NYXDrop Season 2: Η ομάδα του Stavento ανέβηκε στη σκηνή στο Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου

Η Eva Som, ο JONGO, η Kristiana και ο MONDKID ανέβηκαν στη σκηνή, ερμήνευσαν τις επιλογές του Stavento και διεκδίκησαν την ψήφο του κοινού

Με μια ματιά Στο NYXDrop Season 2, οι κριτές έγιναν coaches, με τους Stavento και LILA να επιλέγουν τραγούδια για τους διαγωνιζόμενους.

Η Eva Som, ο JONGO, η Kristiana και ο MONDKID, από την ομάδα του Stavento, ανέβηκαν στη σκηνή στο Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου.

Το live κοινό βαθμολόγησε ηλεκτρονικά τις εμφανίσεις, με τον JONGO να κατακτά την πρώτη θέση με 10 βαθμούς.

Η Ilenia Williams παρουσίασε το επεισόδιο, ενώ η Mary Sunshine επιμελήθηκε τα beauty looks και δόθηκαν fashion συμβουλές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου με το Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου, το οποίο προβλήθηκε στις 16:00 στο TikTok του MAD TV, στις 18:00 στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο τηλεοπτικό κανάλι MAD TV. Αυτή τη φορά, η LILA και ο STAVENTO άφησαν για λίγο τον ρόλο τους στην κριτική επιτροπή και ανέλαβαν χρέη coaches, επιλέγοντας τραγούδια για τους διαγωνιζομένους και καθοδηγώντας τους στην προετοιμασία τους για μια διαφορετική μουσική δοκιμασία. Το live κοινό που βρέθηκε στο στούντιο είχε ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς βαθμολόγησε ηλεκτρονικά τις εμφανίσεις και καθόρισε ποιος θα περνούσε στην επόμενη φάση.

Στο Α’ Μέρος του επεισοδίου, στη σκηνή ανέβηκαν η Eva Som, ο JONGO, η Kristiana και ο MONDKID, από την ομάδα του Stavento, ερμηνεύοντας τα τραγούδια που τους είχε επιλέξει ο coach τους. Την παρουσίαση ανέλαβε η Ilenia Williams, ενώ η Mary Sunshine επιμελήθηκε τα beauty looks των διαγωνιζομένων ως NYX Reporter, δίνοντας τη δική της πινελιά στις εμφανίσεις τους. Παράλληλα, στο Skroutz Corner, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη από το MAD TV και η Αναστασία Παυλίδου έδωσαν στους παίκτες χρήσιμες fashion συμβουλές και ιδέες γύρω από τα πιο iconic outfits.

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Η πρόκληση έφερε τους διαγωνιζομένους σε μια διαφορετική συνθήκη, αφού αυτή τη φορά έπρεπε να κερδίσουν όχι μόνο την εμπιστοσύνη του coach τους, αλλά και την ψήφο του κοινού. Ο Stavento επέλεξε για κάθε μέλος της ομάδας του ένα τραγούδι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα του, ενώ οι θεατές στο στούντιο βαθμολόγησαν ηλεκτρονικά τις εμφανίσεις με 7, 8, 9 ή 10 βαθμούς.

Ο JONGO ερμήνευσε το «Αναδρομικά»

Για τον JONGO, ο Stavento επέλεξε το «Αναδρομικά», ένα τραγούδι που άρεσε στον διαγωνιζόμενο από την πρώτη στιγμή. Ο ίδιος ξεχώρισε την ήρεμη, χαλαρή και ερωτική διάθεση του κομματιού, εκτιμώντας πως μπορούσε να το αποδώσει με τον δικό του τρόπο.

Η Eva Som με το «Δικό μου»

Η Eva Som ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Δικό μου», έχοντας αρκετό άγχος για τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Όπως ανέφερε, οι στίχοι του τραγουδιού τής είχαν φανεί δύσκολοι, γεγονός που έκανε την προετοιμασία της πιο απαιτητική. Παρά την πίεση της εμφάνισης μπροστά στο live κοινό, προσπάθησε να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

Η Kristiana δοκιμάστηκε με το «Νερό και χώμα»

Η Kristiana βρέθηκε μπροστά σε μια διαφορετική πρόκληση με το «Νερό και Χώμα». Οι στίχοι του τραγουδιού τη δυσκόλεψαν κατά την προετοιμασία, με την ίδια να εκφράζει την ανησυχία της μήπως μπερδευτεί στη σκηνή. Το γεγονός ότι θα ερμήνευε το κομμάτι μπροστά σε κοινό έκανε τη δοκιμασία ακόμη πιο απαιτητική.

Ο MONDKID με το «Είμαι»

Ο Moonkid ανέλαβε να ερμηνεύσει το «Είμαι», ένα τραγούδι που γνώριζε ήδη από τα σχολικά του χρόνια. Η επιλογή είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς είχε την ευκαιρία να το τραγουδήσει μπροστά στον δημιουργό του, τον Stavento. Παρά τον ενθουσιασμό του, δεν έκρυψε το άγχος του για τη δοκιμασία, θέλοντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εμφάνισης.

Η βαθμολογία του κοινού και η πρόκριση του JONGO

Μετά την ολοκλήρωση των 4 εμφανίσεων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία του live κοινού διαμόρφωσε την τελική κατάταξη της ομάδας του Stavento. Ο JONGO κατέκτησε την πρώτη θέση με 10 βαθμούς. Ακολούθησε ο MONDKID με 9 βαθμούς, ενώ η Eva Som συγκέντρωσε 8 και η Kristiana 7.

Η συνέχεια με την ομάδα της LILA

Το Α’ Μέρος του 4ου επεισοδίου ολοκληρώθηκε με τις εμφανίσεις της ομάδας του Stavento. Στη συνέχεια, τη σκηνή θα πάρουν οι διαγωνιζόμενοι της ομάδας της LILA, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην ίδια πρόκληση, διεκδικώντας τις ψήφους του live κοινού και μια θέση στην επόμενη φάση.

Το NYXDrop Season 2, το μουσικό project της NYX Professional Makeup και του MAD, συνεχίζει να δίνει χώρο στη νέα γενιά της μουσικής, μέσα από δοκιμασίες που αναδεικνύουν τις φωνές, τις μουσικές επιρροές και την καλλιτεχνική ταυτότητα των συμμετεχόντων.

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