν η πρώτη που θα το δοκίμαζε, η ιδέα και μόνο ότι, κοιτάζοντάς το, ένιωθα σαν να κρατούσα το αγαπημένο μου ζεστό pumpkin spice latte, με έκανε να το λατρέψω.

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Φτάνοντας και επίσημα προς τον Νοέμβριο, η διαδικασία της αναζήτησης έχει ήδη ξεκινήσει. Το feed μου στο Instagram και στο TikTok έχει γεμίσει με το απαραίτητο nail inspo, όμως εγώ ακόμα δεν έχω καταλήξει. Αν και είμαι Ζυγός, η αλήθεια είναι πως κάθε φορά καταφέρνω να πηγαίνω στο ραντεβού με τις ιδέες μου έτοιμες, χωρίς να καθόμαστε εκεί με τις ώρες μέχρι να βρω την εκλεκτή απόχρωση του μήνα. Γι’ αυτό, λοιπόν, πήρα κι εγώ την απόφαση να μοιραστώ μαζί σου σε αυτό το άρθρο τα nail inspirations που έχω αποθηκεύσει για τον Νοέμβριο, ώστε τόσο εγώ όσο κι εσύ να πάμε προετοιμασμένες στο επόμενο ραντεβού μας για μανικιούρ.

1. Aura nails με twist

Θα πρέπει να ζεις κάτω από κάποια πέτρα για να μην έχεις δει ότι τα aura nails ήταν και παραμένουν μία από τις απόλυτες τάσεις στο μανικιούρ. Αν και πέρσι κυριάρχησαν στα νύχια των αγαπημένων μας it-girls, φέτος επιστρέφουν για να αποδείξουν ότι ήρθαν για να μείνουν.

Το συγκεκριμένο σχέδιο μπήκε αμέσως στα αγαπημένα μου, καθώς ξεφεύγει από τις συνηθισμένες ροζ και γήινες αποχρώσεις που έχουμε συνδέσει με την τάση. Αντίθετα, δημιουργεί ένα πιο edgy και sophisticated αποτέλεσμα, συνδυάζοντας το βελούδινο γαλάζιο με τη γυαλιστερή δαμασκηνί βάση.

2. Tonal polka dots

Τα polka dots, ή αλλιώς οι βούλες, είναι ένα trend που έχει επιστρέψει και δεν λέει να φύγει. Με τις ρίζες τους να βρίσκονται στα 60s, φέρνουν στα fashion και beauty looks έναν vintage αέρα γεμάτο αίγλη. Αν και πολλοί σκέφτονται αμέσως το μαύρο και το λευκό ή, γενικότερα, έντονες αντιθετικές αποχρώσεις, θεωρώ πως φέτος θα δούμε κάτι διαφορετικό.

Για εμένα, η ιδανική πρόταση για φέτος είναι το παιχνίδι με τις αποχρώσεις. Αντί να επιλέξεις 2 εντελώς διαφορετικά χρώματα, προτίμησε να κινηθείς σε παρόμοιους τόνους. Το παρακάτω παράδειγμα είναι ιδανικό για την εποχή, καθώς οι 2 αποχρώσεις του καφέ δημιουργούν ένα γλυκό και cozy, αλλά ταυτόχρονα chic αποτέλεσμα.

3. Velvet γαλλικό μανικιούρ

Όσα χρόνια και αν περάσουν, το γαλλικό μανικιούρ θα συνεχίσει να είναι ανάμεσα στα πιο hot trends για κάθε εποχή. Αν και πολλές φορές, όταν ακούμε για γαλλικό, στο μυαλό μας έρχεται η κλασική απαλή ροζ βάση μαζί με τη λευκή γραμμή, της οποίας το πάχος αλλάζει κάθε χρονιά, φέτος ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι καινούργιο, πιο φρέσκο και πιο statement.

