Μουσική 27.10.2026

Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η πρεμιέρα του πολυσυζητημένου music video που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 680.000 προβολές μέσα σε μόλις 15 ώρες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του τραγουδιού «Backstabber».
  • Το video συγκέντρωσε πάνω από 680.000 προβολές στο YouTube μέσα σε 15 ώρες.
  • Το κοινό αντέδρασε άμεσα, κατακλύζοντας τα social media με θετικά σχόλια.
  • Το νέο οπτικοακουστικό εγχείρημα συνδυάζει τρέλα με σύγχρονη pop αισθητική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η Kesha είχε πει την τελευταία της λέξη στη μουσική βιομηχανία, η σημερινή ειδησεογραφία έρχεται να σε διαψεύσει με τον πιο εκρηκτικό και ανατρεπτικό τρόπο. Η δημοφιλής σταρ επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς. Με μια ανάρτηση που προκάλεσε αληθινό πανικό στις ψηφιακές πλατφόρμες, η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του video clip για το αγαπημένο τραγούδι «Backstabber», κάνοντας το διαδίκτυο να παραμιλά.

https://www.instagram.com/kesha/
https://www.instagram.com/kesha/

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν κυριολεκτικά ακαριαία, αποδεικνύοντας τη σαρωτική επιδραστικότητα που διατηρεί η τραγουδίστρια στον παγκόσμιο pop χάρτη. Μέσα σε μόλις 15 ώρες από την επίσημη πρεμιέρα του, το official video του «Backstabber» ξεπέρασε τις 680.000 προβολές στο YouTube, με τον αριθμό των views να αυξάνεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Τα σχόλια των ακολούθων της κατακλύζουν κάθε γωνιά των social media, εξυμνώντας την αισθητική και την ενέργεια που εκπέμπει το νέο της οπτικοακουστικό εγχείρημα.

Διάβασε επίσης: Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει

Αυτή η κυκλοφορία δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη video clip, αλλά μια δήλωση καλλιτεχνικής ταυτότητας που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη τρέλα με τη σύγχρονη pop αισθητική. Η Kesha καταφέρνει για ακόμα μία φορά να μαγνητίσει τα βλέμματα, προσφέροντας ένα οπτικό θέαμα που ταιριάζει απόλυτα με τον αιχμηρό στίχο και τον δυναμικό ρυθμό του κομματιού. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για την πρεμιέρα του «Backstabber», το παρασκήνιο των γυρισμάτων, αλλά και τις αντιδράσεις των fans παγκοσμίως, συνέχισε να διαβάζει.

;mdxt=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Η σαρωτική πρεμιέρα του «Backstabber» και η αποθέωση στο YouTube

Η ανακοίνωση της Kesha για την κυκλοφορία του official video συνοδεύτηκε από ένα κύμα ενθουσιασμού που σάρωσε τις πλατφόρμες δικτύωσης. Το «Backstabber», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη δυναμική, απέκτησε πλέον την οπτική εικόνα που του άξιζε, καθηλώνοντας τους θεατές από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Το γεγονός ότι συγκέντρωσε πάνω από 680.000 προβολές μέσα σε ελάχιστες ώρες αποδεικνύει ότι το κοινό διψούσε για νέο υλικό από την αγαπημένη του σταρ, καθιστώντας το βίντεο ένα από τα μεγαλύτερα trends της περιόδου.

https://www.instagram.com/kesha/
https://www.instagram.com/kesha/

Η εκρηκτική αισθητική και το στυλ που ξεχωρίζει

Στο νέο music video, η Kesha ξεδιπλώνει όλο το ταλέντο και τον εκεντρικό χαρακτήρα που την καθιέρωσαν στην κορυφή. Τα πλάνα, η σκηνοθεσία και οι στυλιστικές επιλογές συνθέτουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, που υπηρετεί απόλυτα το θέμα του τραγουδιού. Η καλλιτέχνιδα καταφέρνει να διατηρεί την αυθεντικότητά της, προσφέροντας παράλληλα μια φρέσκια οπτική που κερδίζει τόσο τους παλιούς όσο και τους νεότερους θαυμαστές της.

Η αλληλεπίδραση στα social media και τα ρεκόρ των views

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας με το σύνθημα ««BACKSTABBER OFFICIAL VIDEO OUT NOW!»» έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες αναδημοσιεύσεις και σχόλια. Οι θαυμαστές της μοιράζονται τα αγαπημένα τους στιγμιότυπα από το βίντεο, αποθεώνοντας την επιστροφή της. Αυτή η καθολική αποδοχή επιβεβαιώνει ότι η Kesha παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη στη μουσική βιομηχανία, ικανή να δημιουργεί επιτυχίες που κυριαρχούν στις προτιμήσεις του κοινού.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Backstabber Kesha video clip
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Jay-Z: Ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI – Όλες οι λεπτομέρειες

Jay-Z: Ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI – Όλες οι λεπτομέρειες

27.10.2026
Επόμενο
Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το επόμενο beauty party έρχεται στην Ερμού!

Get Your MadWalk Moment with M·A·C: Το επόμενο beauty party έρχεται στην Ερμού!

27.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Alicia Keys ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα – Η αποκάλυψη για το «Lovers Rose»
Μουσικά Νέα

Η Alicia Keys ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα – Η αποκάλυψη για το «Lovers Rose»

27.10.2026
Jay-Z: Ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI – Όλες οι λεπτομέρειες
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Ανακοινώθηκε ως ο headliner του Super Bowl LXI – Όλες οι λεπτομέρειες

27.10.2026
Ιστορικό ρεκόρ για τη Taylor Swift – Το νεότερο πρόσωπο στο Nashville Songwriters Hall of Fame!
Μουσικά Νέα

Ιστορικό ρεκόρ για τη Taylor Swift – Το νεότερο πρόσωπο στο Nashville Songwriters Hall of Fame!

27.10.2026
Οι fans της Billie Eilish εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι έρχεται νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Οι fans της Billie Eilish εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι έρχεται νέο άλμπουμ

27.10.2026
Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo ανεβαίνει ξανά στο Νο1 – Ποια συνεργασία έφερε την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Το άλμπουμ της Olivia Rodrigo ανεβαίνει ξανά στο Νο1 – Ποια συνεργασία έφερε την ανατροπή

27.10.2026
Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει
Μουσικά Νέα

Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει

27.10.2026
Σχεδόν 1.300 δίσκοι των Beatles βγαίνουν προς πώληση – Η ιστορία πίσω από τη συλλογή δεκαετιών
Μουσικά Νέα

Σχεδόν 1.300 δίσκοι των Beatles βγαίνουν προς πώληση – Η ιστορία πίσω από τη συλλογή δεκαετιών

26.10.2026
Elvis Presley: Η τεχνητή νοημοσύνη στο στόχαστρο για τη χρήση 274 τραγουδιών του χωρίς άδεια
Μουσικά Νέα

Elvis Presley: Η τεχνητή νοημοσύνη στο στόχαστρο για τη χρήση 274 τραγουδιών του χωρίς άδεια

26.10.2026
Apple Music: Ένα πείραμα με μουσικά κύματα δημιούργησε το νέο της λογότυπο
Social & Tech

Apple Music: Ένα πείραμα με μουσικά κύματα δημιούργησε το νέο της λογότυπο

26.10.2026
Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

Η Paris Hilton αναβίωσε το πιο iconic look της Britney Spears

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

6 τροφές που μπορούν να ενισχύσουν τη διάθεσή σου τον χειμώνα

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για κάθε ζώδιο όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

Η καφέ μάσκαρα είναι η αλλαγή που χρειάζεται το καθημερινό σου μακιγιάζ – 5 προϊόντα που θα αγαπήσεις

Πώς να βάλεις εύκολα το περπάτημα στην καθημερινότητά σου

Πώς να βάλεις εύκολα το περπάτημα στην καθημερινότητά σου

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

Delulu ή intuition; Όταν το μυαλό σου σε κάνει να πιστεύεις ό,τι θέλεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη