Beauty 27.10.2026

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

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Η καφέ μάσκαρα κερδίζει έδαφος στο μακιγιάζ, χαρίζοντας ένταση στις βλεφαρίδες και πιο απαλό αποτέλεσμα στο βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η καφέ μάσκαρα είναι μια δημοφιλής εναλλακτική της μαύρης, ιδανική για φυσικό μακιγιάζ.
  • Προσφέρει διακριτικό τονισμό στις βλεφαρίδες, ιδανικό για το no-makeup makeup look.
  • Ταιριάζει σε όλα τα χρώματα ματιών, αναδεικνύοντας τις ίριδες με διαφορετικό τρόπο.
  • Η αλλαγή από μαύρη σε καφέ μάσκαρα μπορεί να ανανεώσει το καθημερινό μακιγιάζ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαύρη μάσκαρα παραμένει κλασική επιλογή, όμως υπάρχει μια εναλλακτική που κάνει τις βλεφαρίδες να δείχνουν έντονες χωρίς το αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δραματικό. Η καφέ μάσκαρα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, ταιριάζοντας απόλυτα με την τάση για πιο φυσικό μακιγιάζ, όπου κάθε προϊόν έχει στόχο να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά αντί να τα καλύπτει.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/cherishbrookehill/

Η δημοτικότητά της φαίνεται να αυξάνεται, με τις ετήσιες αναζητήσεις της στο Google Trends να καταγράφουν άνοδο 40%. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις το γιατί. Οι καφέ αποχρώσεις προσφέρουν μια πιο απαλή εναλλακτική στο μαύρο, χωρίς να στερούν από το βλέμμα την ένταση και τον ορισμό που αναζητάς στην καθημερινή σου ρουτίνα.

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Γιατί αξίζει να δοκιμάσεις την καφέ μάσκαρα

Σε αντίθεση με το έντονο μαύρο, που δημιουργεί μεγαλύτερη αντίθεση με την επιδερμίδα, η καφέ μάσκαρα χαρίζει ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα. Οι βλεφαρίδες παραμένουν τονισμένες, αλλά το συνολικό look δείχνει πιο ανεπιτήδευτο, ειδικά όταν συνδυάζεται με λαμπερή επιδερμίδα, απαλό ρουζ και ουδέτερα χείλη.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/patrickta/

Είναι, επίσης, μια εύκολη επιλογή για όσες αγαπούν το no-makeup makeup και θέλουν να τονίσουν τα μάτια τους χωρίς να φαίνεται ότι έχουν προσπαθήσει υπερβολικά. Μπορείς να τη φορέσεις μόνη της σε ένα καθημερινό μακιγιάζ ή να τη συνδυάσεις με καφέ μολύβι και γήινες σκιές για ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Σε ποια χρώματα ματιών ταιριάζει

Η καφέ μάσκαρα μπορεί να αναδείξει κάθε χρώμα ματιών, αλλά το αποτέλεσμα διαφέρει ανάλογα με την απόχρωση που θα επιλέξεις. Στα μπλε και τα πράσινα μάτια, οι θερμοί καφέ τόνοι δημιουργούν μια όμορφη αντίθεση, ενώ στα μελί μάτια τονίζουν τις χρυσαφένιες ανταύγειες της ίριδας.

Αν έχεις ανοιχτόχρωμες βλεφαρίδες, μπορεί επίσης να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα επιλογή, καθώς τις τονίζει χωρίς την έντονη αντίθεση που ενδέχεται να δημιουργεί το μαύρο. Από την άλλη, αν προτιμάς πιο έντονο αποτέλεσμα, ένας βαθύς καφέ τόνος μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευκρίνεια, διατηρώντας τη ζεστασιά του χρώματος.

kafe_mascara
https://www.instagram.com/hungvanngo/

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ρουτίνα σου για να δοκιμάσεις την τάση. Αρκεί να αντικαταστήσεις τη μαύρη μάσκαρα με μια καφέ και να δεις πώς μια μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει το καθημερινό μακιγιάζ να δείχνει διαφορετικό.

5 προϊόντα που θα αγαπήσεις:

1. Korres Drama Volume Mascara 02 Plum Brown

korres_kafe_mascara

2. Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara True Brown

maybelline_kafe_mascara

3. Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara 

kafe_mascara_essence

4. Seventeen Fiber Volume Mascara 07 Brown Sugar

seventeen_brown_sugar

5. Super Glam Mascara Brown

emmanouel_cosmatics_mascara

Κεντρική Εικόνα: @vincentoquendo

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