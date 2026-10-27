Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo ανεβαίνει ξανά στο Νο1 – Ποια συνεργασία έφερε την ανατροπή

Με μια ματιά Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo, «you seem pretty sad for a girl so in love», επανήλθε στο Νο1 του Billboard 200.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο remix του «Expectations» με τη Chappell Roan.

Το νέο άλμπουμ του Zach Bryan, «Young Manhood and Other Donatable Organs», έκανε ντεμπούτο στο Νο2.

Το Billboard 200 κατατάσσει τα δημοφιλή άλμπουμ βάσει πωλήσεων και streaming. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo γιορτάζει την επιστροφή του άλμπουμ της, «you seem pretty sad for a girl so in love», στην κορυφή του δημοφιλούς chart Billboard 200. Πρόκειται για την τρίτη, μη συνεχόμενη, εβδομάδα που το άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού κατακτά την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Η άνοδος στην κορυφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το άλμπουμ της Olivia Rodrigo κατέγραψε αύξηση 15% στις ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, φτάνοντας τις 75.000 κατά την εβδομάδα που έληξε στις 22 Οκτωβρίου. Αυτή η εντυπωσιακή άνοδος αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην κυκλοφορία ενός νέου remix του δημοφιλούς τραγουδιού «Expectations». Η συνεργασία με την Chappell Roan, η οποία συνοδεύτηκε και από την επίσημη κυκλοφορία του βίντεο κλιπ, έδωσε νέα ώθηση στο άλμπουμ.

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Το «you seem pretty sad for a girl so in love» βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200 για τις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του και παραμένει σταθερά στο top 5 των charts εδώ και 19 εβδομάδες, αποδεικνύοντας τη συνεχή του επιτυχία.

Νέες κυκλοφορίες και σταθερές παρουσίες στα charts

Στην ίδια λίστα, το νέο άλμπουμ του Zach Bryan, «Young Manhood and Other Donatable Organs», κάνει την εμφάνισή του στο Νο. 2. Πρόκειται για το έκτο project του τραγουδοποιού που εισέρχεται στο top 10. Η οκτάτραγουδη συλλογή, που περιλαμβάνει συνεργασίες με τις Lana Del Rey και Turnpike Troubadours, ανακοινώθηκε στις 12 Οκτωβρίου και κυκλοφόρησε τέσσερις ημέρες αργότερα. Είναι η δεύτερη κυκλοφορία του Zach Bryan για φέτος, μετά το άλμπουμ «With Heaven on Top» που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 τον Ιανουάριο.

Το chart Billboard 200 κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της εβδομάδας στις ΗΠΑ, βασιζόμενο σε πολλαπλές μετρήσεις κατανάλωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν πωλήσεις άλμπουμ, ισοδύναμες πωλήσεις τραγουδιών (TEA) και ισοδύναμες πωλήσεις streaming (SEA). Από τις 75.000 ισοδύναμες μονάδες του άλμπουμ της Olivia Rodrigo στην τελευταία εβδομάδα μέτρησης, οι 63.000 προέρχονται από streaming (αύξηση 19%, που αντιστοιχεί σε 67,14 εκατομμύρια επίσημα audio streams), οι 11.000 από πωλήσεις άλμπουμ (μείωση 7%) και οι 1.000 από TEA (αύξηση 121%).

Το «Young Manhood and Other Donatable Organs» του Zach Bryan εισέρχεται στο chart με 65.500 ισοδύναμες μονάδες. Από αυτές, οι 59.500 προέρχονται από streaming (που αντιστοιχούν σε 60,46 εκατομμύρια επίσημα streams), οι 5.000 από πωλήσεις άλμπουμ (διαθέσιμο μόνο ως ψηφιακό download) και οι 1.000 από TEA. Οι φυσικές εκδόσεις σε CD και βινύλιο αναμένονται τον Δεκέμβριο. Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του Zach Bryan έγινε λίγο μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του «With Heaven on Tour» στις 10 Οκτωβρίου. Ο καλλιτέχνης θα ξεκινήσει ξανά περιοδεία στις 28 Απριλίου 2027, με το «Young Manhood and Other Donatable Organs Tour».

Με τη νέα του κυκλοφορία, ο Zach Bryan φτάνει τα 10 συνολικά άλμπουμ που έχουν μπει στο Billboard 200, έξι εκ των οποίων έχουν βρεθεί στο top 10. Στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200, βρίσκονται επίσης πρώην Νο. 1 άλμπουμ: το «I’m the Problem» του Morgan Wallen παραμένει στο Νο. 3, το «Dandelion» της Ella Langley σταθερά στο Νο. 4, το «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift πέφτει στο Νο. 5, και το «The Great Divide» του Noah Kahan στο Νο. 6. Το «HABIBTI» του Drake πέφτει στο Νο. 7, το «Stick Season» του Noah Kahan παραμένει στο Νο. 8, το «The Art of Loving» της Olivia Dean στο Νο. 9, και το «SOS» της SZA ανεβαίνει στο Νο. 10. Αναφορικά με το άλμπουμ της Olivia Rodrigo, αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη συνεργασία της με την Chappell Roan στο τραγούδι «Expectations».

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