Η αλήθεια είναι πως και εγώ η ίδια, για το μανικιούρ του Νοεμβρίου, είχα στο μυαλό μου να στραφώ για ακόμα μία φορά στο διαχρονικό σχέδιο, όμως, βλέποντας την παρακάτω εικόνα, νομίζω πως άλλαξα γνώμη. Το γαλάζιο βελούδινο στη βάση έρχεται σε αρμονική αντίθεση με το μπορντό που βρίσκεται στη μύτη του νυχιού. Είναι μια πρωτότυπη πρόταση που, αν και αρκετά διαφορετική από τα συνηθισμένα, δεν προκαλεί φασαρία.

4. Βάλε λάμψη

Πιθανότατα θα έχεις ήδη παρατηρήσει τη νέα μανία που έχει κατακτήσει τη Gen Z, αλλά και όχι μόνο, με τα χρωματιστά στρας να κάνουν την εμφάνισή τους κυριολεκτικά παντού! Από τα lip gloss και τα τετράδια μέχρι τις συσκευασίες των skincare προϊόντων, τα πάντα αποκτούν extra λάμψη χάρη σε αυτή τη νέα τάση. Φυσικά, από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και το μανικιούρ, που γίνεται ο ιδανικός καμβάς για να την υιοθετήσεις με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις ένα πραγματικά statement σχέδιο, ζήτησε από τη μανικιουρίστ σου να δημιουργήσει μια παχιά, διάφανη βάση με chrome φινίρισμα και να τοποθετήσει μικρά, χρωματιστά στρας πριν ολοκληρωθεί το στέγνωμα, πιέζοντάς τα ελαφρά μέσα στο υλικό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι τα μικροσκοπικά διαμαντάκια έχουν «βυθιστεί», χαρίζοντας ένα παιχνιδιάρικο, τρισδιάστατο αποτέλεσμα που αντανακλά το φως σε κάθε κίνηση.

5. Σοκολατί με γαλάζιο

Αν και προσωπικά είμαι φανατική θαυμάστρια των ροζ και nude αποχρώσεων, φέτος μπορώ να πω πως το ενδιαφέρον μου έχει κερδίσει ένας εντελώς διαφορετικός και απρόσμενος συνδυασμός. Το σοκολατί και το γαλάζιο έρχονται να αποδείξουν πως αποτελούν ένα από τα πιο up-to-date χρωματικά δίδυμα της σεζόν, που μπορείς να υιοθετήσεις τόσο στα outfits σου όσο και στο μανικιούρ σου. Η ζεστασιά του καφέ ισορροπεί υπέροχα με τη φρεσκάδα του γαλάζιου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό, μοντέρνο και διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

6. Ένας ουρανός στα νύχια σου

Μπορεί να απέχουμε ακόμη αρκετά από τις γιορτές των Χριστουγέννων, όμως λίγη παραπάνω λάμψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν! Μια γραμμή γαλλικού σε metallic ασημί απόχρωση, συνδυασμένη με αστέρια σε έντονο χρώμα, είναι η ιδανική αφορμή για να υιοθετήσεις τα urban vibes στο μανικιούρ σου. Προσωπικά, θεωρώ πως το συγκεκριμένο σχέδιο αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο πάνω σε αμυγδαλωτά νύχια, καθώς το σχήμα τους χαρίζει ακόμη περισσότερη κομψότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

7. Φουτουριστικά vibes

Αν και έχουμε συνδέσει το navy blue περισσότερο με το καλοκαίρι, φέτος η συγκεκριμένη απόχρωση αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στα χειμερινά μας μανικιούρ. Ο ψυχρός, βαθύς τόνος του ταιριάζει απόλυτα με την ατμόσφαιρα της εποχής, ενώ το γυαλιστερό φινίρισμα χαρίζει στο αποτέλεσμα μια αίσθηση κομψότητας και διακριτικής πολυτέλειας.

Αν, από την άλλη, θέλεις να πας το look σου ένα level παραπάνω και να του δώσεις έναν πιο φουτουριστικό χαρακτήρα, αρκεί να προσθέσεις ασημί metallic λεπτομέρειες, που θα απογειώσουν το μανικιούρ σου.

Κεντρική Εικόνα: @chloehayward

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