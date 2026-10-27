Το απόλυτο music comeback – Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του «Backstabber»

Η πρεμιέρα του πολυσυζητημένου music video που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 680.000 προβολές μέσα σε μόλις 15 ώρες

Με μια ματιά Η Kesha κυκλοφόρησε το επίσημο video clip του τραγουδιού «Backstabber».

Το video συγκέντρωσε πάνω από 680.000 προβολές στο YouTube μέσα σε 15 ώρες.

Το κοινό αντέδρασε άμεσα, κατακλύζοντας τα social media με θετικά σχόλια.

Το νέο οπτικοακουστικό εγχείρημα συνδυάζει τρέλα με σύγχρονη pop αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η Kesha είχε πει την τελευταία της λέξη στη μουσική βιομηχανία, η σημερινή ειδησεογραφία έρχεται να σε διαψεύσει με τον πιο εκρηκτικό και ανατρεπτικό τρόπο. Η δημοφιλής σταρ επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της χρονιάς. Με μια ανάρτηση που προκάλεσε αληθινό πανικό στις ψηφιακές πλατφόρμες, η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του video clip για το αγαπημένο τραγούδι «Backstabber», κάνοντας το διαδίκτυο να παραμιλά.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν κυριολεκτικά ακαριαία, αποδεικνύοντας τη σαρωτική επιδραστικότητα που διατηρεί η τραγουδίστρια στον παγκόσμιο pop χάρτη. Μέσα σε μόλις 15 ώρες από την επίσημη πρεμιέρα του, το official video του «Backstabber» ξεπέρασε τις 680.000 προβολές στο YouTube, με τον αριθμό των views να αυξάνεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Τα σχόλια των ακολούθων της κατακλύζουν κάθε γωνιά των social media, εξυμνώντας την αισθητική και την ενέργεια που εκπέμπει το νέο της οπτικοακουστικό εγχείρημα.

Διάβασε επίσης: Ο «Βασιλιάς της Pop» είναι ακόμα στην κορυφή: Το άλμπουμ του Michael Jackson που σαρώνει

Αυτή η κυκλοφορία δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη video clip, αλλά μια δήλωση καλλιτεχνικής ταυτότητας που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη τρέλα με τη σύγχρονη pop αισθητική. Η Kesha καταφέρνει για ακόμα μία φορά να μαγνητίσει τα βλέμματα, προσφέροντας ένα οπτικό θέαμα που ταιριάζει απόλυτα με τον αιχμηρό στίχο και τον δυναμικό ρυθμό του κομματιού. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για την πρεμιέρα του «Backstabber», το παρασκήνιο των γυρισμάτων, αλλά και τις αντιδράσεις των fans παγκοσμίως, συνέχισε να διαβάζει.

;mdxt=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Η σαρωτική πρεμιέρα του «Backstabber» και η αποθέωση στο YouTube

Η ανακοίνωση της Kesha για την κυκλοφορία του official video συνοδεύτηκε από ένα κύμα ενθουσιασμού που σάρωσε τις πλατφόρμες δικτύωσης. Το «Backstabber», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη δυναμική, απέκτησε πλέον την οπτική εικόνα που του άξιζε, καθηλώνοντας τους θεατές από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Το γεγονός ότι συγκέντρωσε πάνω από 680.000 προβολές μέσα σε ελάχιστες ώρες αποδεικνύει ότι το κοινό διψούσε για νέο υλικό από την αγαπημένη του σταρ, καθιστώντας το βίντεο ένα από τα μεγαλύτερα trends της περιόδου.

Η εκρηκτική αισθητική και το στυλ που ξεχωρίζει

Στο νέο music video, η Kesha ξεδιπλώνει όλο το ταλέντο και τον εκεντρικό χαρακτήρα που την καθιέρωσαν στην κορυφή. Τα πλάνα, η σκηνοθεσία και οι στυλιστικές επιλογές συνθέτουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, που υπηρετεί απόλυτα το θέμα του τραγουδιού. Η καλλιτέχνιδα καταφέρνει να διατηρεί την αυθεντικότητά της, προσφέροντας παράλληλα μια φρέσκια οπτική που κερδίζει τόσο τους παλιούς όσο και τους νεότερους θαυμαστές της.

Η αλληλεπίδραση στα social media και τα ρεκόρ των views

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας με το σύνθημα ««BACKSTABBER OFFICIAL VIDEO OUT NOW!»» έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες αναδημοσιεύσεις και σχόλια. Οι θαυμαστές της μοιράζονται τα αγαπημένα τους στιγμιότυπα από το βίντεο, αποθεώνοντας την επιστροφή της. Αυτή η καθολική αποδοχή επιβεβαιώνει ότι η Kesha παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη στη μουσική βιομηχανία, ικανή να δημιουργεί επιτυχίες που κυριαρχούν στις προτιμήσεις του κοινού.

Διάβασε επίσης: